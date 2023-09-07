В "Синергии" появится факультет блокчейна и криптовалют
В "Синергии" появится первый в России факультет блокчейна и криптовалют
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Первый в России факультет блокчейна и криптовалют появится в "Синергии", абитуриенты проявили высокий интерес к направлению по итогам приемной кампании, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
«
"Факультет блокчейна и криптовалют начнет свою работу впервые в России, став площадкой для получения верифицированных знаний и компетенций в данной сфере. В Университете "Синергия" данному направлению будет посвящен отдельный факультет. По итогам приемной кампании, абитуриенты проявили высокий интерес к данному направлению", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках образовательной программы студенты освоят технологии блокчейна и способы их применения, познакомятся с криптографией и принципами безопасности в данной области, разработкой и архитектурой блокчейн-приложений, а также программированием смарт-контрактов, перечень дисциплин, указанных в плане, также предполагает изучение криптовалют и их влияния на экономику, исследования рынка криптовалют и анализ правовых аспектов в криптовалютном пространстве и применении блокчейна.
Кроме того, на факультете будут изучаться такие дисциплины, как технология разработки программного обеспечения, разработка веб-сервисов, программирование на Java, программирование на языке С++, чат-боты и нейронные сети, роботизация бизнес-процессов, mining и обработка больших данных, системы искусственного интеллекта, разработка программного обеспечения на языке Python, администрирование информационных систем, добавили в "Синергии".
«
"Студенты смогут пройти практику в Loginom, Pix Robotics, 1C, GreenData, Ред Софт, Astra Linux, Alt Linux и других компаниях. Предполагается, что приглашенные эксперты из индустрии также будут вести отдельные дисциплины, которые погрузят студентов в практикоориентированную составляющую блокчейн-процессов", - подчеркнули в вузе.
Ранее с 2017 года отдельные образовательные дисциплины по блокчейну и криптовалютам были реализованы в МГУ имени Ломоносова, Высшей школе экономики, МИСИС, МФТИ и СПбГЭУ, факультет для глубокого изучения данной сферы стал первым и единственным факультетом блокчейна и криптовалют в России, пояснили в вузе.
«
"Мы стремимся создавать образовательные программы открывающие новые перспективы для студентов университета. Блокчейн-разработчику необходимо разбираться во всем – от криптографических протоколов до веб-разработки и разработки приложений. Кроме того, необходимо иметь представление о сетевых протоколах, которых сегодня достаточно много. Действительно качественные и необходимые знания в этих дисциплинах невозможно получить на краткосрочных курсах, поэтому среди заинтересованных абитуриентов уже сейчас наблюдается спрос на специальность будущего, появившуюся в университете", - заключил декан нового факультета Александр Захаров, его слова приводятся в сообщении.