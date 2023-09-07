https://ria.ru/20230907/flamingo-1894676328.html

В Московском зоопарке появились на свет птенцы фламинго

В Московском зоопарке появились на свет птенцы фламинго - РИА Новости, 07.09.2023

В Московском зоопарке появились на свет птенцы фламинго

В Московском зоопарке появились на свет птенцы фламинго, сообщили в пресс-службе зоопарка. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T09:40

2023-09-07T09:40

2023-09-07T11:22

хорошие новости

московский зоопарк

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894675801_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_bdbe5db904a5c24aedbba07f61f15fb2.jpg

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В Московском зоопарке появились на свет птенцы фламинго, сообщили в пресс-службе зоопарка. "Птенцы фламинго традиционно вылупляются в конце весны и летом. В этом году первое яйцо появилось еще в мае, а птенец вылупился 11 июня. К концу июля всего в зоопарке вылупились семь красных и четыре розовых фламинго", — рассказали в зоопарке.В пресс-службе поделились, что у орнитологов зоопарка есть большой опыт в размножении фламинго — птенцы вылупляются каждый год, а когда вырастают, уезжают в другие зоопарки. Специалисты внимательно следят за подопечными весь процесс гнездования. "Дело в том, что между птицами случаются перепалки. Они могут выкинуть из гнезда чужое или даже случайно свое яйцо. Наши орнитологи изучили повадки своих подопечных и не могут допустить того, чтобы кто-то из птенцов пострадал. Снесенные яйца они помещают в инкубаторы, а в вольере заменяют их на муляжи с песком", — пояснили в пресс-службе. Уточняется, что перед тем, как птенец появится на свет, зоологи возвращают яйцо родителям, в результате те даже не замечают подмены и после вылупления начинают выкармливать своего птенца. В пресс-службе также рассказали, что сейчас самые младшие птенцы уже подросли, но пока они серо-белые. Розовый пигмент появится не скоро: через несколько месяцев они начнут краснеть, но даже через год у них еще будет виден серый цвет на оперении.

https://ria.ru/20230906/panda-1894499150.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

московский зоопарк, москва