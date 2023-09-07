https://ria.ru/20230907/deg-1894832372.html

В Псковской области подали более 52 тысяч заявлений на участие в ДЭГ

В Псковской области подали более 52 тысяч заявлений на участие в ДЭГ - РИА Новости, 07.09.2023

В Псковской области подали более 52 тысяч заявлений на участие в ДЭГ

Более 52 тысяч заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании подали жители Псковской области, сообщает избирательная комиссия региона. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T18:52

2023-09-07T18:52

2023-09-07T18:52

единый день голосования в россии — 2023

псковская область

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Более 52 тысяч заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании подали жители Псковской области, сообщает избирательная комиссия региона. "Порядка 52120 заявлений подано жителями Псковской области для голосования на предстоящих выборах с использованием дистанционного электронного голосования", - говорится в сообщении. Онлайн-голосование начнется 8 сентября в 08.00 и продлится до 20.00 часов 10 сентября 2023 года. Те, кто подал заявление для участия в дистанционном электронном голосовании, из списка избирателей по месту жительства исключаются и проголосовать на традиционном участке уже не получится.

псковская область

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

единый день голосования в россии — 2023, псковская область, общество