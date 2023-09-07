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Памфилова рассказала, как будет голосовать на выборах
Памфилова рассказала, как будет голосовать на выборах - РИА Новости, 07.09.2023
Памфилова рассказала, как будет голосовать на выборах
Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова рассказала, что будет голосовать дистанционно-электронно (ДЭГ) на сентябрьских выборах. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T15:46
2023-09-07T15:46
2023-09-07T15:54
политика
россия
московская область (подмосковье)
москва
элла памфилова
николай булаев
госдума рф
дистанционное электронное голосование
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова рассказала, что будет голосовать дистанционно-электронно (ДЭГ) на сентябрьских выборах. Во время процедуры разделения ключей шифрования ДЭГ замглавы ЦИК России Николай Булаев спросил у Памфиловой, как она будет голосовать на выборах этого года. "Элла Александровна, здесь люди задают провокационные вопросы вам. Вы же житель Московской области, меня попросили уточнить, как вы будете голосовать?", - спросил Булаев. "Вообще-то я намекала в прошлом году, что как только (будет ДЭГ на выборах в Московской области), так сразу. Поэтому попробую в этом году, и потом выскажу вам все свои претензии", - сказала Памфилова. Ранее сообщалось, что Центризбирком России утвердил проведение ДЭГ в единый день голосования в 24 регионах РФ на федеральной платформе, в 18 из них – впервые, и в Москве на собственной цифровой платформе. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230823/golosovanie-1891854727.html
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РИА Новости
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Политика, Россия, Московская область (Подмосковье), Москва, Элла Памфилова, Николай Булаев, Госдума РФ, Дистанционное электронное голосование, Единый день голосования в России — 2023
Памфилова рассказала, как будет голосовать на выборах
Памфилова сообщила, что на выборах будет голосовать дистанционно-электронно