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В Московском зоопарке появились на свет птенцы фламинго - РИА Новости, 07.09.2023
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Хорошие новости
 
09:40 07.09.2023 (обновлено: 11:22 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/flamingo-1894676328.html
В Московском зоопарке появились на свет птенцы фламинго
В Московском зоопарке появились на свет птенцы фламинго - РИА Новости, 07.09.2023
В Московском зоопарке появились на свет птенцы фламинго
В Московском зоопарке появились на свет птенцы фламинго, сообщили в пресс-службе зоопарка. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T09:40
2023-09-07T11:22
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В Московском зоопарке появились на свет птенцы фламинго, сообщили в пресс-службе зоопарка. &quot;Птенцы фламинго традиционно вылупляются в конце весны и летом. В этом году первое яйцо появилось еще в мае, а птенец вылупился 11 июня. К концу июля всего в зоопарке вылупились семь красных и четыре розовых фламинго&quot;, — рассказали в зоопарке.В пресс-службе поделились, что у орнитологов зоопарка есть большой опыт в размножении фламинго — птенцы вылупляются каждый год, а когда вырастают, уезжают в другие зоопарки. Специалисты внимательно следят за подопечными весь процесс гнездования. "Дело в том, что между птицами случаются перепалки. Они могут выкинуть из гнезда чужое или даже случайно свое яйцо. Наши орнитологи изучили повадки своих подопечных и не могут допустить того, чтобы кто-то из птенцов пострадал. Снесенные яйца они помещают в инкубаторы, а в вольере заменяют их на муляжи с песком", — пояснили в пресс-службе. Уточняется, что перед тем, как птенец появится на свет, зоологи возвращают яйцо родителям, в результате те даже не замечают подмены и после вылупления начинают выкармливать своего птенца. В пресс-службе также рассказали, что сейчас самые младшие птенцы уже подросли, но пока они серо-белые. Розовый пигмент появится не скоро: через несколько месяцев они начнут краснеть, но даже через год у них еще будет виден серый цвет на оперении.
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московский зоопарк, москва
Хорошие новости, Московский зоопарк, Москва
В Московском зоопарке появились на свет птенцы фламинго

В Московском зоопарке вылупились 11 птенцов фламинго

© Московский зоопарк/ВКонтактеПтенцы фламинго появились на свет в Московском зоопарке
Птенцы фламинго появились на свет в Московском зоопарке
© Московский зоопарк/ВКонтакте
Птенцы фламинго появились на свет в Московском зоопарке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В Московском зоопарке появились на свет птенцы фламинго, сообщили в пресс-службе зоопарка.
«

"Птенцы фламинго традиционно вылупляются в конце весны и летом. В этом году первое яйцо появилось еще в мае, а птенец вылупился 11 июня. К концу июля всего в зоопарке вылупились семь красных и четыре розовых фламинго", — рассказали в зоопарке.

В пресс-службе поделились, что у орнитологов зоопарка есть большой опыт в размножении фламинго — птенцы вылупляются каждый год, а когда вырастают, уезжают в другие зоопарки. Специалисты внимательно следят за подопечными весь процесс гнездования.
"Дело в том, что между птицами случаются перепалки. Они могут выкинуть из гнезда чужое или даже случайно свое яйцо. Наши орнитологи изучили повадки своих подопечных и не могут допустить того, чтобы кто-то из птенцов пострадал. Снесенные яйца они помещают в инкубаторы, а в вольере заменяют их на муляжи с песком", — пояснили в пресс-службе.
Уточняется, что перед тем, как птенец появится на свет, зоологи возвращают яйцо родителям, в результате те даже не замечают подмены и после вылупления начинают выкармливать своего птенца.
В пресс-службе также рассказали, что сейчас самые младшие птенцы уже подросли, но пока они серо-белые. Розовый пигмент появится не скоро: через несколько месяцев они начнут краснеть, но даже через год у них еще будет виден серый цвет на оперении.
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