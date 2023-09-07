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Герой России объяснил, зачем ВСУ возят пополнения и погибших разными путями - РИА Новости, 07.09.2023
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06:28 07.09.2023 (обновлено: 07:16 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/geroy-1894662371.html
Герой России объяснил, зачем ВСУ возят пополнения и погибших разными путями
Герой России объяснил, зачем ВСУ возят пополнения и погибших разными путями - РИА Новости, 07.09.2023
Герой России объяснил, зачем ВСУ возят пополнения и погибших разными путями
ВСУ завозят пополнения и вывозят раненых и убитых на передовой разными маршрутами, чтобы не деморализовать резервы видом огромных потерь, рассказал в интервью... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T06:28
2023-09-07T07:16
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. ВСУ завозят пополнения и вывозят раненых и убитых на передовой разными маршрутами, чтобы не деморализовать резервы видом огромных потерь, рассказал в интервью РИА Новости замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин."Я вам скажу, потери же большие у них, и когда позицию надо менять, (производить) смену войск, раненых много — они стараются как правило раненых и погибших вывозить по одному маршруту, а новых заводить по другому маршруту, чтобы не было такого психологического давления", - сказал он.Сайфуллин получил два ранения в ходе спецоперации, командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии. За мужество и героизм при выполнении боевых задач удостоен звания Героя России. В частности, в одном из эпизодов продолжал командовать вверенными ему силами под огнем противника несмотря на тяжелые ранения, благодаря чему его подразделения справились с задачей по переправе через Северский Донец.В настоящее время после восстановления назначен на должность замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.
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россия, вооруженные силы украины
Россия, Вооруженные силы Украины
Герой России объяснил, зачем ВСУ возят пополнения и погибших разными путями

Герой России Сайфуллин: ВСУ возят пополнения и погибших разными путями

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. ВСУ завозят пополнения и вывозят раненых и убитых на передовой разными маршрутами, чтобы не деморализовать резервы видом огромных потерь, рассказал в интервью РИА Новости замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин.
"Я вам скажу, потери же большие у них, и когда позицию надо менять, (производить) смену войск, раненых много — они стараются как правило раненых и погибших вывозить по одному маршруту, а новых заводить по другому маршруту, чтобы не было такого психологического давления", - сказал он.
Сайфуллин получил два ранения в ходе спецоперации, командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии. За мужество и героизм при выполнении боевых задач удостоен звания Героя России. В частности, в одном из эпизодов продолжал командовать вверенными ему силами под огнем противника несмотря на тяжелые ранения, благодаря чему его подразделения справились с задачей по переправе через Северский Донец.
В настоящее время после восстановления назначен на должность замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.
Герой России полковник Рустам Сайфуллин - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Тяжело раненный в зоне СВО Герой России выразил желание вернуться на фронт
03:39
 
РоссияВооруженные силы Украины
 
 
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