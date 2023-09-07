https://ria.ru/20230907/gorlovka-1894836900.html
В Горловке после обстрела обесточена фильтровальная станция
В Горловке после обстрела обесточена фильтровальная станция - РИА Новости, 07.09.2023
В Горловке после обстрела обесточена фильтровальная станция
Фильтровальная станция в Горловке обесточена в результате обстрела со стороны украинских войск, часть города, включая центр, осталась без водоснабжения, сообщил РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T16:31
2023-09-07T16:31
2023-09-07T19:20
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
в мире
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ДОНЕЦК, 7 авг – РИА Новости. Фильтровальная станция в Горловке обесточена в результате обстрела со стороны украинских войск, часть города, включая центр, осталась без водоснабжения, сообщил мэр Иван Приходько в своем телеграм-канале."Филиал "Горловского ПУВКХ" ГУП ДНР "Вода Донбасса" сообщает, что сегодня, 7 сентября, с 14.00 остановлена фильтровальная станция №1 (вследствие обстрела со стороны вооруженных формирований Украины поврежден трансформатор)", - написал мэр.Приходько уточнил, что был зафиксирован разрыв вражеского снаряда на территории трансформаторной подстанции "Приканальная" РУЭК (Центрально-Городской район Горловки), после чего возникло возгорание трансформатора и обесточивание насосной станции. По его словам, в связи с этим без водоснабжения остались потребители Калининского района полностью, частично - Центрально-Городского, Никитовского районов. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230907/snaryady-1894832085.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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В Горловке после обстрела обесточена фильтровальная станция
Приходько: в Горловке обесточена фильтровальная станция, в части города нет воды