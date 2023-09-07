https://ria.ru/20230907/devochka-1894688406.html
В Туве завели уголовное дело после пропажи маленькой девочки
В Туве завели уголовное дело после пропажи маленькой девочки - РИА Новости, 07.09.2023
В Туве завели уголовное дело после пропажи маленькой девочки
Следователи по факту пропажи двухгодовалой девочки с чабанской стоянки в Бай-Тайгинском районе Тувы возбудили уголовное дело по статье "Убийство", сообщает СУСК РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T10:31
2023-09-07T10:31
2023-09-07T10:31
происшествия
бай-тайгинский район
владислав ховалыг
республика тыва
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КРАСНОЯРСК, 7 сен – РИА Новости. Следователи по факту пропажи двухгодовалой девочки с чабанской стоянки в Бай-Тайгинском районе Тувы возбудили уголовное дело по статье "Убийство", сообщает СУСК республики. Ранее в МЧС сообщили, что ребенок пропал в среду вечером, уйдя с чабанской стоянки, расположенной в 30 километрах от сумона Кара-Холь. Самостоятельные поиски результатов не дали, и родственники обратились в полицию. Всего девочку ищут 57 человек и 15 единиц техники, среди них сотрудники полиции, администрации и родственники. Глава Тувы Владислав Ховалыг взял ситуацию на личный контроль. "По данному факту Барун-Хемчикским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по республике Тыва возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего лица)", - говорится в сообщении. По данным СУСК, на момент пропажи девочка находилась под присмотром родственницы. С ее слов, она отвлеклась по хозяйству и не заметила, как ребенок ушел. Возбуждение уголовного дела в случае пропажи человека не означает, что подозревается именно убийство: это дает юридическое основание для продолжения поисков.
https://ria.ru/20230903/malchik-1893920133.html
бай-тайгинский район
республика тыва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, бай-тайгинский район, владислав ховалыг, республика тыва
Происшествия, Бай-Тайгинский район, Владислав Ховалыг, Республика Тыва
В Туве завели уголовное дело после пропажи маленькой девочки
В Туве завели уголовное дело после пропажи маленькой девочки с чабанской стоянки
КРАСНОЯРСК, 7 сен – РИА Новости.
Следователи по факту пропажи двухгодовалой девочки с чабанской стоянки в Бай-Тайгинском районе Тувы возбудили уголовное дело по статье "Убийство", сообщает
СУСК республики.
Ранее в МЧС
сообщили, что ребенок пропал в среду вечером, уйдя с чабанской стоянки, расположенной в 30 километрах от сумона Кара-Холь. Самостоятельные поиски результатов не дали, и родственники обратились в полицию. Всего девочку ищут 57 человек и 15 единиц техники, среди них сотрудники полиции, администрации и родственники. Глава Тувы Владислав Ховалыг
взял ситуацию на личный контроль.
"По данному факту Барун-Хемчикским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по республике Тыва возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего лица)", - говорится в сообщении.
По данным СУСК, на момент пропажи девочка находилась под присмотром родственницы. С ее слов, она отвлеклась по хозяйству и не заметила, как ребенок ушел.
Возбуждение уголовного дела в случае пропажи человека не означает, что подозревается именно убийство: это дает юридическое основание для продолжения поисков.
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