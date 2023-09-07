https://ria.ru/20230907/gabon-1894835118.html

Временный лидер Габона назначил премьера переходного периода

Временный лидер Габона назначил премьера переходного периода - РИА Новости, 07.09.2023

Временный лидер Габона назначил премьера переходного периода

Президент переходного периода Габона Брис Олиги Нгема назначил бывшего премьер-министра страны Раймона Ндонга Симу премьером переходного периода, сообщает... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T19:05

2023-09-07T19:05

2023-09-07T19:05

в мире

габон

франция

али бонго ондимба

попытка переворота в габоне

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент переходного периода Габона Брис Олиги Нгема назначил бывшего премьер-министра страны Раймона Ндонга Симу премьером переходного периода, сообщает Gabon24.Постановление о том, что Сима назначается главой правительства переходного периода, было зачитано военными в эфире телеканала.Согласно изданию Gabon media time, Сима получил образование во Франции, затем работал в министерстве экономики и планирования Габона. В 1990-е годы он возглавлял ряд государственных компаний. В разное время занимал посты министра сельского хозяйства и премьер-министра, последний - с 2012 по 2014 годы. По информации издания, в 2015 году Сима перестал поддерживать президента Али Бонго Ондимбу и его правительство. Военные в Габоне 30 августа заявили о роспуске институтов власти и отмене результатов выборов, на которых, по данным агентства Франс Пресс, победил Али Бонго Ондимба, занимавший пост президента с 2009 года. Позднее военные пообещали, что будут постепенно создавать институты переходного периода, при этом Габон будет выполнять все свои внутренние и международные обязательства. Генерал Брис Клотер Олиги Нгема также пообещал провести реорганизацию государственных институтов власти и сделать их более демократичными.

https://ria.ru/20230904/gabon-1894170120.html

габон

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, габон, франция, али бонго ондимба, попытка переворота в габоне