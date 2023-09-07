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Аэропорт Домодедово ночью в целях безопасности вводил ограничения на полеты - РИА Новости, 07.09.2023
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06:13 07.09.2023 (обновлено: 06:19 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/domodedovo-1894662007.html
Аэропорт Домодедово ночью в целях безопасности вводил ограничения на полеты
Аэропорт Домодедово ночью в целях безопасности вводил ограничения на полеты - РИА Новости, 07.09.2023
Аэропорт Домодедово ночью в целях безопасности вводил ограничения на полеты
Московский аэропорт "Домодедово" с 2.33 до 4.15 для безопасности вводил ограничения на полеты, сейчас работает штатно, сообщили РИА Новости в авиагавани. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T06:13
2023-09-07T06:19
домодедово (аэропорт)
сергей собянин
московская область (подмосковье)
россия
раменский район
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Московский аэропорт "Домодедово" с 2.33 до 4.15 для безопасности вводил ограничения на полеты, сейчас работает штатно, сообщили РИА Новости в авиагавани.Минобороны РФ сообщало, что около 3.00 мск средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Раменским районом Московской области. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что разрушений и пострадавших на месте падения обломков беспилотника в Раменском городском округе, предварительно, нет, на месте работают экстренные службы."По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в московском аэропорту "Домодедово" были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов с 2.33 до 4.15", - сообщили в авиагавани.Там добавили, что в период действия подобных ограничений воздушные суда могут быть перенаправлены на запасные аэродромы или продолжить выполнение полета в зоне ожидания и совершить посадку после снятия ограничений в аэропорту назначения."В настоящее время аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме", - отметили в аэропорту.
https://ria.ru/20230905/aeroport-1894221282.html
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московская область (подмосковье)
россия
раменский район
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домодедово (аэропорт), сергей собянин, московская область (подмосковье), россия, раменский район
Домодедово (аэропорт), Сергей Собянин, Московская область (Подмосковье), Россия, Раменский район
Аэропорт Домодедово ночью в целях безопасности вводил ограничения на полеты

Аэропорт Домодедово сообщил, что ночью вводил ограничения в целях безопасности

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТабло вылетов в зале нового сегмента пассажирского терминала Т2 московского аэропорта Домодедово
Табло вылетов в зале нового сегмента пассажирского терминала Т2 московского аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Табло вылетов в зале нового сегмента пассажирского терминала Т2 московского аэропорта Домодедово. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Московский аэропорт "Домодедово" с 2.33 до 4.15 для безопасности вводил ограничения на полеты, сейчас работает штатно, сообщили РИА Новости в авиагавани.
Минобороны РФ сообщало, что около 3.00 мск средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Раменским районом Московской области. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что разрушений и пострадавших на месте падения обломков беспилотника в Раменском городском округе, предварительно, нет, на месте работают экстренные службы.
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"По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в московском аэропорту "Домодедово" были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов с 2.33 до 4.15", - сообщили в авиагавани.
Там добавили, что в период действия подобных ограничений воздушные суда могут быть перенаправлены на запасные аэродромы или продолжить выполнение полета в зоне ожидания и совершить посадку после снятия ограничений в аэропорту назначения.
"В настоящее время аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме", - отметили в аэропорту.
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Домодедово (аэропорт)Сергей СобянинМосковская область (Подмосковье)РоссияРаменский район
 
 
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