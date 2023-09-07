https://ria.ru/20230907/energodar-1894681637.html

Удар дрона пришелся на 14-этажный жилой дом в Энергодаре

Удар дрона пришелся на 14-этажный жилой дом в Энергодаре - РИА Новости, 07.09.2023

Удар дрона пришелся на 14-этажный жилой дом в Энергодаре

Два дрона коптерного типа атаковали запорожский Энергодар, один был ликвидирован в парке, удар второго пришелся по жилому 14-этажному дому, предварительно,... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T10:05

2023-09-07T10:05

2023-09-07T10:05

в мире

энергодар

курчатов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости. Два дрона коптерного типа атаковали запорожский Энергодар, один был ликвидирован в парке, удар второго пришелся по жилому 14-этажному дому, предварительно, пострадавших нет, сообщили в телеграм-канале администрации города"Сегодня утром ВСУ атаковали Энергодар с применением БПЛА коптерного типа. Взрывы прогремели около 7.30 и 8.00. В результате атаки основной удар пришелся в жилой 14-этажный дом на углу улицы Курчатова и проспекта Строителей. Один дрон был успешно ликвидирован в городском парке культуры и отдыха. По предварительным данным, пострадавших нет. Информация о разрушениях уточняется", - говорится в сообщении. Целью украинских террористов был центр города, где всегда находятся жители Энергодара, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20230811/energodar-1889479249.html

энергодар

курчатов

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, энергодар, курчатов, вооруженные силы украины