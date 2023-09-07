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Временный лидер Габона назначил премьера переходного периода - РИА Новости, 07.09.2023
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19:05 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/gabon-1894835118.html
Временный лидер Габона назначил премьера переходного периода
Временный лидер Габона назначил премьера переходного периода - РИА Новости, 07.09.2023
Временный лидер Габона назначил премьера переходного периода
Президент переходного периода Габона Брис Олиги Нгема назначил бывшего премьер-министра страны Раймона Ндонга Симу премьером переходного периода, сообщает... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T19:05
2023-09-07T19:05
в мире
габон
франция
али бонго ондимба
попытка переворота в габоне
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент переходного периода Габона Брис Олиги Нгема назначил бывшего премьер-министра страны Раймона Ндонга Симу премьером переходного периода, сообщает Gabon24.Постановление о том, что Сима назначается главой правительства переходного периода, было зачитано военными в эфире телеканала.Согласно изданию Gabon media time, Сима получил образование во Франции, затем работал в министерстве экономики и планирования Габона. В 1990-е годы он возглавлял ряд государственных компаний. В разное время занимал посты министра сельского хозяйства и премьер-министра, последний - с 2012 по 2014 годы. По информации издания, в 2015 году Сима перестал поддерживать президента Али Бонго Ондимбу и его правительство. Военные в Габоне 30 августа заявили о роспуске институтов власти и отмене результатов выборов, на которых, по данным агентства Франс Пресс, победил Али Бонго Ондимба, занимавший пост президента с 2009 года. Позднее военные пообещали, что будут постепенно создавать институты переходного периода, при этом Габон будет выполнять все свои внутренние и международные обязательства. Генерал Брис Клотер Олиги Нгема также пообещал провести реорганизацию государственных институтов власти и сделать их более демократичными.
https://ria.ru/20230904/gabon-1894170120.html
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в мире, габон, франция, али бонго ондимба, попытка переворота в габоне
В мире, Габон, Франция, Али Бонго Ондимба, Попытка переворота в Габоне
Временный лидер Габона назначил премьера переходного периода

Главой правительства переходного периода Габона назначен бывший премьер-министр

© AP Photo / Betiness MackossoСитуация в Габоне
Ситуация в Габоне - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© AP Photo / Betiness Mackosso
Ситуация в Габоне. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент переходного периода Габона Брис Олиги Нгема назначил бывшего премьер-министра страны Раймона Ндонга Симу премьером переходного периода, сообщает Gabon24.
Постановление о том, что Сима назначается главой правительства переходного периода, было зачитано военными в эфире телеканала.
Согласно изданию Gabon media time, Сима получил образование во Франции, затем работал в министерстве экономики и планирования Габона. В 1990-е годы он возглавлял ряд государственных компаний. В разное время занимал посты министра сельского хозяйства и премьер-министра, последний - с 2012 по 2014 годы. По информации издания, в 2015 году Сима перестал поддерживать президента Али Бонго Ондимбу и его правительство.
Военные в Габоне 30 августа заявили о роспуске институтов власти и отмене результатов выборов, на которых, по данным агентства Франс Пресс, победил Али Бонго Ондимба, занимавший пост президента с 2009 года. Позднее военные пообещали, что будут постепенно создавать институты переходного периода, при этом Габон будет выполнять все свои внутренние и международные обязательства. Генерал Брис Клотер Олиги Нгема также пообещал провести реорганизацию государственных институтов власти и сделать их более демократичными.
Брис Олиги Нгема на церемонии принесения присяги в качестве президента переходного периода Габона в Либревиле - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
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В миреГабонФранцияАли Бонго ОндимбаПопытка переворота в Габоне
 
 
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