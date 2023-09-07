В Габоне задержали бывшего министра нефти, сообщили СМИ
Gabon Media Time: в Габоне задержали экс-министра нефти Венсана де Поль Массасса
© Фото : страница Венсана де Поль Массассы в соцсетиВенсан де Поль Массасса
© Фото : страница Венсана де Поль Массассы в соцсети
Венсан де Поль Массасса. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Бывший министр нефти Габона Венсан де Поль Массасса, один из влиятельнейших людей при президенте Али Бонго, которого военные отстранили от власти, задержан, сообщает издание Gabon Media Time со ссылкой на источники.
"Венсан де Поль Массасса, давно уличенный в попытках коррупции в отношении сотрудников руководства Габона, со среды, 6 сентября 2023 года, находится в генеральном управлении по противодействию вмешательству и военной безопасности. По словам источников в семье, речь идет только о допросе, в то время как другие говорят уже о тюрьме", - сообщает издание.
Военные в Габоне 30 августа заявили о роспуске институтов власти и отмене результатов выборов, на которых, по данным агентства Франс Пресс, победил Али Бонго Ондимба, занимавший пост президента с 2009 года. Позднее военные пообещали, что будут постепенно создавать институты переходного периода, при этом Габон будет выполнять все свои внутренние и международные обязательства. Генерал Брис Клотер Олиги Нгема, который принес присягу в качестве президента переходного периода Габона, также пообещал провести реорганизацию государственных институтов власти и сделать их более демократичными.