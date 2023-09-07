https://ria.ru/20230907/deg-1894774153.html

Памфилова рассказала, как будет голосовать на выборах

Памфилова рассказала, как будет голосовать на выборах - РИА Новости, 07.09.2023

Памфилова рассказала, как будет голосовать на выборах

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова рассказала, что будет голосовать дистанционно-электронно (ДЭГ) на сентябрьских выборах. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T15:46

2023-09-07T15:46

2023-09-07T15:54

политика

россия

московская область (подмосковье)

москва

элла памфилова

николай булаев

госдума рф

дистанционное электронное голосование

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова рассказала, что будет голосовать дистанционно-электронно (ДЭГ) на сентябрьских выборах. Во время процедуры разделения ключей шифрования ДЭГ замглавы ЦИК России Николай Булаев спросил у Памфиловой, как она будет голосовать на выборах этого года. "Элла Александровна, здесь люди задают провокационные вопросы вам. Вы же житель Московской области, меня попросили уточнить, как вы будете голосовать?", - спросил Булаев. "Вообще-то я намекала в прошлом году, что как только (будет ДЭГ на выборах в Московской области), так сразу. Поэтому попробую в этом году, и потом выскажу вам все свои претензии", - сказала Памфилова. Ранее сообщалось, что Центризбирком России утвердил проведение ДЭГ в единый день голосования в 24 регионах РФ на федеральной платформе, в 18 из них – впервые, и в Москве на собственной цифровой платформе. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230823/golosovanie-1891854727.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, московская область (подмосковье), москва, элла памфилова, николай булаев, госдума рф, дистанционное электронное голосование, единый день голосования в россии — 2023