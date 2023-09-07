Рейтинг@Mail.ru
В Горловке после обстрела обесточена фильтровальная станция - РИА Новости, 07.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:31 07.09.2023 (обновлено: 19:20 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/gorlovka-1894836900.html
В Горловке после обстрела обесточена фильтровальная станция
В Горловке после обстрела обесточена фильтровальная станция - РИА Новости, 07.09.2023
В Горловке после обстрела обесточена фильтровальная станция
Фильтровальная станция в Горловке обесточена в результате обстрела со стороны украинских войск, часть города, включая центр, осталась без водоснабжения, сообщил РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T16:31
2023-09-07T19:20
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155331/70/1553317062_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_bdffa1c05f5429cfce88a9fb8bd6902b.jpg
ДОНЕЦК, 7 авг – РИА Новости. Фильтровальная станция в Горловке обесточена в результате обстрела со стороны украинских войск, часть города, включая центр, осталась без водоснабжения, сообщил мэр Иван Приходько в своем телеграм-канале."Филиал "Горловского ПУВКХ" ГУП ДНР "Вода Донбасса" сообщает, что сегодня, 7 сентября, с 14.00 остановлена фильтровальная станция №1 (вследствие обстрела со стороны вооруженных формирований Украины поврежден трансформатор)", - написал мэр.Приходько уточнил, что был зафиксирован разрыв вражеского снаряда на территории трансформаторной подстанции "Приканальная" РУЭК (Центрально-Городской район Горловки), после чего возникло возгорание трансформатора и обесточивание насосной станции. По его словам, в связи с этим без водоснабжения остались потребители Калининского района полностью, частично - Центрально-Городского, Никитовского районов. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230907/snaryady-1894832085.html
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155331/70/1553317062_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_a237091cd1498ca973629030a6ae43fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, В мире
В Горловке после обстрела обесточена фильтровальная станция

Приходько: в Горловке обесточена фильтровальная станция, в части города нет воды

© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 авг – РИА Новости. Фильтровальная станция в Горловке обесточена в результате обстрела со стороны украинских войск, часть города, включая центр, осталась без водоснабжения, сообщил мэр Иван Приходько в своем телеграм-канале.
«
"Филиал "Горловского ПУВКХ" ГУП ДНР "Вода Донбасса" сообщает, что сегодня, 7 сентября, с 14.00 остановлена фильтровальная станция №1 (вследствие обстрела со стороны вооруженных формирований Украины поврежден трансформатор)", - написал мэр.
Приходько уточнил, что был зафиксирован разрыв вражеского снаряда на территории трансформаторной подстанции "Приканальная" РУЭК (Центрально-Городской район Горловки), после чего возникло возгорание трансформатора и обесточивание насосной станции.
По его словам, в связи с этим без водоснабжения остались потребители Калининского района полностью, частично - Центрально-Городского, Никитовского районов.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
155-мм гаубичные снаряды M795 - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
СМИ: Польша подписала контракт на производство снарядов для Украины
Вчера, 18:51
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала