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СК возбудил дело после того, как таксист сбил мальчика на переходе в Москве - РИА Новости, 07.09.2023
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23:13 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/delo-1894863238.html
СК возбудил дело после того, как таксист сбил мальчика на переходе в Москве
СК возбудил дело после того, как таксист сбил мальчика на переходе в Москве - РИА Новости, 07.09.2023
СК возбудил дело после того, как таксист сбил мальчика на переходе в Москве
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после того, как таксист, проехав на красный свет, сбил мальчика на пешеходном переходе на востоке Москвы,... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T23:13
2023-09-07T23:13
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
россия
авто
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после того, как таксист, проехав на красный свет, сбил мальчика на пешеходном переходе на востоке Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного СК. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. По данным ведомства, 7 сентября таксист, двигаясь на автомобили "KIA", по улице Нижегородская в Москве, наехал на десятилетнего мальчика. Ребенок доставлен в столичную больницу. Отмечается, что сейчас водитель такси задержан. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, назначаются необходимые судебные экспертизы, допрашиваются очевидцы произошедшего.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия, авто
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Авто
СК возбудил дело после того, как таксист сбил мальчика на переходе в Москве

СК РФ возбудил дело после того, как таксист сбил мальчика на переходе в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве
Здание Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Следственного комитета РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после того, как таксист, проехав на красный свет, сбил мальчика на пешеходном переходе на востоке Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного СК.
«
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, 7 сентября таксист, двигаясь на автомобили "KIA", по улице Нижегородская в Москве, наехал на десятилетнего мальчика. Ребенок доставлен в столичную больницу.
Отмечается, что сейчас водитель такси задержан. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, назначаются необходимые судебные экспертизы, допрашиваются очевидцы произошедшего.
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