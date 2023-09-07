Временный лидер Габона назначил премьера переходного периода
Главой правительства переходного периода Габона назначен бывший премьер-министр
© AP Photo / Betiness MackossoСитуация в Габоне
© AP Photo / Betiness Mackosso
Ситуация в Габоне. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент переходного периода Габона Брис Олиги Нгема назначил бывшего премьер-министра страны Раймона Ндонга Симу премьером переходного периода, сообщает Gabon24.
Постановление о том, что Сима назначается главой правительства переходного периода, было зачитано военными в эфире телеканала.
Согласно изданию Gabon media time, Сима получил образование во Франции, затем работал в министерстве экономики и планирования Габона. В 1990-е годы он возглавлял ряд государственных компаний. В разное время занимал посты министра сельского хозяйства и премьер-министра, последний - с 2012 по 2014 годы. По информации издания, в 2015 году Сима перестал поддерживать президента Али Бонго Ондимбу и его правительство.
Военные в Габоне 30 августа заявили о роспуске институтов власти и отмене результатов выборов, на которых, по данным агентства Франс Пресс, победил Али Бонго Ондимба, занимавший пост президента с 2009 года. Позднее военные пообещали, что будут постепенно создавать институты переходного периода, при этом Габон будет выполнять все свои внутренние и международные обязательства. Генерал Брис Клотер Олиги Нгема также пообещал провести реорганизацию государственных институтов власти и сделать их более демократичными.