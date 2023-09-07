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СК завел дело на белгородца за разжигание ненависти против русских - РИА Новости, 07.09.2023
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18:08 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/delo-1894820386.html
СК завел дело на белгородца за разжигание ненависти против русских
СК завел дело на белгородца за разжигание ненависти против русских - РИА Новости, 07.09.2023
СК завел дело на белгородца за разжигание ненависти против русских
Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Белгородской области, призывавшего к противоправным действиям против русских граждан, сообщило региональное СУСК... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T18:08
2023-09-07T18:08
происшествия
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
белгородская область
здоровье - общество
санкт-петербург
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БЕЛГОРОД, 7 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Белгородской области, призывавшего к противоправным действиям против русских граждан, сообщило региональное СУСК РФ. Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки в отношении высказываний белгородца, призывающих к противоправным действиям против русских. "Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды)", - говорится в сообщении ведомства. В ходе проведения предварительного расследования установлено, что в социальных сетях было опубликовано сообщение 33-летнего мужчины, ранее проживавшего в Белгородской области. В этом сообщении он призывал к совершению незаконных действий против граждан России. Подозреваемого задержали в Санкт-Петербурге, и в настоящее время с ним проводятся следственные действия. В ближайшее время будет принято решение об избрании ему меры пресечения. В управлении добавили, что доклад по ситуации и установленным обстоятельствам был представлен председателю Следственного комитета РФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20230830/karlson-1893175213.html
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белгородская область
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происшествия, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), белгородская область, здоровье - общество, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Белгородская область, Здоровье - Общество, Санкт-Петербург
СК завел дело на белгородца за разжигание ненависти против русских

СК завел уголовное дело на белгородца за разжигание ненависти против русских

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 7 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Белгородской области, призывавшего к противоправным действиям против русских граждан, сообщило региональное СУСК РФ.
Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки в отношении высказываний белгородца, призывающих к противоправным действиям против русских.
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"Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды)", - говорится в сообщении ведомства.
В ходе проведения предварительного расследования установлено, что в социальных сетях было опубликовано сообщение 33-летнего мужчины, ранее проживавшего в Белгородской области. В этом сообщении он призывал к совершению незаконных действий против граждан России. Подозреваемого задержали в Санкт-Петербурге, и в настоящее время с ним проводятся следственные действия. В ближайшее время будет принято решение об избрании ему меры пресечения.
В управлении добавили, что доклад по ситуации и установленным обстоятельствам был представлен председателю Следственного комитета РФ.
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