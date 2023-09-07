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Мотоциклист сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе в Москве - РИА Новости, 07.09.2023
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15:18 07.09.2023 (обновлено: 15:24 07.09.2023)
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Мотоциклист сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе в Москве
Мотоциклист сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе в Москве - РИА Новости, 07.09.2023
Мотоциклист сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе в Москве
Мотоциклист наехал на маму с ребенком, переходивших дорогу по нерегулируемой "зебре" на юге Москвы, пострадавшие в больнице, сообщает столичная Госавтоинспекция РИА Новости, 07.09.2023
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происшествия
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Мотоциклист наехал на маму с ребенком, переходивших дорогу по нерегулируемой "зебре" на юге Москвы, пострадавшие в больнице, сообщает столичная Госавтоинспекция в телеграм-канале ведомства."Водитель мотоцикла совершил наезд на маму с ребенком, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавших пешеходов доставили в медучреждения", - сообщает ведомство.Инцидент произошел на Кировоградской улице. Сейчас на месте аварии работают полицейские, отмечает ГАИ.
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происшествия, москва, гибдд мвд рф
Происшествия, Москва, ГИБДД МВД РФ
Мотоциклист сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе в Москве

Мотоциклист сбил женщину с ребенком на нерегулируемом переходе на юге Москвы

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Мотоциклист наехал на маму с ребенком, переходивших дорогу по нерегулируемой "зебре" на юге Москвы, пострадавшие в больнице, сообщает столичная Госавтоинспекция в телеграм-канале ведомства.
«
"Водитель мотоцикла совершил наезд на маму с ребенком, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавших пешеходов доставили в медучреждения", - сообщает ведомство.
Инцидент произошел на Кировоградской улице. Сейчас на месте аварии работают полицейские, отмечает ГАИ.
 
ПроисшествияМоскваГИБДД МВД РФ
 
 
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