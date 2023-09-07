https://ria.ru/20230907/donetsk-1894672631.html

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными боеприпасами

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными боеприпасами - РИА Новости, 07.09.2023

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными боеприпасами

Украинские войска за пять минут выпустили по Донецку пять кассетных боеприпасов, еще шесть - по Горловке и Ясиноватскому району, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T09:08

2023-09-07T09:08

2023-09-07T09:18

донецк

горловка

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили по Донецку пять кассетных боеприпасов, еще шесть - по Горловке и Ясиноватскому району, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."08:55 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)... 09:00 - н.п. Орловка - г. Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.Помимо этого, в 9.00 украинские войска выпустили по три кассетных боеприпаса по Горловке и Ясиноватскому району, отметили в ведомстве.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230907/terakty-1894664301.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия