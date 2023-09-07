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Памфилова рассказала, как будет голосовать на выборах - РИА Новости, 07.09.2023
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15:46 07.09.2023 (обновлено: 15:54 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/deg-1894774153.html
Памфилова рассказала, как будет голосовать на выборах
Памфилова рассказала, как будет голосовать на выборах - РИА Новости, 07.09.2023
Памфилова рассказала, как будет голосовать на выборах
Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова рассказала, что будет голосовать дистанционно-электронно (ДЭГ) на сентябрьских выборах. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T15:46
2023-09-07T15:54
политика
россия
московская область (подмосковье)
москва
элла памфилова
николай булаев
госдума рф
дистанционное электронное голосование
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова рассказала, что будет голосовать дистанционно-электронно (ДЭГ) на сентябрьских выборах. Во время процедуры разделения ключей шифрования ДЭГ замглавы ЦИК России Николай Булаев спросил у Памфиловой, как она будет голосовать на выборах этого года. "Элла Александровна, здесь люди задают провокационные вопросы вам. Вы же житель Московской области, меня попросили уточнить, как вы будете голосовать?", - спросил Булаев. "Вообще-то я намекала в прошлом году, что как только (будет ДЭГ на выборах в Московской области), так сразу. Поэтому попробую в этом году, и потом выскажу вам все свои претензии", - сказала Памфилова. Ранее сообщалось, что Центризбирком России утвердил проведение ДЭГ в единый день голосования в 24 регионах РФ на федеральной платформе, в 18 из них – впервые, и в Москве на собственной цифровой платформе. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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россия
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политика, россия, московская область (подмосковье), москва, элла памфилова, николай булаев, госдума рф, дистанционное электронное голосование, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Россия, Московская область (Подмосковье), Москва, Элла Памфилова, Николай Булаев, Госдума РФ, Дистанционное электронное голосование, Единый день голосования в России — 2023
Памфилова рассказала, как будет голосовать на выборах

Памфилова сообщила, что на выборах будет голосовать дистанционно-электронно

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова рассказала, что будет голосовать дистанционно-электронно (ДЭГ) на сентябрьских выборах.
Во время процедуры разделения ключей шифрования ДЭГ замглавы ЦИК России Николай Булаев спросил у Памфиловой, как она будет голосовать на выборах этого года.
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"Элла Александровна, здесь люди задают провокационные вопросы вам. Вы же житель Московской области, меня попросили уточнить, как вы будете голосовать?", - спросил Булаев.
"Вообще-то я намекала в прошлом году, что как только (будет ДЭГ на выборах в Московской области), так сразу. Поэтому попробую в этом году, и потом выскажу вам все свои претензии", - сказала Памфилова.
Ранее сообщалось, что Центризбирком России утвердил проведение ДЭГ в единый день голосования в 24 регионах РФ на федеральной платформе, в 18 из них – впервые, и в Москве на собственной цифровой платформе.
Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
В каких регионах пройдет дистанционное электронное голосование (ДЭГ)
21 июля, 11:00
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В каких регионах пройдет дистанционное электронное голосование (ДЭГ)Посмотреть
 
ПолитикаРоссияМосковская область (Подмосковье)МоскваЭлла ПамфиловаНиколай БулаевГосдума РФДистанционное электронное голосованиеЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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