https://ria.ru/20230907/diktat-1894777942.html

Африка устала от диктата стран Запада, считают эксперты

Африка устала от диктата стран Запада, считают эксперты - РИА Новости, 07.09.2023

Африка устала от диктата стран Запада, считают эксперты

События в Нигере и Габоне указывают на усталость африканцев от диктата стран Запада и желание обрести независимость во внутренней и внешней политике, рассказал... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T15:52

2023-09-07T15:52

2023-09-07T15:52

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габон

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нигер

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. События в Нигере и Габоне указывают на усталость африканцев от диктата стран Запада и желание обрести независимость во внутренней и внешней политике, рассказал РИА Новости угандийский эксперт в области политики и экономики Фредерик Голуба-Мутеби. "Я считаю, что новое руководство страны, а также общественное мнение склонны к утверждению независимости Нигера и свободы принимать собственные решения по важным для страны вопросам. Я считаю, что эти события указывают на общую усталость от тенденции западных правительств навязывать свою волю", - сказал Голуба-Мутеби. Эксперт также прокомментировал возможную выгоду для США и Китая от переворотов в бывших французских колониях Нигере и Габоне, отметив, что обе эти африканские страны стремятся к соблюдению независимого политического курса, отвечающего их национальным интересам, и, возможно, будут продолжать сотрудничество как с Францией, так и с другими странами. "Я сомневаюсь, что потеря Францией влияния в Нигере обязательно приведет к росту влияния США в стране… Трудно сказать, чем обернется переворот для (франко-габонских - ред.) отношений. Это будет зависеть от двух факторов: первое - является ли этот переворот следствием враждебности по отношению к французам или нет. Если это так, то следует ожидать неизбежный поворот Габона в сторону Китая. И второе - если этого не произойдет и отношения между Габоном и Францией, существовавшие до переворота, будут сохранены, то экономические связи с Китаем могут быть укреплены без ущерба для интересов Франции в стране", - добавил Голуба-Мутеби. Республика Нигер - бывшая французская колония, она оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных. Габон - также бывшая французская колония. В стране работают более 80 филиалов французских компаний, в особенности в горнодобывающем секторе. Речь идет, в частности, о компании Eramet, которая занимается добычей марганца, основного природного ресурса Габона, и железнодорожными перевозками, а также об Air Liquide, TotalEnergies и других. Их общий товарооборот достигает трех миллиардов евро. На территории страны находится одна из трех французских военных баз в Западной Африке. На данный момент там присутствуют порядка 400 французских военных, которые дислоцированы в Либревиле, а также в Порт-Жантиле на атлантическом побережье. В Габоне проживают порядка 10 тысяч французских граждан.

https://ria.ru/20230906/es-1894471585.html

https://ria.ru/20230905/gabon-1894311187.html

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цены на нефть, габон, франция, нигер