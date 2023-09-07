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Российские военные уничтожили американскую гаубицу М777 под Херсоном - РИА Новости, 07.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:25 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/gaubitsa-1894687380.html
Российские военные уничтожили американскую гаубицу М777 под Херсоном
Российские военные уничтожили американскую гаубицу М777 под Херсоном - РИА Новости, 07.09.2023
Российские военные уничтожили американскую гаубицу М777 под Херсоном
Бойцы подразделений группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки под Херсоном украинские гаубицу М777 производства США, гаубицу Д-30 и 120-миллиметровый... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T10:25
2023-09-07T10:25
специальная военная операция на украине
херсон
вооруженные силы украины
херсонская область
вооруженные силы рф
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 7 сен – РИА Новости. Бойцы подразделений группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки под Херсоном украинские гаубицу М777 производства США, гаубицу Д-30 и 120-миллиметровый минометный расчет, сообщил в четверг РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены: гаубица М777 с боекомплектом и расчетом, потери: 5 военнослужащих ВСУ уничтожены, 2 - ранены, а также позиция одного из подразделений ВСУ, потери: 4 военнослужащих ВСУ уничтожены, 5 получили ранения", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, в районе херсонских островов, расположенных в устье Днепра, уничтожили 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему. На каховском направлении уничтожены: гаубица Д-30 с боекомплектом и расчетом, а также позиция одного из подразделений ВСУ, где ликвидированы 6 украинских военнослужащих.
херсон
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херсон, вооруженные силы украины, херсонская область , вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Вооруженные силы РФ
Российские военные уничтожили американскую гаубицу М777 под Херсоном

ВС России за сутки уничтожили американскую гаубицу М777 под Херсоном

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777 - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 7 сен – РИА Новости. Бойцы подразделений группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки под Херсоном украинские гаубицу М777 производства США, гаубицу Д-30 и 120-миллиметровый минометный расчет, сообщил в четверг РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены: гаубица М777 с боекомплектом и расчетом, потери: 5 военнослужащих ВСУ уничтожены, 2 - ранены, а также позиция одного из подразделений ВСУ, потери: 4 военнослужащих ВСУ уничтожены, 5 получили ранения", - сказал собеседник агентства.
Также, по его словам, в районе херсонских островов, расположенных в устье Днепра, уничтожили 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему. На каховском направлении уничтожены: гаубица Д-30 с боекомплектом и расчетом, а также позиция одного из подразделений ВСУ, где ликвидированы 6 украинских военнослужащих.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
6 сентября, 13:31
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонВооруженные силы УкраиныХерсонская областьВооруженные силы РФ
 
 
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