https://ria.ru/20230907/festival-1894689126.html

В Смоленске открылся XVI фестиваль "Молодежь – за Союзное государство"

В Смоленске открылся XVI фестиваль "Молодежь – за Союзное государство" - РИА Новости, 07.09.2023

В Смоленске открылся XVI фестиваль "Молодежь – за Союзное государство"

XVI фестиваль "Молодежь – за Союзное государство", который ежегодно проводится по инициативе депутатов Парламентского Собрания, открылся в смоленском... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T10:54

2023-09-07T10:54

2023-09-07T10:54

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

россия

смоленск

артем туров

вячеслав володин

евгений гор

союзное государство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894692325_0:12:748:433_1920x0_80_0_0_e70525c6d7cd47f394094eb499671cd3.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. XVI фестиваль "Молодежь – за Союзное государство", который ежегодно проводится по инициативе депутатов Парламентского Собрания, открылся в смоленском культурно-досуговом центре "Губернский", сообщает пресс-служба союзного парламента. На открытии фестиваля перед зрителями выступили участники XVI фестиваля – молодые артисты, творческие коллективы и известные деятели эстрады из Белоруссии и России: Евгений Гор, Александр Еловских, Алена Ланская, группа Doredos. Председатель Комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму Артём Туров огласил на церемонии открытия приветствие, направленное участникам фестиваля председателем Госдумы РФ Вячеслава Володина. "Фестиваль способствует реализации потенциала талантливых молодых людей. Содействует культурному обмену, укреплению связей между нашими братскими народами, строительству Союзного государства. Вас ждет насыщенная программа – конкурсы, творческие дискуссии, мастер-классы. Желаю успехов", - говорится в приветствии. Заместитель председателя Комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму Сергей Клишевич зачитал приветствие первого заместителя председателя Парламентского Собрания, председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимира Андрейченко. "За годы своего существования этот масштабный форум стал важным событием в культурной жизни Беларуси и России. Он активно развивается, объединяя лучших юношей и девушек, формирует ценностные ориентиры и символизирует единство молодого поколения наших государств. Участники фестиваля – это талантливая, креативная и целеустремленная молодежь, будущее Союзного государства. Мы гордимся вашими успехами и достижениями, тем, как вы воплощаете в жизнь идеи, уверенно шагаете в завтрашний день, становясь истинными патриотами своей Родины", - подчеркивается в приветствии. В церемонии открытия также приняли участие члены Комиссии Парламентского Собрания по молодежной политике, спорту и туризму Дмитрий Басков, Антон Ткачёв, Юлия Мурина, а также председатель Комиссии Парламентского Собрания по труду, социальной политике и здравоохранению Елена Афанасьева. Фестиваль продлится до 9 сентября. В четверг состоится патриотическая акция "Свеча памяти" − молодежь Союзного государства возложит цветы к Вечному огню в мемориальном комплексе "Сквер Памяти Героев". Также в этот день пройдет Международный конкурс исполнителей молодежной песни – ключевое событие фестиваля, в котором примут участие 20 молодых вокалистов, прошедших отборы в Белоруссии и России. В пятницу состоится экспертная встреча участников фестиваля с выдающимися спортсменами двух стран. Официальная программа фестиваля завершится 8 сентября торжественным гала-концертом "За новый горизонт!" в центре Смоленска на Площади имени Ленина, где будут объявлены победители конкурсных программ, состоится церемония награждения участников. Для зрителей выступят лауреаты конкурса исполнителей молодежной песни, художественные коллективы, артисты эстрады Белоруссии и России.

https://ria.ru/20230531/baza-1875420390.html

белоруссия

россия

смоленск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

белоруссия, россия, смоленск, артем туров, вячеслав володин, евгений гор , союзное государство, госдума рф