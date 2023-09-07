https://ria.ru/20230907/dokumenty-1894649080.html

Раскрыты архивы о расправах, учиненных гитлеровцами над жителями Донбасса

Раскрыты архивы о расправах, учиненных гитлеровцами над жителями Донбасса - РИА Новости, 07.09.2023

Раскрыты архивы о расправах, учиненных гитлеровцами над жителями Донбасса

ФСБ России опубликовала архивные документы о том, как гитлеровцы и их пособники массово убивали ни в чем не повинных граждан СССР, в том числе женщин и детей,... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T00:08

2023-09-07T00:08

2023-09-07T09:57

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. ФСБ России опубликовала архивные документы о том, как гитлеровцы и их пособники массово убивали ни в чем не повинных граждан СССР, в том числе женщин и детей, на оккупированной территории Сталинской (ныне Донецкой) области в годы Великой Отечественной войны. В пятницу исполнится 80 лет со дня освобождения советскими войсками от гитлеровских оккупантов столицы Донбасса города Сталино (сейчас Донецк). Восьмого сентября отмечается день освобождения всего Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Сталинская область находилась под оккупацией с октября 1941 года по сентябрь 1943 года. За это время нацисты и их подручные уничтожили там не менее 174 тысяч мирных граждан и 149 тысяч военнопленных, угнали на каторжный труд в Германию более 252 тысяч советских граждан. Символами трагедии Донбасса стали "Стена плача" в меловой штольне гора Артемовска, Белый карьер и шурф шахты 4-4 бис в пригороде Сталино. Обнародование рассекреченных архивных документов о преступлениях гитлеровцев и их пособников станет достойным ответом, жестким напоминанием тем, кто сегодня воюет с прошлым и осознанно в угоду политической конъюнктуре перевирает историю, подчеркнул президент России Владимир Путин, выступая во вторник на заседании оргкомитета "Победа". История стала использоваться как оружие идеологической борьбы, и России необходим адекватный инструмент защиты, способный не только отражать, но и предотвращать всякие удары подобного рода, указал глава государства. "Изощрялись во всевозможных истязаниях" Советские органы государственной безопасности, как в годы Великой Отечественной войны, так и после нее скрупулезно разыскивали нацистских преступников и их пособников, совершивших военные преступления на временно оккупированной территории Советского Союза. В розыске участвовали сотрудники оперативных подразделений НКВД–НКГБ–МГБ СССР и органов военной контрразведки "Смерш". В лагерях военнопленных эту работу проводили сотрудники оперативно-чекистских подразделений Управления по делам военнопленных и интернированных (УПВИ) НКВД СССР. Особенно тщательно проверялись военнопленные и пособники оккупантов, ранее служившие в службе безопасности СД, СС, специальных охранных и карательных отрядах, полиции, тайной полевой жандармерии, гестапо и концентрационных лагерях. В результате розыска были получены свидетельства злодеяний, совершенных против мирного населения не только специальными карательными подразделениями СС, но и солдатами и офицерами вермахта. Сейчас ФСБ публикует фотокопию протокола допроса бывшего следователя "команды СД" в Сталино Юрия Щербакова. Чекисты задержали его в январе 1944 года. На допросе в том же месяце Щербаков показал, что "команда СД и "вспомогательная служба" при ней, официально именовавшаяся "Служба безопасности и СД" на генеральный округ Сталино, имевшая свои отделения во всех крупных промышленных пунктах Донбасса, занималась массовым и методическим истреблением советского народа, действуя по приказам гитлеровского правительства". По словам Щербакова, "никаких законов или правовых норм в СД не существовало". "Допросы арестованных советских граждан не были допросами в обычном понимании. Эти допросы заключались в том, что всех без исключения арестованных следователи СД подвергали избиениям, истязаниям и пыткам с той целью, чтобы независимо от того, виновны или невиновны они, заставить их сознаться в преступлениях против фашистского строя, или порядков, установленных на оккупированной территории, а затем расстрелять их", - говорил Щербаков. "Арестованных избивали специальными резиновыми и ременными плетьми, ножками от стульев, сбивали с ног ударами кулаков, топтали ногами и изощрялись во всевозможных истязаниях и пытках, сопровождавшихся нередко убийствами", - добавил он. По словам Щербакова, обреченных советских людей погружали в специальные грузовики и вывозили на шахту 4-4 бис "Калиновка" на окраине Сталино, где расстреливали, а трупы сбрасывали в ствол шахты. Помимо массовых расстрелов, для истребления советских граждан команда СД применяла автомашины-"душегубки", в которых людей убивали при помощи выхлопных газов, говорил бывший пособник гитлеровцев. Причем "душегубки" и грузовики обслуживались не только немцами, но и изменниками Родины, служившими шоферами при СД, рассказывал Щербаков. "В шахту 4-4 бис сброшено много тысяч советских граждан расстрелянных, замученных на допросах или загубленных в "душегубке", - отметил он. "Прямыми организаторами массовых зверств по истреблению советских граждан в городе Сталино и Донбассе в целом являлись в первую очередь руководители команды СД в городе Сталино, персонально: начальник "Службы безопасности и СД" на генеральный округ Сталино оберштурмбаннфюрер Кюртинг, его заместители гауптштурмфюрер Гертиг и оберштурмфюрер Граф, старший инспектор команды СД штурмфюрер Зиберт", - рассказал Щербаков. Ненависть к славянам Активное участие в совершении массовых убийств в Сталино принимали также солдаты и офицеры вермахта. На допросе 7 октября 1947 года бывший лейтенант вермахта Вольфганг Пауль Леснер показал, что являлся членом молодежной нацистской организации "Гитлерюгенд" и был воспитан в духе ненависти к славянским народам. "Уже в то время среди молодежи проповедовалось о том, чтобы Германия стала "Великой Германией", ее границы на востоке должны быть на Кавказе, что арийская раса должна быть господствующей во всем мире… гитлеровское правительство усиленно готовило население и в первую очередь молодежь к захватнической войне в духе преданности фюреру и ненависти к славянским народам, что явилось подтверждением массового уничтожения славянского народа", - говорил Леснер. Фотокопию протокола этого допроса также публикует ФСБ. На этом же допросе Леснер дал показания об убийствах немецкими военнослужащими мирных жителей Сталино. "Тринадцатого октября 1942 года, примерно в 12 часов дня, мне была дана команда командиром роты выехать с тремя грузовыми автомашинами в оберфельдкомендатуру города Сталино… По прибытии в комендатуру машины зашли во двор, где уже находились под охраной люди, подлежащие расстрелу, как я впоследствии узнал, их было 120 человек", - говорил он. "Мы поставили первую партию к стене двора шахты, после чего я подошел к пулеметному расчету и по команде капитана Ваера я дал приказ расчету открыть огонь и длинными очередями расстреляли толпу невинных граждан, стоящих у стены шахтного двора, раздался плач, какие-то выкрики, но рокот пулемета заглушил это все. Остались трупы и кровь расстрелянных людей. Таким образом пулеметный расчет под моей командой расстрелял 40 человек, трупы которых специальная команда, возглавляемая лейтенантом Кинд, сбросила в ствол шахты 4-4 бис", - рассказал Леснер.

https://ria.ru/20230622/zhertvy-1879693181.html

https://ria.ru/20230831/rasprava-1893305781.html

https://ria.ru/20230728/gitler-1886829851.html

https://ria.ru/20230830/dokumenty-1893055279.html

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донбасс, россия, ссср, владимир путин, фсб