https://ria.ru/20230907/energodar-1894681637.html
Удар дрона пришелся на 14-этажный жилой дом в Энергодаре
Удар дрона пришелся на 14-этажный жилой дом в Энергодаре - РИА Новости, 07.09.2023
Удар дрона пришелся на 14-этажный жилой дом в Энергодаре
Два дрона коптерного типа атаковали запорожский Энергодар, один был ликвидирован в парке, удар второго пришелся по жилому 14-этажному дому, предварительно,... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T10:05
2023-09-07T10:05
2023-09-07T10:05
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курчатов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости. Два дрона коптерного типа атаковали запорожский Энергодар, один был ликвидирован в парке, удар второго пришелся по жилому 14-этажному дому, предварительно, пострадавших нет, сообщили в телеграм-канале администрации города"Сегодня утром ВСУ атаковали Энергодар с применением БПЛА коптерного типа. Взрывы прогремели около 7.30 и 8.00. В результате атаки основной удар пришелся в жилой 14-этажный дом на углу улицы Курчатова и проспекта Строителей. Один дрон был успешно ликвидирован в городском парке культуры и отдыха. По предварительным данным, пострадавших нет. Информация о разрушениях уточняется", - говорится в сообщении. Целью украинских террористов был центр города, где всегда находятся жители Энергодара, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20230811/energodar-1889479249.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, энергодар, курчатов, вооруженные силы украины
В мире, Энергодар, Курчатов, Вооруженные силы Украины
Удар дрона пришелся на 14-этажный жилой дом в Энергодаре
Удар украинского беспилотника пришелся на 14-этажный жилой дом в Энергодаре