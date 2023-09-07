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В Перми закрыли дело о гибели младенца, которого поджег трехлетний брат - РИА Новости, 07.09.2023
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16:17 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/delo-1894784558.html
В Перми закрыли дело о гибели младенца, которого поджег трехлетний брат
В Перми закрыли дело о гибели младенца, которого поджег трехлетний брат - РИА Новости, 07.09.2023
В Перми закрыли дело о гибели младенца, которого поджег трехлетний брат
Следователи прекратили дело о гибели под Пермью от ожогов семимесячного ребенка, одеяло которого поджег трехлетний брат, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T16:17
2023-09-07T16:17
происшествия
пермь
следственный комитет россии (ск рф)
россия
пермский район
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ПЕРМЬ, 7 сен - РИА Новости. Следователи прекратили дело о гибели под Пермью от ожогов семимесячного ребенка, одеяло которого поджег трехлетний брат, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК РФ. По данным ведомства, в июне 2023 года в Пермском районе семимесячный ребенок находился дома вместе с трехлетним братом и матерью. В какой-то момент дети остались без присмотра, и старший ребенок поджег одеяло, на котором лежал малыш. В результате семимесячный ребенок получил ожоги, был доставлен в больницу, однако на следующий день скончался. В соцсетях пользователи указывали, что "младенец заживо сгорел в коляске". После инцидента следователи завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). "Уголовное дело закрыто: в действиях ребенка (брата) нет состава преступления, так как в силу возраста он не понимал опасность своих действий", — рассказали в ведомстве. Также собеседник уточнил, что мать мальчиков была привлечена к административной ответственности по статье о неисполнении родительских обязанностей. Женщине грозит штраф.
https://ria.ru/20230831/podrostki-1893437238.html
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происшествия, пермь, следственный комитет россии (ск рф), россия, пермский район
Происшествия, Пермь, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Пермский район
В Перми закрыли дело о гибели младенца, которого поджег трехлетний брат

В Перми СК закрыл дело о гибели младенца, которого поджег 3-летний брат

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
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ПЕРМЬ, 7 сен - РИА Новости. Следователи прекратили дело о гибели под Пермью от ожогов семимесячного ребенка, одеяло которого поджег трехлетний брат, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК РФ.
По данным ведомства, в июне 2023 года в Пермском районе семимесячный ребенок находился дома вместе с трехлетним братом и матерью. В какой-то момент дети остались без присмотра, и старший ребенок поджег одеяло, на котором лежал малыш. В результате семимесячный ребенок получил ожоги, был доставлен в больницу, однако на следующий день скончался. В соцсетях пользователи указывали, что "младенец заживо сгорел в коляске". После инцидента следователи завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).
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«
"Уголовное дело закрыто: в действиях ребенка (брата) нет состава преступления, так как в силу возраста он не понимал опасность своих действий", — рассказали в ведомстве.
Также собеседник уточнил, что мать мальчиков была привлечена к административной ответственности по статье о неисполнении родительских обязанностей. Женщине грозит штраф.
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ПроисшествияПермьСледственный комитет России (СК РФ)РоссияПермский район
 
 
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