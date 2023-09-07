https://ria.ru/20230907/energodar-1894679552.html

Балицкий назвал атаку украинских дронов на Энергодар циничной

Балицкий назвал атаку украинских дронов на Энергодар циничной - РИА Новости, 07.09.2023

Балицкий назвал атаку украинских дронов на Энергодар циничной

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале назвал атаку украинских дронов на Энергодар бессмысленной, циничной и очередным... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T10:00

2023-09-07T10:00

2023-09-07T10:10

специальная военная операция на украине

в мире

киев

энергодар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале назвал атаку украинских дронов на Энергодар бессмысленной, циничной и очередным доказательством преступлений Киева против мирного населения.Украинские дроны атаковали Энергодар утром в четверг."Очередная атака противника поражает своим цинизмом: утром, когда жители дома собирались на работу, учебу, родители собирали малышей в садики, произошла бессмысленная и циничная атака. Очередное доказательство преступлений Киева против мирного населения", - написал Балицкий.По его словам, атака нескольких дронов пришлась на многоквартирный дом."Попадания пришлись по верхним этажам 14-этажного дома, пострадало остекление дома, частичные очаги возгораний локализованы. К счастью, пострадавших нет, на месте работают оперативные службы", - подчеркнул Балицкий.

https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894678906.html

киев

энергодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев, энергодар