https://ria.ru/20230907/dostup-1894769603.html
Путин поручил упростить доступ к участию в правовом режиме в сфере ИИ
Путин поручил упростить доступ к участию в правовом режиме в сфере ИИ - РИА Новости, 07.09.2023
Путин поручил упростить доступ к участию в правовом режиме в сфере ИИ
Президент РФ Владимир Путин поручил до 15 декабря внести законодательные изменения в области экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T15:21
2023-09-07T15:21
2023-09-07T15:21
владимир путин
технологии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892044676_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_0f3bc97f0d2b9180baa4717ee9910040.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до 15 декабря внести законодательные изменения в области экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций изменений, направленных на упрощение доступа к участию в экспериментальном правовом режиме в ряде сфер, сообщается на сайте Кремля. "Правительству совместно с Госдумой обеспечить внесение в законодательство в области экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций изменений, направленных на упрощение доступа к участию в экспериментальном правовом режиме, а также на унификацию механизмов страхования ответственности за вред, причиненный в результате применения технологий искусственного интеллекта", - говорится в поручении главы государства. Также, как отмечается, поручено принять в осеннюю сессию закон "О внесении изменений в федеральный закон "О персональных данных". В частности, ранее пресс-служба министерства экономического развития сообщала, что правительство России одобрило запуск с 1 августа экспериментального правового режима (ЭПР) в сфере телемедицины, в рамках которого врачи частных медорганизаций смогут предоставлять консультации пациентам из разных городов и регионов дистанционно.
https://ria.ru/20230907/raskhody-1894749886.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892044676_18:0:2749:2048_1920x0_80_0_0_8f8060d00b8b9c2e9c58cffd22477a25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, технологии, россия
Владимир Путин, Технологии, Россия
Путин поручил упростить доступ к участию в правовом режиме в сфере ИИ
Путин поручил упростить доступ к участию в экспериментальном правовом режиме ИИ