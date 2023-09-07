https://ria.ru/20230907/ferma-1894815005.html

Руденя: под Тверью введена технологичная ферма по выращиванию КРС

Руденя: под Тверью введена технологичная ферма по выращиванию КРС - РИА Новости, 07.09.2023

Руденя: под Тверью введена технологичная ферма по выращиванию КРС

Новая высокотехнологичная специализированная ферма на 500 голов по выращиванию молодняка крупного рогатого скота (КРС) молочных пород введена в эксплуатацию на... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T17:48

2023-09-07T17:48

2023-09-07T17:48

тверская область

игорь руденя

тверь

тверская область

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ТВЕРЬ, 7 сен – РИА Новости. Новая высокотехнологичная специализированная ферма на 500 голов по выращиванию молодняка крупного рогатого скота (КРС) молочных пород введена в эксплуатацию на предприятии ЗАО "Калининское" под Тверью, сообщает пресс-служба регионального правительства. В четверг новое производство посетил губернатор региона Игорь Руденя. "Открытие фермы позволит ЗАО "Калининское" обеспечить не только собственные потребности, но и потребности других сельхозпредприятий Верхневолжья в высокопродуктивных племенных животных, будет в целом способствовать развитию молочного животноводства в регионе", - отметил Руденя. Сегодня ЗАО "Калининское" является лидером среди всех животноводческих предприятий региона молочного направления по продуктивности молочного стада. Предприятие имеет не только самые высокие показатели по надоям, но и ежегодно их увеличивает. В 2022 году на ЗАО "Калининское" было получено 12 676 килограммов молока от одной коровы, за семь месяцев этого года – 7781 килограмм. За последние годы при государственной поддержке здесь создан современный автоматизированный комплекс полного цикла, от выращивания и заготовки кормов до селекции племенных животных и производства широкого ассортимента натуральной высококачественной молочной продукции, которая сразу же в день выпуска поставляется в торговые сети региона. Кроме того, на предприятии чуть больше месяца назад была открыта новая автоматизированная линия по розливу молока и кефира в ПЭТ-бутылки, с работой которой также ознакомился Руденя. Все оборудование отечественного производства. Мощность новой линии позволяет в час производить до 3 тысяч бутылок высококачественного молока. В сутки предприятие сможет перерабатывать более 15 тонн продукции. Сейчас на предприятии идет уборочная кампания - с полей убирают кукурузу. Глава региона оценил ход работ по заготовке кормов, пообщался с комбайнерами. ЗАО "Калининское" уже практически достигнуты плановые показатели по заготовке кормов. В 2023 году посевная площадь составила 2245 гектаров. На данный момент травы скошены с площади 1800 гектаров – это 100% от прогнозных показателей, заготовлено 21,1 тысячи тонн сенажа - 117,2 % от плана, а также 200 тонн сена, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230713/ferma-1884039896.html

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тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, тверь, тверская область