В Смоленске открылся XVI фестиваль "Молодежь – за Союзное государство"
© Фото : информационно-аналитический портал Союзного государстваУчастники фестиваля "Молодежь – за Союзное государство"
Участники фестиваля "Молодежь – за Союзное государство"
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. XVI фестиваль "Молодежь – за Союзное государство", который ежегодно проводится по инициативе депутатов Парламентского Собрания, открылся в смоленском культурно-досуговом центре "Губернский", сообщает пресс-служба союзного парламента.
На открытии фестиваля перед зрителями выступили участники XVI фестиваля – молодые артисты, творческие коллективы и известные деятели эстрады из Белоруссии и России: Евгений Гор, Александр Еловских, Алена Ланская, группа Doredos.
Председатель Комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму Артём Туров огласил на церемонии открытия приветствие, направленное участникам фестиваля председателем Госдумы РФ Вячеслава Володина.
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"Фестиваль способствует реализации потенциала талантливых молодых людей. Содействует культурному обмену, укреплению связей между нашими братскими народами, строительству Союзного государства. Вас ждет насыщенная программа – конкурсы, творческие дискуссии, мастер-классы. Желаю успехов", - говорится в приветствии.
Заместитель председателя Комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму Сергей Клишевич зачитал приветствие первого заместителя председателя Парламентского Собрания, председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимира Андрейченко.
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"За годы своего существования этот масштабный форум стал важным событием в культурной жизни Беларуси и России. Он активно развивается, объединяя лучших юношей и девушек, формирует ценностные ориентиры и символизирует единство молодого поколения наших государств. Участники фестиваля – это талантливая, креативная и целеустремленная молодежь, будущее Союзного государства. Мы гордимся вашими успехами и достижениями, тем, как вы воплощаете в жизнь идеи, уверенно шагаете в завтрашний день, становясь истинными патриотами своей Родины", - подчеркивается в приветствии.
В церемонии открытия также приняли участие члены Комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму Дмитрий Басков, Антон Ткачёв, Юлия Мурина, а также председатель Комиссии Парламентского Собрания по труду, социальной политике и здравоохранению Елена Афанасьева.
Фестиваль продлится до 9 сентября. В четверг состоится патриотическая акция "Свеча памяти" − молодежь Союзного государства возложит цветы к Вечному огню в мемориальном комплексе "Сквер Памяти Героев". Также в этот день пройдет Международный конкурс исполнителей молодежной песни – ключевое событие фестиваля, в котором примут участие 20 молодых вокалистов, прошедших отборы в Белоруссии и России. В пятницу состоится экспертная встреча участников фестиваля с выдающимися спортсменами двух стран.
Официальная программа фестиваля завершится 8 сентября торжественным гала-концертом "За новый горизонт!" в центре Смоленска на Площади имени Ленина, где будут объявлены победители конкурсных программ, состоится церемония награждения участников. Для зрителей выступят лауреаты конкурса исполнителей молодежной песни, художественные коллективы, артисты эстрады Белоруссии и России.