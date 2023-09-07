https://ria.ru/20230907/dostup-1894769603.html

Путин поручил упростить доступ к участию в правовом режиме в сфере ИИ

Путин поручил упростить доступ к участию в правовом режиме в сфере ИИ - РИА Новости, 07.09.2023

Путин поручил упростить доступ к участию в правовом режиме в сфере ИИ

Президент РФ Владимир Путин поручил до 15 декабря внести законодательные изменения в области экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T15:21

2023-09-07T15:21

2023-09-07T15:21

владимир путин

технологии

россия

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до 15 декабря внести законодательные изменения в области экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций изменений, направленных на упрощение доступа к участию в экспериментальном правовом режиме в ряде сфер, сообщается на сайте Кремля. "Правительству совместно с Госдумой обеспечить внесение в законодательство в области экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций изменений, направленных на упрощение доступа к участию в экспериментальном правовом режиме, а также на унификацию механизмов страхования ответственности за вред, причиненный в результате применения технологий искусственного интеллекта", - говорится в поручении главы государства. Также, как отмечается, поручено принять в осеннюю сессию закон "О внесении изменений в федеральный закон "О персональных данных". В частности, ранее пресс-служба министерства экономического развития сообщала, что правительство России одобрило запуск с 1 августа экспериментального правового режима (ЭПР) в сфере телемедицины, в рамках которого врачи частных медорганизаций смогут предоставлять консультации пациентам из разных городов и регионов дистанционно.

https://ria.ru/20230907/raskhody-1894749886.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, технологии, россия