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Руденя: под Тверью введена технологичная ферма по выращиванию КРС - РИА Новости, 07.09.2023
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Тверская область
 
17:48 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/ferma-1894815005.html
Руденя: под Тверью введена технологичная ферма по выращиванию КРС
Руденя: под Тверью введена технологичная ферма по выращиванию КРС - РИА Новости, 07.09.2023
Руденя: под Тверью введена технологичная ферма по выращиванию КРС
Новая высокотехнологичная специализированная ферма на 500 голов по выращиванию молодняка крупного рогатого скота (КРС) молочных пород введена в эксплуатацию на... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T17:48
2023-09-07T17:48
тверская область
игорь руденя
тверь
тверская область
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ТВЕРЬ, 7 сен – РИА Новости. Новая высокотехнологичная специализированная ферма на 500 голов по выращиванию молодняка крупного рогатого скота (КРС) молочных пород введена в эксплуатацию на предприятии ЗАО "Калининское" под Тверью, сообщает пресс-служба регионального правительства. В четверг новое производство посетил губернатор региона Игорь Руденя. "Открытие фермы позволит ЗАО "Калининское" обеспечить не только собственные потребности, но и потребности других сельхозпредприятий Верхневолжья в высокопродуктивных племенных животных, будет в целом способствовать развитию молочного животноводства в регионе", - отметил Руденя. Сегодня ЗАО "Калининское" является лидером среди всех животноводческих предприятий региона молочного направления по продуктивности молочного стада. Предприятие имеет не только самые высокие показатели по надоям, но и ежегодно их увеличивает. В 2022 году на ЗАО "Калининское" было получено 12 676 килограммов молока от одной коровы, за семь месяцев этого года – 7781 килограмм. За последние годы при государственной поддержке здесь создан современный автоматизированный комплекс полного цикла, от выращивания и заготовки кормов до селекции племенных животных и производства широкого ассортимента натуральной высококачественной молочной продукции, которая сразу же в день выпуска поставляется в торговые сети региона. Кроме того, на предприятии чуть больше месяца назад была открыта новая автоматизированная линия по розливу молока и кефира в ПЭТ-бутылки, с работой которой также ознакомился Руденя. Все оборудование отечественного производства. Мощность новой линии позволяет в час производить до 3 тысяч бутылок высококачественного молока. В сутки предприятие сможет перерабатывать более 15 тонн продукции. Сейчас на предприятии идет уборочная кампания - с полей убирают кукурузу. Глава региона оценил ход работ по заготовке кормов, пообщался с комбайнерами. ЗАО "Калининское" уже практически достигнуты плановые показатели по заготовке кормов. В 2023 году посевная площадь составила 2245 гектаров. На данный момент травы скошены с площади 1800 гектаров – это 100% от прогнозных показателей, заготовлено 21,1 тысячи тонн сенажа - 117,2 % от плана, а также 200 тонн сена, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230713/ferma-1884039896.html
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игорь руденя, тверь, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Тверь, Тверская область

Руденя: под Тверью введена технологичная ферма по выращиванию КРС

© Фото : Правительство Тверской области Руденя: под Тверью введена технологичная ферма по выращиванию КРС
 Руденя: под Тверью введена технологичная ферма по выращиванию КРС - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© Фото : Правительство Тверской области
Руденя: под Тверью введена технологичная ферма по выращиванию КРС
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ТВЕРЬ, 7 сен – РИА Новости. Новая высокотехнологичная специализированная ферма на 500 голов по выращиванию молодняка крупного рогатого скота (КРС) молочных пород введена в эксплуатацию на предприятии ЗАО "Калининское" под Тверью, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В четверг новое производство посетил губернатор региона Игорь Руденя.
"Открытие фермы позволит ЗАО "Калининское" обеспечить не только собственные потребности, но и потребности других сельхозпредприятий Верхневолжья в высокопродуктивных племенных животных, будет в целом способствовать развитию молочного животноводства в регионе", - отметил Руденя.
Сегодня ЗАО "Калининское" является лидером среди всех животноводческих предприятий региона молочного направления по продуктивности молочного стада. Предприятие имеет не только самые высокие показатели по надоям, но и ежегодно их увеличивает. В 2022 году на ЗАО "Калининское" было получено 12 676 килограммов молока от одной коровы, за семь месяцев этого года – 7781 килограмм.
За последние годы при государственной поддержке здесь создан современный автоматизированный комплекс полного цикла, от выращивания и заготовки кормов до селекции племенных животных и производства широкого ассортимента натуральной высококачественной молочной продукции, которая сразу же в день выпуска поставляется в торговые сети региона.
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Кроме того, на предприятии чуть больше месяца назад была открыта новая автоматизированная линия по розливу молока и кефира в ПЭТ-бутылки, с работой которой также ознакомился Руденя.
Все оборудование отечественного производства. Мощность новой линии позволяет в час производить до 3 тысяч бутылок высококачественного молока. В сутки предприятие сможет перерабатывать более 15 тонн продукции.
Сейчас на предприятии идет уборочная кампания - с полей убирают кукурузу. Глава региона оценил ход работ по заготовке кормов, пообщался с комбайнерами. ЗАО "Калининское" уже практически достигнуты плановые показатели по заготовке кормов. В 2023 году посевная площадь составила 2245 гектаров. На данный момент травы скошены с площади 1800 гектаров – это 100% от прогнозных показателей, заготовлено 21,1 тысячи тонн сенажа - 117,2 % от плана, а также 200 тонн сена, пояснили в пресс-службе.
 
Тверская областьИгорь РуденяТверьТверская область
 
 
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