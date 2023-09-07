https://ria.ru/20230907/devochka-1894662871.html

В Туве пропала двухгодовалая девочка

В Туве пропала двухгодовалая девочка - РИА Новости, 07.09.2023

В Туве пропала двухгодовалая девочка

Спасатели ищут двухгодовалую девочку, которая в среду вечером ушла с чабанской стоянки и пропала, сообщает МЧС республики. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T06:43

2023-09-07T06:43

2023-09-07T06:43

бай-тайгинский район

происшествия

владислав ховалыг

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОЯРСК, 7 сен – РИА Новости. Спасатели ищут двухгодовалую девочку, которая в среду вечером ушла с чабанской стоянки и пропала, сообщает МЧС республики. "В Центр управления в кризисных ситуациях в 03.09 по местному времени поступило сообщение о том, что из чабанской стоянки в 30 км от сумона Кара-Холь Бай-Тайгинского района накануне вечером вышла двухлетняя девочка и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Поиски проводились силами родственников, но результатов не дали", - говорится в сообщении.По данным главка МЧС, на поиски в Бай-Тайгинский район выдвинулась аэромобильная группировка республиканского главка. Всего девочку ищут 57 человек и 15 единиц техники, среди них сотрудники полиции, администрации и родственники. Глава Тувы Владислав Ховалыг взял ситуацию на личный контроль. "Взял на личный контроль ситуацию с исчезновением девочки в Бай-Тайгинском районе...Дополнительно направил в место инцидента группу спасателей республиканской Службы ГО и ЧС... Прошу Агентство по делам молодежи организовать и координировать работу волонтеров", - сообщил он у себя в телеграм-канале.

https://ria.ru/20230903/malchik-1893920133.html

бай-тайгинский район

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бай-тайгинский район, происшествия, владислав ховалыг, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)