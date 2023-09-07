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Мотоциклист сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе в Москве
Мотоциклист сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе в Москве - РИА Новости, 07.09.2023
Мотоциклист сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе в Москве
Мотоциклист наехал на маму с ребенком, переходивших дорогу по нерегулируемой "зебре" на юге Москвы, пострадавшие в больнице, сообщает столичная Госавтоинспекция РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T15:18
2023-09-07T15:18
2023-09-07T15:24
происшествия
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Мотоциклист наехал на маму с ребенком, переходивших дорогу по нерегулируемой "зебре" на юге Москвы, пострадавшие в больнице, сообщает столичная Госавтоинспекция в телеграм-канале ведомства."Водитель мотоцикла совершил наезд на маму с ребенком, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавших пешеходов доставили в медучреждения", - сообщает ведомство.Инцидент произошел на Кировоградской улице. Сейчас на месте аварии работают полицейские, отмечает ГАИ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, гибдд мвд рф
Происшествия, Москва, ГИБДД МВД РФ
Мотоциклист сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе в Москве
Мотоциклист сбил женщину с ребенком на нерегулируемом переходе на юге Москвы