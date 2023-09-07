https://ria.ru/20230907/delo-1894820386.html

СК завел дело на белгородца за разжигание ненависти против русских

СК завел дело на белгородца за разжигание ненависти против русских - РИА Новости, 07.09.2023

СК завел дело на белгородца за разжигание ненависти против русских

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Белгородской области, призывавшего к противоправным действиям против русских граждан, сообщило региональное СУСК... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T18:08

2023-09-07T18:08

2023-09-07T18:08

происшествия

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

белгородская область

здоровье - общество

санкт-петербург

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БЕЛГОРОД, 7 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Белгородской области, призывавшего к противоправным действиям против русских граждан, сообщило региональное СУСК РФ. Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки в отношении высказываний белгородца, призывающих к противоправным действиям против русских. "Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды)", - говорится в сообщении ведомства. В ходе проведения предварительного расследования установлено, что в социальных сетях было опубликовано сообщение 33-летнего мужчины, ранее проживавшего в Белгородской области. В этом сообщении он призывал к совершению незаконных действий против граждан России. Подозреваемого задержали в Санкт-Петербурге, и в настоящее время с ним проводятся следственные действия. В ближайшее время будет принято решение об избрании ему меры пресечения. В управлении добавили, что доклад по ситуации и установленным обстоятельствам был представлен председателю Следственного комитета РФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20230830/karlson-1893175213.html

https://ria.ru/20230828/zhertva-1892586894.html

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происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), белгородская область, здоровье - общество, санкт-петербург