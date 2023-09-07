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Путин поручил упростить доступ к участию в правовом режиме в сфере ИИ - РИА Новости, 07.09.2023
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15:21 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/dostup-1894769603.html
Путин поручил упростить доступ к участию в правовом режиме в сфере ИИ
Путин поручил упростить доступ к участию в правовом режиме в сфере ИИ - РИА Новости, 07.09.2023
Путин поручил упростить доступ к участию в правовом режиме в сфере ИИ
Президент РФ Владимир Путин поручил до 15 декабря внести законодательные изменения в области экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T15:21
2023-09-07T15:21
владимир путин
технологии
россия
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до 15 декабря внести законодательные изменения в области экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций изменений, направленных на упрощение доступа к участию в экспериментальном правовом режиме в ряде сфер, сообщается на сайте Кремля. "Правительству совместно с Госдумой обеспечить внесение в законодательство в области экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций изменений, направленных на упрощение доступа к участию в экспериментальном правовом режиме, а также на унификацию механизмов страхования ответственности за вред, причиненный в результате применения технологий искусственного интеллекта", - говорится в поручении главы государства. Также, как отмечается, поручено принять в осеннюю сессию закон "О внесении изменений в федеральный закон "О персональных данных". В частности, ранее пресс-служба министерства экономического развития сообщала, что правительство России одобрило запуск с 1 августа экспериментального правового режима (ЭПР) в сфере телемедицины, в рамках которого врачи частных медорганизаций смогут предоставлять консультации пациентам из разных городов и регионов дистанционно.
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владимир путин, технологии, россия
Владимир Путин, Технологии, Россия
Путин поручил упростить доступ к участию в правовом режиме в сфере ИИ

Путин поручил упростить доступ к участию в экспериментальном правовом режиме ИИ

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до 15 декабря внести законодательные изменения в области экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций изменений, направленных на упрощение доступа к участию в экспериментальном правовом режиме в ряде сфер, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству совместно с Госдумой обеспечить внесение в законодательство в области экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций изменений, направленных на упрощение доступа к участию в экспериментальном правовом режиме, а также на унификацию механизмов страхования ответственности за вред, причиненный в результате применения технологий искусственного интеллекта", - говорится в поручении главы государства.
Также, как отмечается, поручено принять в осеннюю сессию закон "О внесении изменений в федеральный закон "О персональных данных".
В частности, ранее пресс-служба министерства экономического развития сообщала, что правительство России одобрило запуск с 1 августа экспериментального правового режима (ЭПР) в сфере телемедицины, в рамках которого врачи частных медорганизаций смогут предоставлять консультации пациентам из разных городов и регионов дистанционно.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
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