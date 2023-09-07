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В Туве пропала двухгодовалая девочка - РИА Новости, 07.09.2023
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06:43 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/devochka-1894662871.html
В Туве пропала двухгодовалая девочка
В Туве пропала двухгодовалая девочка - РИА Новости, 07.09.2023
В Туве пропала двухгодовалая девочка
Спасатели ищут двухгодовалую девочку, которая в среду вечером ушла с чабанской стоянки и пропала, сообщает МЧС республики. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T06:43
2023-09-07T06:43
бай-тайгинский район
происшествия
владислав ховалыг
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 7 сен – РИА Новости. Спасатели ищут двухгодовалую девочку, которая в среду вечером ушла с чабанской стоянки и пропала, сообщает МЧС республики. "В Центр управления в кризисных ситуациях в 03.09 по местному времени поступило сообщение о том, что из чабанской стоянки в 30 км от сумона Кара-Холь Бай-Тайгинского района накануне вечером вышла двухлетняя девочка и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Поиски проводились силами родственников, но результатов не дали", - говорится в сообщении.По данным главка МЧС, на поиски в Бай-Тайгинский район выдвинулась аэромобильная группировка республиканского главка. Всего девочку ищут 57 человек и 15 единиц техники, среди них сотрудники полиции, администрации и родственники. Глава Тувы Владислав Ховалыг взял ситуацию на личный контроль. "Взял на личный контроль ситуацию с исчезновением девочки в Бай-Тайгинском районе...Дополнительно направил в место инцидента группу спасателей республиканской Службы ГО и ЧС... Прошу Агентство по делам молодежи организовать и координировать работу волонтеров", - сообщил он у себя в телеграм-канале.
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бай-тайгинский район, происшествия, владислав ховалыг, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Бай-Тайгинский район, Происшествия, Владислав Ховалыг, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Туве пропала двухгодовалая девочка

В Туве двухгодовалая девочка ушла с чабанской стоянки и пропала

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 7 сен – РИА Новости. Спасатели ищут двухгодовалую девочку, которая в среду вечером ушла с чабанской стоянки и пропала, сообщает МЧС республики.
"В Центр управления в кризисных ситуациях в 03.09 по местному времени поступило сообщение о том, что из чабанской стоянки в 30 км от сумона Кара-Холь Бай-Тайгинского района накануне вечером вышла двухлетняя девочка и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Поиски проводились силами родственников, но результатов не дали", - говорится в сообщении.
По данным главка МЧС, на поиски в Бай-Тайгинский район выдвинулась аэромобильная группировка республиканского главка. Всего девочку ищут 57 человек и 15 единиц техники, среди них сотрудники полиции, администрации и родственники.
Глава Тувы Владислав Ховалыг взял ситуацию на личный контроль.
"Взял на личный контроль ситуацию с исчезновением девочки в Бай-Тайгинском районе...Дополнительно направил в место инцидента группу спасателей республиканской Службы ГО и ЧС... Прошу Агентство по делам молодежи организовать и координировать работу волонтеров", - сообщил он у себя в телеграм-канале.
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Бай-Тайгинский районПроисшествияВладислав ХовалыгМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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