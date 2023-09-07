https://ria.ru/20230907/dolg-1894831613.html
Глава "Молдовагаза" прокомментировал итоги аудита долга перед "Газпромом"
Глава "Молдовагаза" прокомментировал итоги аудита долга перед "Газпромом" - РИА Новости, 07.09.2023
Глава "Молдовагаза" прокомментировал итоги аудита долга перед "Газпромом"
Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил, что итоги аудита исторического долга перед "Газпромом" вызывают недоумение. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T18:47
2023-09-07T18:47
2023-09-07T20:09
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газпром
молдовагаз
сша
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КИШИНЕВ, 7 сен — РИА Новости. Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил, что итоги аудита исторического долга перед "Газпромом" вызывают недоумение."Подробное письменное мнение АО "Молдовагаз" по внешнему аудиту долга перед ПАО "Газпром" будет представлено позже", — написал он в Telegram-канале.Чебан отметил, что его озадачила озвученная властями Молдавии сумма в 8,6 миллиона долларов. По его словам, одна только совокупность исторического и нынешнего долга местных компаний "Термоэлектрика" и "ТЭЦ-Норд" перед "Молдовагазом" оценивается в 46 миллионов долларов. Чебан подчеркнул, что эта цифра подтверждается всеми необходимыми документами.Накануне министр энергетики Молдавии Виктор Парликов огласил итоги аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом". Как отметил глава ведомства, по состоянию на конец марта 2022 года он составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов не подтвердили документально ни "Молдовагаз", ни "Газпром", сказал он. По словам Парликова, еще 400 миллионов долларов не подлежат взысканию, так как по ним истек срок давности. Исходя из этого, правительство республики предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов, а остальное оспорить в суде.В российской компании позднее сообщили, что аудит задолженности "Молдовагаза" провели в одностороннем порядке. Там отметили, что результаты проверки не могут повлиять на обоснованность долга. В "Газпроме" не согласились с утверждениями Кишинева и пообещали отстаивать свои права.Ранее в "Газпроме" заявляли, что компания оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения контракта. Соглашение было подписано на выгодных для Кишинева условиях, но при обязательном проведении аудита задолженности в 2022-м.Правительство Молдавии только в августе прошлого года заключило договор с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co для проведения проверки. Ожидалось, что первые результаты станут известны в январе-феврале, но сроки аудита значительно сдвинулись.
https://ria.ru/20230906/gaz-1894600692.html
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экономика, молдавия, газпром, молдовагаз, сша, городское хозяйство москвы
Экономика, Молдавия, Газпром, Молдовагаз, США, Городское хозяйство Москвы
Глава "Молдовагаза" прокомментировал итоги аудита долга перед "Газпромом"
Глава "Молдовагаза" выразил недоумение итогами аудита по долгу "Газпрому"
КИШИНЕВ, 7 сен — РИА Новости.
Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил
, что итоги аудита исторического долга перед "Газпромом" вызывают недоумение.
«
"Подробное письменное мнение АО "Молдовагаз" по внешнему аудиту долга перед ПАО "Газпром" будет представлено позже", — написал он в Telegram-канале.
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Чебан отметил, что его озадачила озвученная властями Молдавии сумма в 8,6 миллиона долларов. По его словам, одна только совокупность исторического и нынешнего долга местных компаний "Термоэлектрика" и "ТЭЦ-Норд" перед "Молдовагазом" оценивается в 46 миллионов долларов. Чебан подчеркнул, что эта цифра подтверждается всеми необходимыми документами.
Накануне министр энергетики Молдавии Виктор Парликов огласил итоги аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом". Как отметил глава ведомства, по состоянию на конец марта 2022 года он составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов не подтвердили документально ни "Молдовагаз", ни "Газпром", сказал он. По словам Парликова, еще 400 миллионов долларов не подлежат взысканию, так как по ним истек срок давности. Исходя из этого, правительство республики предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов, а остальное оспорить в суде.
В российской компании позднее сообщили, что аудит задолженности "Молдовагаза" провели в одностороннем порядке. Там отметили, что результаты проверки не могут повлиять на обоснованность долга. В "Газпроме" не согласились с утверждениями Кишинева и пообещали отстаивать свои права.
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Ранее в "Газпроме" заявляли, что компания оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения контракта. Соглашение было подписано на выгодных для Кишинева
условиях, но при обязательном проведении аудита задолженности в 2022-м.
Правительство Молдавии только в августе прошлого года заключило договор с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co для проведения проверки. Ожидалось, что первые результаты станут известны в январе-феврале, но сроки аудита значительно сдвинулись.
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