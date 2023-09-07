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В Псковской области подали более 52 тысяч заявлений на участие в ДЭГ - РИА Новости, 07.09.2023
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18:52 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/deg-1894832372.html
В Псковской области подали более 52 тысяч заявлений на участие в ДЭГ
В Псковской области подали более 52 тысяч заявлений на участие в ДЭГ - РИА Новости, 07.09.2023
В Псковской области подали более 52 тысяч заявлений на участие в ДЭГ
Более 52 тысяч заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании подали жители Псковской области, сообщает избирательная комиссия региона. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T18:52
2023-09-07T18:52
единый день голосования в россии — 2023
псковская область
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Более 52 тысяч заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании подали жители Псковской области, сообщает избирательная комиссия региона. "Порядка 52120 заявлений подано жителями Псковской области для голосования на предстоящих выборах с использованием дистанционного электронного голосования", - говорится в сообщении. Онлайн-голосование начнется 8 сентября в 08.00 и продлится до 20.00 часов 10 сентября 2023 года. Те, кто подал заявление для участия в дистанционном электронном голосовании, из списка избирателей по месту жительства исключаются и проголосовать на традиционном участке уже не получится.
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единый день голосования в россии — 2023, псковская область, общество
Единый день голосования в России — 2023, Псковская область, Общество
В Псковской области подали более 52 тысяч заявлений на участие в ДЭГ

Более 52 тысяч жителей Псковской области решили участвовать в ДЭГ на выборах

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАгитационный баннер к Единому дню голосования
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Агитационный баннер к Единому дню голосования. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Более 52 тысяч заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании подали жители Псковской области, сообщает избирательная комиссия региона.
«
"Порядка 52120 заявлений подано жителями Псковской области для голосования на предстоящих выборах с использованием дистанционного электронного голосования", - говорится в сообщении.
Онлайн-голосование начнется 8 сентября в 08.00 и продлится до 20.00 часов 10 сентября 2023 года. Те, кто подал заявление для участия в дистанционном электронном голосовании, из списка избирателей по месту жительства исключаются и проголосовать на традиционном участке уже не получится.
В каких регионах пройдет дистанционное электронное голосование (ДЭГ)
21 июля, 11:00
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В каких регионах пройдет дистанционное электронное голосование (ДЭГ)Посмотреть
 
Единый день голосования в России — 2023Псковская областьОбщество
 
 
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