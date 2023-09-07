https://ria.ru/20230907/energodar-1894679552.html
Балицкий назвал атаку украинских дронов на Энергодар циничной
Балицкий назвал атаку украинских дронов на Энергодар циничной - РИА Новости, 07.09.2023
Балицкий назвал атаку украинских дронов на Энергодар циничной
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале назвал атаку украинских дронов на Энергодар бессмысленной, циничной и очередным... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T10:00
2023-09-07T10:00
2023-09-07T10:10
специальная военная операция на украине
в мире
киев
энергодар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале назвал атаку украинских дронов на Энергодар бессмысленной, циничной и очередным доказательством преступлений Киева против мирного населения.Украинские дроны атаковали Энергодар утром в четверг."Очередная атака противника поражает своим цинизмом: утром, когда жители дома собирались на работу, учебу, родители собирали малышей в садики, произошла бессмысленная и циничная атака. Очередное доказательство преступлений Киева против мирного населения", - написал Балицкий.По его словам, атака нескольких дронов пришлась на многоквартирный дом."Попадания пришлись по верхним этажам 14-этажного дома, пострадало остекление дома, частичные очаги возгораний локализованы. К счастью, пострадавших нет, на месте работают оперативные службы", - подчеркнул Балицкий.
https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894678906.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, энергодар
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Энергодар
Балицкий назвал атаку украинских дронов на Энергодар циничной
Балицкий назвал атаку украинских дронов на Энергодар бессмысленной и циничной