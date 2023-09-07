https://ria.ru/20230907/donetsk-1894672631.html
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными боеприпасами - РИА Новости, 07.09.2023
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
Украинские войска за пять минут выпустили по Донецку пять кассетных боеприпасов, еще шесть - по Горловке и Ясиноватскому району, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T09:08
2023-09-07T09:08
2023-09-07T09:18
донецк
горловка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили по Донецку пять кассетных боеприпасов, еще шесть - по Горловке и Ясиноватскому району, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."08:55 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)... 09:00 - н.п. Орловка - г. Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.Помимо этого, в 9.00 украинские войска выпустили по три кассетных боеприпаса по Горловке и Ясиноватскому району, отметили в ведомстве.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230907/terakty-1894664301.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
Украинские войска выпустили по Донецку пять кассетных боеприпасов