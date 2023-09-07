https://ria.ru/20230907/geroy-1894662371.html
Герой России объяснил, зачем ВСУ возят пополнения и погибших разными путями
Герой России объяснил, зачем ВСУ возят пополнения и погибших разными путями - РИА Новости, 07.09.2023
Герой России объяснил, зачем ВСУ возят пополнения и погибших разными путями
ВСУ завозят пополнения и вывозят раненых и убитых на передовой разными маршрутами, чтобы не деморализовать резервы видом огромных потерь, рассказал в интервью... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T06:28
2023-09-07T06:28
2023-09-07T07:16
россия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883653152_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1f3b8f966a26195bc08d4d71700398f.jpg
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. ВСУ завозят пополнения и вывозят раненых и убитых на передовой разными маршрутами, чтобы не деморализовать резервы видом огромных потерь, рассказал в интервью РИА Новости замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин."Я вам скажу, потери же большие у них, и когда позицию надо менять, (производить) смену войск, раненых много — они стараются как правило раненых и погибших вывозить по одному маршруту, а новых заводить по другому маршруту, чтобы не было такого психологического давления", - сказал он.Сайфуллин получил два ранения в ходе спецоперации, командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии. За мужество и героизм при выполнении боевых задач удостоен звания Героя России. В частности, в одном из эпизодов продолжал командовать вверенными ему силами под огнем противника несмотря на тяжелые ранения, благодаря чему его подразделения справились с задачей по переправе через Северский Донец.В настоящее время после восстановления назначен на должность замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.
https://ria.ru/20230907/sayfullin-1894656188.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883653152_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_60f7f40320c700838d02c8541940d6b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Россия, Вооруженные силы Украины
Герой России объяснил, зачем ВСУ возят пополнения и погибших разными путями
Герой России Сайфуллин: ВСУ возят пополнения и погибших разными путями
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. ВСУ завозят пополнения и вывозят раненых и убитых на передовой разными маршрутами, чтобы не деморализовать резервы видом огромных потерь, рассказал в интервью РИА Новости замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин.
"Я вам скажу, потери же большие у них, и когда позицию надо менять, (производить) смену войск, раненых много — они стараются как правило раненых и погибших вывозить по одному маршруту, а новых заводить по другому маршруту, чтобы не было такого психологического давления", - сказал он.
Сайфуллин получил два ранения в ходе спецоперации, командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии. За мужество и героизм при выполнении боевых задач удостоен звания Героя России. В частности, в одном из эпизодов продолжал командовать вверенными ему силами под огнем противника несмотря на тяжелые ранения, благодаря чему его подразделения справились с задачей по переправе через Северский Донец.
В настоящее время после восстановления назначен на должность замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.
Тяжело раненный в зоне СВО Герой России выразил желание вернуться на фронт