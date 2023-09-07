https://ria.ru/20230907/esp-1894662508.html
Серийное производство российских систем ESP запустят в декабре
Серийное производство российских систем ESP запустят в декабре - РИА Новости, 07.09.2023
Серийное производство российских систем ESP запустят в декабре
"Итэлма" в декабре планирует начать серийное производство отечественных систем стабилизации для автомобилей (ESP) на заводе в Костроме, их будут поставлять на... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T06:31
2023-09-07T06:31
2023-09-07T07:15
кострома
автоваз
lada vesta
экономика
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. "Итэлма" в декабре планирует начать серийное производство отечественных систем стабилизации для автомобилей (ESP) на заводе в Костроме, их будут поставлять на "АвтоВАЗ" для модели Lada Vesta, сообщил РИА Новости технический директор компании Андрей Бутнев."По ESP плановый запуск у нас в декабре, сейчас выходим на сертификацию. В первом полугодии 2024 года планируется установка систем на автомобили "АвтоВАЗа", - рассказал он в кулуарах международной выставки коммерческих автомобилей Comtrans.Бутнев уточнил, что заказчиком выступает "АвтоВАЗ". Систему планируется устанавливать на модель Lada Vesta, на которую уже ставится антиблокировочная тормозная система (ABS) производства "Итэлма". Выпуск первых отечественных ABS был налажен на предприятии в июле текущего года."АвтоВАЗ" в свою очередь подтвердил РИА Новости планы по началу установки отечественных систем ESP на Lada Vesta в первом полугодии 2024 года."Итэлма" специализируется на разработке и производстве электроники. Компания создает и производит широкий спектр электронных систем для пассажирского и коммерческого транспорта, является лидером российской автоэлектроники, поставляет продукцию всем основным российским автопроизводителям.
https://ria.ru/20230707/avtomobili-1882758305.html
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кострома, автоваз, lada vesta, экономика
Кострома, АвтоВАЗ, Lada Vesta, Экономика
Серийное производство российских систем ESP запустят в декабре
"Итэлма" планирует в декабре начать серийное производство российских систем ESP
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. "Итэлма" в декабре планирует начать серийное производство отечественных систем стабилизации для автомобилей (ESP) на заводе в Костроме, их будут поставлять на "АвтоВАЗ" для модели Lada Vesta, сообщил РИА Новости технический директор компании Андрей Бутнев.
«
"По ESP плановый запуск у нас в декабре, сейчас выходим на сертификацию. В первом полугодии 2024 года планируется установка систем на автомобили "АвтоВАЗа", - рассказал он в кулуарах международной выставки коммерческих автомобилей Comtrans.
Бутнев уточнил, что заказчиком выступает "АвтоВАЗ". Систему планируется устанавливать на модель Lada Vesta, на которую уже ставится антиблокировочная тормозная система (ABS) производства "Итэлма". Выпуск первых отечественных ABS был налажен на предприятии в июле текущего года.
"АвтоВАЗ" в свою очередь подтвердил РИА Новости планы по началу установки отечественных систем ESP на Lada Vesta в первом полугодии 2024 года.
"Итэлма" специализируется на разработке и производстве электроники. Компания создает и производит широкий спектр электронных систем для пассажирского и коммерческого транспорта, является лидером российской автоэлектроники, поставляет продукцию всем основным российским автопроизводителям.
В Костроме запустили первое российское производство систем ABS и ESP