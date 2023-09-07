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СМИ: Индия предложила проект заявления G20 без осуждения России
СМИ: Индия предложила проект заявления G20 без осуждения России - РИА Новости, 07.09.2023
СМИ: Индия предложила проект заявления G20 без осуждения России
Председательствующая в G20 Индия предлагает проект заявления по Украине, который не осуждает российскую спецоперацию, обсуждение проекта "было очень сложным",... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T01:43
2023-09-07T01:43
2023-09-07T07:40
украина
индия
китай
сергей лавров
ли цян
большая двадцатка
евросоюз
g7
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Председательствующая в G20 Индия предлагает проект заявления по Украине, который не осуждает российскую спецоперацию, обсуждение проекта "было очень сложным", сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в ЕС."Сложность для нас заключается в том, что Россия и Китай отказались повторять формулировки, которые у нас были на Бали, а мы не можем с этим согласиться", - сказал представитель ЕС, имея в виду саммит G20 в Индонезии, где участники осудили СВО.Представитель ЕС выразил мнение, что проект заявления по Украине должен быть более "глубоким". Текущий вариант, по его словам, не устраивает G7, Евросоюз и его членов, так как "не идет достаточно далеко".Источник охарактеризовал обсуждение проекта, который должны подписать лидеры G20, как "очень трудное". "Будет ли у нас заявление, мы сейчас сказать не можем, поскольку переговоры продолжаются", - добавил он.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на французского чиновника утверждало, что страны G20 выработали единый подход относительно конфликта на Украине.Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств — Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Российскую делегацию на саммите возглавит глава МИД Сергей Лавров, китайскую — премьер Госсовета КНР Ли Цян.
https://ria.ru/20230906/bayden-1894637288.html
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украина, индия, китай, сергей лавров, ли цян, большая двадцатка, евросоюз, g7, в мире
Украина, Индия, Китай, Сергей Лавров, Ли Цян, Большая двадцатка, Евросоюз, G7, В мире
СМИ: Индия предложила проект заявления G20 без осуждения России
CNN: Индия предложила проект заявления G20 по Украине без осуждения СВО