https://ria.ru/20230907/dron-1894673739.html

Жители Ростова-на-Дону рассказали о падении дрона в центре города

Жители Ростова-на-Дону рассказали о падении дрона в центре города - РИА Новости, 07.09.2023

Жители Ростова-на-Дону рассказали о падении дрона в центре города

Жители Ростова-на-Дону, проживающие на улице Пушкинской, рассказали РИА Новости, как перед падением заглох дрон, атаковавший ночью центр города, а также... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T09:23

2023-09-07T09:23

2023-09-07T09:24

ростов-на-дону

происшествия

ростовская область

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 сен – РИА Новости. Жители Ростова-на-Дону, проживающие на улице Пушкинской, рассказали РИА Новости, как перед падением заглох дрон, атаковавший ночью центр города, а также поделились подробностями о взрыве. Ранее Минобороны России сообщило, что в Ростовской области уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, один из сбитых ПВО беспилотных аппаратов упал за городом в западной части, второй - в центре, в районе улицы Пушкинская, 42. Повреждены фасады трех зданий и машины, за медпомощью обратился один человек с резаными ранами ног, который отказался от госпитализации. В некоторых домах на Пушкинской улице и примыкающей к ней улице Островского выбиты стекла, также повреждено кафе "Гаврош". Корреспонденту РИА Новости удалось поговорить с жителями домов, которые оказались практически в эпицентре взрыва. Как рассказала жительница дома, примыкающего к кафе "Гаврош", сначала она услышала громкий взрыв. "Вначале был большой взрыв, который никто не видел, я выбежала, все в дыму. А потом машина загорелась, уже после взрыва. Машина загорелась и минут за пять она сгорела. Два раза рвануло ее и все, после этого ничего не было", - рассказала женщина. По ее словам, взрыв произошел в районе 3 часов ночи, никого вокруг не было, ничего еще не было понятно. Но когда после взрыва она вышла на улицу, мимо проезжала девушка, которая сняла момент пролета беспилотника на видеорегистратор. "Она сняла и показывала дрон. На видеорегистратор. Она нам показывала видео, там видно, как с улицы Тургеневской он летел, со стороны центра она его засняла", - рассказала собеседница агентства. По словам другого ростовчанина, живущего на улице Пушкинской, он слышал звук подлетающего беспилотника. "Я возле окна курил, и не видел дрон, но слышал. Жужжание такое, и он уже подлетал. Потом здесь над нами заглох, шум двигателя перестал работать, и он пошел на снижение. Потом взрыв. Думал, дом снесет, волной окатило прямо взрывной. Но обошлось. Только стекла в половине квартир повыбивало", - поделился впечатлениями от произошедшего собеседник агентства.

https://ria.ru/20230907/chs-1894668208.html

https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894667959.html

ростов-на-дону

ростовская область

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Кадры с места падения беспилотника в Ростове-на-Дону На место падения беспилотника в центре Ростова-на-Дону – через дорогу от штаба ЮВО - прибыли сотрудники экстренных служб, полиция и военные, передает корреспондент РИА Новости. Собравшихся жителей просят покинуть место происшествия 2023-09-07T09:23 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ростов-на-дону, происшествия, ростовская область, василий голубев