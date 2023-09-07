https://ria.ru/20230907/devochka-1894696302.html
Девочка, впавшая в кому после купания в Сочи, умерла
Девочка, впавшая в кому после купания в Сочи, умерла - РИА Новости, 07.09.2023
Девочка, впавшая в кому после купания в Сочи, умерла
Прокуратура взяла на контроль проверку, проводимую следственными органами после смерти девочки в больнице Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T11:00
2023-09-07T11:00
2023-09-07T11:00
происшествия
сочи
краснодарский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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СОЧИ, 7 сен - РИА Новости. Прокуратура взяла на контроль проверку, проводимую следственными органами после смерти девочки в больнице Сочи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ведомства. Ранее на портале e1.ru появилась информация, согласно которой семилетняя девочка из Екатеринбурга после купания в море Сочи поймала ротавирус и попала в кому с отёком мозга и лёгких. Согласно информации портала, ребенка должны были транспортировать в Москву, поскольку в Краснодарском крае ей помочь не смогли, к ней также выехали уральские специалисты, но заявили о невозможности транспортировки. Позже на этом же портале было опубликовано видеообращение якобы матери девочки, которая сообщала, что пострадавшей не помогли, она остается в Сочи и с 18 августа не выходила из комы. Как рассказывали РИА Новости в ГУМВД России по Краснодарскому краю, по факту инцидента в полицию никто не обращался. В четверг на портале e1.ru опубликовали информацию о смерти девочки, впавшей в кому. "Прокуратура взяла на контроль проверку, проводимую следственным органами", - сказал собеседник агентства. Ранее в Роспотребнадзоре края агентству рассказывали, что согласно проведённым исследованиям на вирусологические показатели в акватории Сочи, морская вода соответствует установленным санитарным требованиям.
https://sn.ria.ru/20230703/sanprosvet-1880874377.html
сочи
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, краснодарский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Девочка, впавшая в кому после купания в Сочи, умерла
Прокуратура взяла на контроль проверку после смерти девочки, искупавшейся в Сочи