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Прокурор запросил 14 лет для экс-чиновника Россельхознадзора за педофилию - РИА Новости, 07.09.2023
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15:24 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/eks-chinovnik-1894770007.html
Прокурор запросил 14 лет для экс-чиновника Россельхознадзора за педофилию
Прокурор запросил 14 лет для экс-чиновника Россельхознадзора за педофилию - РИА Новости, 07.09.2023
Прокурор запросил 14 лет для экс-чиновника Россельхознадзора за педофилию
Обвинение запросило 14 лет колонии и штраф 18,8 миллиона рублей для экс-чиновника Россельхознадзора Дмитрия Натарова за взятку и педофилию, сообщается в... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T15:24
2023-09-07T15:24
происшествия
красногорск
дмитрий натаров
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
единая россия
кирилл бельский
шота горгадзе
москва
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Обвинение запросило 14 лет колонии и штраф 18,8 миллиона рублей для экс-чиновника Россельхознадзора Дмитрия Натарова за взятку и педофилию, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. На финальную стадию вышел судебный процесс в отношении 44-летнего бывшего помощника главы Россельхознадзора Дмитрия Натарова. "Прокурор предложил суду назначить Натарову наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в двукратном размере суммы взятки, то есть в размере более 18,8 миллиона рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе &lt;...&gt; на 10 лет", - говорится в релизе. Ранее прокуроры выявили несоответствие расходов чиновника его доходам, а многочисленные богатства оказались записаны на его родственников и друзей. Так, при официальном доходе госсужащего и его супруги за 2011-2019 годы в 12 миллионов рублей Натаров приобрел дом и земельный участок в подмосковном Красногорске, двухэтажную квартиру и машиноместо в Москве, два дорогостоящих автомобиля, трое элитных часов и две сабли XIX века. Бывший чиновник не смог доказать, что активы приобретены на законные средства, потому они были изъяты. Как сообщали РИА Новости в суде, заседания проводятся в закрытом режиме в связи с интимным характером дела. Натаров на время следствия избежал СИЗО и остается под домашним арестом. По словам адвоката обвиняемого Кирилла Бельского, потерпевший по эпизоду о взяточничестве – он же отец девочки из эпизода о развратных действиях – утверждал, что, как владелец крупной фирмы по производству зерна, он 10 лет ежемесячно выплачивал Натарову деньги за покровительство. Речь идет о сумме около 6 миллионов рублей. Что касается обвинения в педофилии, как заявляет защита девочки, Натаров был другом ее семьи и начал посылать ей "непристойные сообщения", когда ей было 13 лет. Когда же девочке исполнилось 15, она согласилась сходить с Натаровым в кинотеатр, где он арендовал приватный зал, утверждал адвокат потерпевшей Шота Горгадзе. После публикации в СМИ информации о возможной связи Натарова с девочкой-подростком секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак попросил уволить чиновника, что и было сделано. Защита Натарова отмечает, что он ушел с поста по собственному желанию, чтобы не портить репутацию Россельхознадзора.
https://ria.ru/20230811/chelyabinsk-1889528905.html
https://ria.ru/20230823/lager-1891849421.html
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происшествия, красногорск, дмитрий натаров, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), единая россия, кирилл бельский, шота горгадзе, москва, жилье
Происшествия, Красногорск, Дмитрий Натаров, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Единая Россия, Кирилл Бельский, Шота Горгадзе, Москва, Жилье
Прокурор запросил 14 лет для экс-чиновника Россельхознадзора за педофилию

Прокурор запросил 14 лет и штраф экс-чиновнику Россельхознадзора за педофилию

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Обвинение запросило 14 лет колонии и штраф 18,8 миллиона рублей для экс-чиновника Россельхознадзора Дмитрия Натарова за взятку и педофилию, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
На финальную стадию вышел судебный процесс в отношении 44-летнего бывшего помощника главы Россельхознадзора Дмитрия Натарова.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
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11 августа, 12:50
«
"Прокурор предложил суду назначить Натарову наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в двукратном размере суммы взятки, то есть в размере более 18,8 миллиона рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе <...> на 10 лет", - говорится в релизе.
Ранее прокуроры выявили несоответствие расходов чиновника его доходам, а многочисленные богатства оказались записаны на его родственников и друзей. Так, при официальном доходе госсужащего и его супруги за 2011-2019 годы в 12 миллионов рублей Натаров приобрел дом и земельный участок в подмосковном Красногорске, двухэтажную квартиру и машиноместо в Москве, два дорогостоящих автомобиля, трое элитных часов и две сабли XIX века. Бывший чиновник не смог доказать, что активы приобретены на законные средства, потому они были изъяты.
Как сообщали РИА Новости в суде, заседания проводятся в закрытом режиме в связи с интимным характером дела. Натаров на время следствия избежал СИЗО и остается под домашним арестом.
По словам адвоката обвиняемого Кирилла Бельского, потерпевший по эпизоду о взяточничестве – он же отец девочки из эпизода о развратных действиях – утверждал, что, как владелец крупной фирмы по производству зерна, он 10 лет ежемесячно выплачивал Натарову деньги за покровительство. Речь идет о сумме около 6 миллионов рублей.
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23 августа, 20:59
Что касается обвинения в педофилии, как заявляет защита девочки, Натаров был другом ее семьи и начал посылать ей "непристойные сообщения", когда ей было 13 лет. Когда же девочке исполнилось 15, она согласилась сходить с Натаровым в кинотеатр, где он арендовал приватный зал, утверждал адвокат потерпевшей Шота Горгадзе.
После публикации в СМИ информации о возможной связи Натарова с девочкой-подростком секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак попросил уволить чиновника, что и было сделано. Защита Натарова отмечает, что он ушел с поста по собственному желанию, чтобы не портить репутацию Россельхознадзора.
Наручники - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
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31 августа, 23:31
 
ПроисшествияКрасногорскДмитрий НатаровФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Единая РоссияКирилл БельскийШота ГоргадзеМоскваЖилье
 
 
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