https://ria.ru/20230907/dtp-1894768830.html

Мотоциклист сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе в Москве

Мотоциклист сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе в Москве - РИА Новости, 07.09.2023

Мотоциклист сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе в Москве

Мотоциклист наехал на маму с ребенком, переходивших дорогу по нерегулируемой "зебре" на юге Москвы, пострадавшие в больнице, сообщает столичная Госавтоинспекция РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T15:18

2023-09-07T15:18

2023-09-07T15:24

происшествия

москва

гибдд мвд рф

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Мотоциклист наехал на маму с ребенком, переходивших дорогу по нерегулируемой "зебре" на юге Москвы, пострадавшие в больнице, сообщает столичная Госавтоинспекция в телеграм-канале ведомства."Водитель мотоцикла совершил наезд на маму с ребенком, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавших пешеходов доставили в медучреждения", - сообщает ведомство.Инцидент произошел на Кировоградской улице. Сейчас на месте аварии работают полицейские, отмечает ГАИ.

москва

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, гибдд мвд рф