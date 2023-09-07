https://ria.ru/20230907/gaishnik-1894850579.html

В Пензе гаишник помог спасти местного жителя, который задыхался

В Пензе гаишник помог спасти местного жителя, который задыхался - РИА Новости, 07.09.2023

В Пензе гаишник помог спасти местного жителя, который задыхался

Сотрудник ДПС в Пензе оперативно доставил в больницу местного жителя, который во время прогулки с другом стал задыхаться и не смог самостоятельно идти,... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T20:56

2023-09-07T20:56

2023-09-07T20:56

хорошие новости

происшествия

пенза

алексей паршин

гибдд мвд рф

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САРАТОВ, 7 сен - РИА Новости. Сотрудник ДПС в Пензе оперативно доставил в больницу местного жителя, который во время прогулки с другом стал задыхаться и не смог самостоятельно идти, сообщается в телеграм-канале регионального управления ГИБДД. "Около дома 14 по улице Кулакова в Пензе к старшему лейтенанту полиции Алексею Паршину обратился гражданин. Он был сильно взволнован и рассказал, что они с другом находились на прогулке. Внезапно его товарищу стало плохо, он начал задыхаться и не мог самостоятельно передвигаться. Кроме этого он пояснил, что была вызвана бригада скорой медицинской помощи, но в настоящее время она не прибыла, а его другу становится все хуже и каждая секунда может стать последней. Автоинспектор без промедления помог гражданину, нуждавшемуся в медицинской помощи", - говорится в сообщении. Уточняется, что полицейский помог посадить молодого человека в патрульный автомобиль, включил мигалку и доставил его в больницу, где передал медикам. "Благодаря грамотным действиям сотрудника Госавтоинспекции мужчине своевременно была оказана врачебная помощь, и в настоящее время его здоровью ничего не угрожает", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20230821/styuardessa-1891293609.html

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