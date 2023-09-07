Рейтинг@Mail.ru
Африка устала от диктата стран Запада, считают эксперты - РИА Новости, 07.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:52 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/diktat-1894777942.html
Африка устала от диктата стран Запада, считают эксперты
Африка устала от диктата стран Запада, считают эксперты - РИА Новости, 07.09.2023
Африка устала от диктата стран Запада, считают эксперты
События в Нигере и Габоне указывают на усталость африканцев от диктата стран Запада и желание обрести независимость во внутренней и внешней политике, рассказал... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T15:52
2023-09-07T15:52
цены на нефть
габон
франция
нигер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888109420_0:202:2924:1847_1920x0_80_0_0_28f143261ea2028fb96782b9c6cda99c.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. События в Нигере и Габоне указывают на усталость африканцев от диктата стран Запада и желание обрести независимость во внутренней и внешней политике, рассказал РИА Новости угандийский эксперт в области политики и экономики Фредерик Голуба-Мутеби. "Я считаю, что новое руководство страны, а также общественное мнение склонны к утверждению независимости Нигера и свободы принимать собственные решения по важным для страны вопросам. Я считаю, что эти события указывают на общую усталость от тенденции западных правительств навязывать свою волю", - сказал Голуба-Мутеби. Эксперт также прокомментировал возможную выгоду для США и Китая от переворотов в бывших французских колониях Нигере и Габоне, отметив, что обе эти африканские страны стремятся к соблюдению независимого политического курса, отвечающего их национальным интересам, и, возможно, будут продолжать сотрудничество как с Францией, так и с другими странами. "Я сомневаюсь, что потеря Францией влияния в Нигере обязательно приведет к росту влияния США в стране… Трудно сказать, чем обернется переворот для (франко-габонских - ред.) отношений. Это будет зависеть от двух факторов: первое - является ли этот переворот следствием враждебности по отношению к французам или нет. Если это так, то следует ожидать неизбежный поворот Габона в сторону Китая. И второе - если этого не произойдет и отношения между Габоном и Францией, существовавшие до переворота, будут сохранены, то экономические связи с Китаем могут быть укреплены без ущерба для интересов Франции в стране", - добавил Голуба-Мутеби. Республика Нигер - бывшая французская колония, она оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных. Габон - также бывшая французская колония. В стране работают более 80 филиалов французских компаний, в особенности в горнодобывающем секторе. Речь идет, в частности, о компании Eramet, которая занимается добычей марганца, основного природного ресурса Габона, и железнодорожными перевозками, а также об Air Liquide, TotalEnergies и других. Их общий товарооборот достигает трех миллиардов евро. На территории страны находится одна из трех французских военных баз в Западной Африке. На данный момент там присутствуют порядка 400 французских военных, которые дислоцированы в Либревиле, а также в Порт-Жантиле на атлантическом побережье. В Габоне проживают порядка 10 тысяч французских граждан.
https://ria.ru/20230906/es-1894471585.html
https://ria.ru/20230905/gabon-1894311187.html
габон
франция
нигер
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888109420_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_253cb370a018f8b3e2450cf453966d39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, габон, франция, нигер
Цены на нефть, Габон, Франция, Нигер
Африка устала от диктата стран Запада, считают эксперты

Эксперт: события в Нигере и Габоне показывают усталость Африки от диктата Запада

© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. События в Нигере и Габоне указывают на усталость африканцев от диктата стран Запада и желание обрести независимость во внутренней и внешней политике, рассказал РИА Новости угандийский эксперт в области политики и экономики Фредерик Голуба-Мутеби.
«
"Я считаю, что новое руководство страны, а также общественное мнение склонны к утверждению независимости Нигера и свободы принимать собственные решения по важным для страны вопросам. Я считаю, что эти события указывают на общую усталость от тенденции западных правительств навязывать свою волю", - сказал Голуба-Мутеби.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Франция призвала расширять ЕС для недопущения роста влияния России в Европе
6 сентября, 11:13
Эксперт также прокомментировал возможную выгоду для США и Китая от переворотов в бывших французских колониях Нигере и Габоне, отметив, что обе эти африканские страны стремятся к соблюдению независимого политического курса, отвечающего их национальным интересам, и, возможно, будут продолжать сотрудничество как с Францией, так и с другими странами.
«
"Я сомневаюсь, что потеря Францией влияния в Нигере обязательно приведет к росту влияния США в стране… Трудно сказать, чем обернется переворот для (франко-габонских - ред.) отношений. Это будет зависеть от двух факторов: первое - является ли этот переворот следствием враждебности по отношению к французам или нет. Если это так, то следует ожидать неизбежный поворот Габона в сторону Китая. И второе - если этого не произойдет и отношения между Габоном и Францией, существовавшие до переворота, будут сохранены, то экономические связи с Китаем могут быть укреплены без ущерба для интересов Франции в стране", - добавил Голуба-Мутеби.
Республика Нигер - бывшая французская колония, она оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных.
Габон - также бывшая французская колония. В стране работают более 80 филиалов французских компаний, в особенности в горнодобывающем секторе. Речь идет, в частности, о компании Eramet, которая занимается добычей марганца, основного природного ресурса Габона, и железнодорожными перевозками, а также об Air Liquide, TotalEnergies и других. Их общий товарооборот достигает трех миллиардов евро. На территории страны находится одна из трех французских военных баз в Западной Африке. На данный момент там присутствуют порядка 400 французских военных, которые дислоцированы в Либревиле, а также в Порт-Жантиле на атлантическом побережье. В Габоне проживают порядка 10 тысяч французских граждан.
Военнослужащий Габона - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Днем независимости Габона может стать дата переворота
5 сентября, 15:28
 
Цены на нефтьГабонФранцияНигер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала