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ИИ поможет поставить заключительный диагноз во взрослых поликлиниках Москвы - РИА Новости, 07.09.2023
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15:00 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/diagnoz-1894763755.html
ИИ поможет поставить заключительный диагноз во взрослых поликлиниках Москвы
ИИ поможет поставить заключительный диагноз во взрослых поликлиниках Москвы - РИА Новости, 07.09.2023
ИИ поможет поставить заключительный диагноз во взрослых поликлиниках Москвы
Во всех взрослых поликлиниках столицы до конца сентября начнет работу сервис на основе технологий искусственного интеллекта, с помощью которого врачи смогут... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T15:00
2023-09-07T15:00
москва
анастасия ракова
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Во всех взрослых поликлиниках столицы до конца сентября начнет работу сервис на основе технологий искусственного интеллекта, с помощью которого врачи смогут поставить окончательный диагноз пациентам, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала, что сервис проводит анализ данных электронной медицинской карты конкретного пациента за пару лет. После чего им предлагается вариант заключительного диагноза. Точность модели достигает 89%. Сервис будет подстраховывать врача и предлагать ему "второе мнение". "Мы видим огромный потенциал в использовании технологий искусственного интеллекта для развития отрасли. Уже сегодня ИИ внедрен в рутинную практику медиков городских медучреждений. Мы идем дальше и запустили в 24 поликлиниках новый модуль системы поддержки принятия врачебных решений. Он помогает медикам поставить заключительный диагноз на основании анализа данных электронной медкарты пациента за последние два года", - сказала Ракова, ее слова приводит пресс-служба комплекса соцразвития. По словам заммэра, около 80 видов меддокументов способен проанализировать данный сервис. Если вариант диагноза, предложенный программой, отличается от версии врача, то поступит специальное уведомление. Также уведомление поступит, если мнение медика и цифрового помощника совпадают. Ракова отметила, что сервис не должен заменить медика, а всего лишь будет подстраховывать его. Как пояснили в пресс-службе, программа подключится, когда во время заполнения протокола осмотра в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) врач принимает решение поставить окончательный диагноз. Там попомнили, что решение всегда принимает врач. Ранее, в октябре 2020 года, во всех взрослых поликлиниках Москвы заработала система поддержки принятия врачебных решений. Свыше 10 миллионов предварительных диагнозов было поставлено при помощи цифрового сервиса. Кроме того, медики тратят в десять раз меньше времени на диагностики для подтверждения предварительного диагноза с помощью пакетных назначений. Они разработаны столичными врачами и внедрены в ЕМИАС. Власти столицы свыше десяти лет проводят цифровизацию городской системы здравоохранения. На данный момент основой этого процесса является единая цифровая платформа здравоохранения. Она развивается комплексом соцразвития Москвы и столичным департаментом информационных технологий.
https://ria.ru/20230905/diagnoz-1894280232.html
https://ria.ru/20230817/moskva-1890675211.html
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москва, анастасия ракова
Москва, Анастасия Ракова

ИИ поможет поставить заключительный диагноз во взрослых поликлиниках Москвы

© Фото : пресс-служба комплекса соцразвития МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© Фото : пресс-служба комплекса соцразвития Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Во всех взрослых поликлиниках столицы до конца сентября начнет работу сервис на основе технологий искусственного интеллекта, с помощью которого врачи смогут поставить окончательный диагноз пациентам, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она рассказала, что сервис проводит анализ данных электронной медицинской карты конкретного пациента за пару лет. После чего им предлагается вариант заключительного диагноза. Точность модели достигает 89%. Сервис будет подстраховывать врача и предлагать ему "второе мнение".
«
"Мы видим огромный потенциал в использовании технологий искусственного интеллекта для развития отрасли. Уже сегодня ИИ внедрен в рутинную практику медиков городских медучреждений. Мы идем дальше и запустили в 24 поликлиниках новый модуль системы поддержки принятия врачебных решений. Он помогает медикам поставить заключительный диагноз на основании анализа данных электронной медкарты пациента за последние два года", - сказала Ракова, ее слова приводит пресс-служба комплекса соцразвития.
По словам заммэра, около 80 видов меддокументов способен проанализировать данный сервис. Если вариант диагноза, предложенный программой, отличается от версии врача, то поступит специальное уведомление. Также уведомление поступит, если мнение медика и цифрового помощника совпадают. Ракова отметила, что сервис не должен заменить медика, а всего лишь будет подстраховывать его.
Мэр Москвы Собянин
Собянин: столичные врачи с помощью ИИ смогут ставить окончательный диагноз
5 сентября, 13:19
Как пояснили в пресс-службе, программа подключится, когда во время заполнения протокола осмотра в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) врач принимает решение поставить окончательный диагноз. Там попомнили, что решение всегда принимает врач.
Ранее, в октябре 2020 года, во всех взрослых поликлиниках Москвы заработала система поддержки принятия врачебных решений. Свыше 10 миллионов предварительных диагнозов было поставлено при помощи цифрового сервиса. Кроме того, медики тратят в десять раз меньше времени на диагностики для подтверждения предварительного диагноза с помощью пакетных назначений. Они разработаны столичными врачами и внедрены в ЕМИАС.
Власти столицы свыше десяти лет проводят цифровизацию городской системы здравоохранения. На данный момент основой этого процесса является единая цифровая платформа здравоохранения. Она развивается комплексом соцразвития Москвы и столичным департаментом информационных технологий.
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова выступает на пленарном заседании Вклад СПО в технологический суверенитет страны Всероссийского форума среднего профессионального образования - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
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17 августа, 17:28
 
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