https://ria.ru/20230907/devochka-1894688406.html

В Туве завели уголовное дело после пропажи маленькой девочки

В Туве завели уголовное дело после пропажи маленькой девочки - РИА Новости, 07.09.2023

В Туве завели уголовное дело после пропажи маленькой девочки

Следователи по факту пропажи двухгодовалой девочки с чабанской стоянки в Бай-Тайгинском районе Тувы возбудили уголовное дело по статье "Убийство", сообщает СУСК РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T10:31

2023-09-07T10:31

2023-09-07T10:31

происшествия

бай-тайгинский район

владислав ховалыг

республика тыва

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КРАСНОЯРСК, 7 сен – РИА Новости. Следователи по факту пропажи двухгодовалой девочки с чабанской стоянки в Бай-Тайгинском районе Тувы возбудили уголовное дело по статье "Убийство", сообщает СУСК республики. Ранее в МЧС сообщили, что ребенок пропал в среду вечером, уйдя с чабанской стоянки, расположенной в 30 километрах от сумона Кара-Холь. Самостоятельные поиски результатов не дали, и родственники обратились в полицию. Всего девочку ищут 57 человек и 15 единиц техники, среди них сотрудники полиции, администрации и родственники. Глава Тувы Владислав Ховалыг взял ситуацию на личный контроль. "По данному факту Барун-Хемчикским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по республике Тыва возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего лица)", - говорится в сообщении. По данным СУСК, на момент пропажи девочка находилась под присмотром родственницы. С ее слов, она отвлеклась по хозяйству и не заметила, как ребенок ушел. Возбуждение уголовного дела в случае пропажи человека не означает, что подозревается именно убийство: это дает юридическое основание для продолжения поисков.

https://ria.ru/20230903/malchik-1893920133.html

бай-тайгинский район

республика тыва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, бай-тайгинский район, владислав ховалыг, республика тыва