https://ria.ru/20230907/diplomy-1894796850.html

Минобрнауки: ИИ не упростит жизнь студентам при подготовке дипломов

Минобрнауки: ИИ не упростит жизнь студентам при подготовке дипломов - РИА Новости, 07.09.2023

Минобрнауки: ИИ не упростит жизнь студентам при подготовке дипломов

Использование искусственного интеллекта при подготовке выпускных квалификационных работ вряд ли упростит жизнь студентам, задача сделать совместную работу... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T16:50

2023-09-07T16:50

2023-09-07T16:52

общество

технологии

россия

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Использование искусственного интеллекта при подготовке выпускных квалификационных работ вряд ли упростит жизнь студентам, задача сделать совместную работу настоящего интеллекта и искусственного не такая простая, заявил РИА Новости замглавы Минобрнауки России Денис Секиринский. "Это сделать бывает гораздо сложнее, когда ты не просто даешь задание генеративной сети что-то вместо себя написать, а если задание формулируется таким образом, что ты должен сделать эту именно совместную работу, настоящим интеллектом и искусственным интеллектом, тогда, это задача не такая тривиальная оказывается, и не все с этим справляются. Поэтому едва ли это упростит жизнь. Я думаю, что это в каком-то смысле эксперимент, с которым не все смогут справиться", - сказал Секиринский. Он также подчеркнул, что решение разрешить студентам использовать искусственный интеллект при подготовке выпускных работ - полномочия университета. Ранее Московский городской педагогический университет разрешил своим студентам использовать технологии искусственного интеллекта при подготовке выпускных квалификационных работ, при этом студентам придется самостоятельно анализировать и перерабатывать заимствованную информацию.

https://ria.ru/20230907/mfti-1894780557.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента