https://ria.ru/20230907/domodedovo-1894662007.html

Аэропорт Домодедово ночью в целях безопасности вводил ограничения на полеты

Аэропорт Домодедово ночью в целях безопасности вводил ограничения на полеты - РИА Новости, 07.09.2023

Аэропорт Домодедово ночью в целях безопасности вводил ограничения на полеты

Московский аэропорт "Домодедово" с 2.33 до 4.15 для безопасности вводил ограничения на полеты, сейчас работает штатно, сообщили РИА Новости в авиагавани. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T06:13

2023-09-07T06:13

2023-09-07T06:19

домодедово (аэропорт)

сергей собянин

московская область (подмосковье)

россия

раменский район

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Московский аэропорт "Домодедово" с 2.33 до 4.15 для безопасности вводил ограничения на полеты, сейчас работает штатно, сообщили РИА Новости в авиагавани.Минобороны РФ сообщало, что около 3.00 мск средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Раменским районом Московской области. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что разрушений и пострадавших на месте падения обломков беспилотника в Раменском городском округе, предварительно, нет, на месте работают экстренные службы."По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в московском аэропорту "Домодедово" были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов с 2.33 до 4.15", - сообщили в авиагавани.Там добавили, что в период действия подобных ограничений воздушные суда могут быть перенаправлены на запасные аэродромы или продолжить выполнение полета в зоне ожидания и совершить посадку после снятия ограничений в аэропорту назначения."В настоящее время аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме", - отметили в аэропорту.

https://ria.ru/20230905/aeroport-1894221282.html

https://ria.ru/20230822/reysy-1891416349.html

московская область (подмосковье)

россия

раменский район

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домодедово (аэропорт), сергей собянин, московская область (подмосковье), россия, раменский район