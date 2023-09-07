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Форум "Эко Алтай. Нить природы" пройдет 29-30 сентября в Республике Алтай

Форум "Эко Алтай. Нить природы" пройдет 29-30 сентября в Республике Алтай - РИА Новости, 07.09.2023

Форум "Эко Алтай. Нить природы" пройдет 29-30 сентября в Республике Алтай

Второй Международный форум "Эко Алтай. Нить природы", на котором будут представлены экоинициативы, проекты развития и передовые экологические практики... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T12:51

2023-09-07T12:51

2023-09-07T12:51

республика алтай

россия

"фонд "росконгресс"

фонд "росконгресс"

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Второй Международный форум "Эко Алтай. Нить природы", на котором будут представлены экоинициативы, проекты развития и передовые экологические практики российских регионов, пройдет 29–30 сентября в Республике Алтай на территории курорта "Манжерок", сообщает Фонд Росконгресс. Организаторами форума выступают Фонд Росконгресс, правительство Республики Алтай и АНО "Центр развития Республики Алтай". Ключевым мероприятием форума станет пленарное заседание "От экологии мышления к экологическому суверенитету". В деловую программу вошли стратегические сессии "Новые возможности для устойчивого развития – в поисках баланса между экономикой и экологией", "Политика территориального развития и дизайн территорий", "Код туриста. Экотуризм и инфраструктура. Развитие туризма на особо охраняемых природных территориях", "Философия мышления. Образование: новые горизонты экокультурного воспитания", "Уникальная экология как фактор и ограничение устойчивого развития. Евразийские практики" и "Здоровье. Образ жизни. Роль традиционной и народной медицины в развитии новых точек устойчивого развития территорий". В дискуссиях примут участие представители федеральных и региональных органов власти, главы субъектов РФ, представители иностранных государств, а также эксперты природоохранных, научных, образовательных и общественных организаций и экологических сообществ. "Подготовка к форуму находится на завершающей стадии, и в этом году мы видим, что форум приобрел значительный экспертный вес. В деловой программе мы старались отразить те вопросы, которые помогут регионам в выстраивании эффективной экологической политики, используя опыт как нашей страны, так и зарубежных коллег. Главную идею форума мы видим именно в его практической направленности, консолидации новаций и передовых практик в области реализации экологических задач для разных регионов", – приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора Фонда Росконгресс Игоря Павлова.

https://ria.ru/20230623/kongress-1880044038.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

республика алтай, россия, "фонд "росконгресс", фонд "росконгресс"