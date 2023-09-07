https://ria.ru/20230907/gabon-1894739461.html

В Габоне задержали бывшего министра нефти, сообщили СМИ

В Габоне задержали бывшего министра нефти, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.09.2023

В Габоне задержали бывшего министра нефти, сообщили СМИ

Бывший министр нефти Габона Венсан де Поль Массасса, один из влиятельнейших людей при президенте Али Бонго, которого военные отстранили от власти, задержан,... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T13:47

2023-09-07T13:47

2023-09-07T13:53

в мире

габон

али бонго ондимба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894739855_0:281:1661:1215_1920x0_80_0_0_63b2c2fbdbd577a2273d49739870fdb5.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Бывший министр нефти Габона Венсан де Поль Массасса, один из влиятельнейших людей при президенте Али Бонго, которого военные отстранили от власти, задержан, сообщает издание Gabon Media Time со ссылкой на источники. "Венсан де Поль Массасса, давно уличенный в попытках коррупции в отношении сотрудников руководства Габона, со среды, 6 сентября 2023 года, находится в генеральном управлении по противодействию вмешательству и военной безопасности. По словам источников в семье, речь идет только о допросе, в то время как другие говорят уже о тюрьме", - сообщает издание. Военные в Габоне 30 августа заявили о роспуске институтов власти и отмене результатов выборов, на которых, по данным агентства Франс Пресс, победил Али Бонго Ондимба, занимавший пост президента с 2009 года. Позднее военные пообещали, что будут постепенно создавать институты переходного периода, при этом Габон будет выполнять все свои внутренние и международные обязательства. Генерал Брис Клотер Олиги Нгема, который принес присягу в качестве президента переходного периода Габона, также пообещал провести реорганизацию государственных институтов власти и сделать их более демократичными.

https://ria.ru/20230906/ledi-1894614257.html

габон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, габон, али бонго ондимба