https://ria.ru/20230907/delo-1894863238.html

СК возбудил дело после того, как таксист сбил мальчика на переходе в Москве

СК возбудил дело после того, как таксист сбил мальчика на переходе в Москве - РИА Новости, 07.09.2023

СК возбудил дело после того, как таксист сбил мальчика на переходе в Москве

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после того, как таксист, проехав на красный свет, сбил мальчика на пешеходном переходе на востоке Москвы,... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T23:13

2023-09-07T23:13

2023-09-07T23:13

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после того, как таксист, проехав на красный свет, сбил мальчика на пешеходном переходе на востоке Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного СК. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. По данным ведомства, 7 сентября таксист, двигаясь на автомобили "KIA", по улице Нижегородская в Москве, наехал на десятилетнего мальчика. Ребенок доставлен в столичную больницу. Отмечается, что сейчас водитель такси задержан. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, назначаются необходимые судебные экспертизы, допрашиваются очевидцы произошедшего.

https://ria.ru/20230907/dtp-1894768830.html

https://ria.ru/20230902/dtp-1893812067.html

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