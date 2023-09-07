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Российские военные уничтожили американскую гаубицу М777 под Херсоном
Российские военные уничтожили американскую гаубицу М777 под Херсоном - РИА Новости, 07.09.2023
Российские военные уничтожили американскую гаубицу М777 под Херсоном
Бойцы подразделений группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки под Херсоном украинские гаубицу М777 производства США, гаубицу Д-30 и 120-миллиметровый... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T10:25
2023-09-07T10:25
2023-09-07T10:25
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 7 сен – РИА Новости. Бойцы подразделений группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки под Херсоном украинские гаубицу М777 производства США, гаубицу Д-30 и 120-миллиметровый минометный расчет, сообщил в четверг РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены: гаубица М777 с боекомплектом и расчетом, потери: 5 военнослужащих ВСУ уничтожены, 2 - ранены, а также позиция одного из подразделений ВСУ, потери: 4 военнослужащих ВСУ уничтожены, 5 получили ранения", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, в районе херсонских островов, расположенных в устье Днепра, уничтожили 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему. На каховском направлении уничтожены: гаубица Д-30 с боекомплектом и расчетом, а также позиция одного из подразделений ВСУ, где ликвидированы 6 украинских военнослужащих.
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Российские военные уничтожили американскую гаубицу М777 под Херсоном
ВС России за сутки уничтожили американскую гаубицу М777 под Херсоном