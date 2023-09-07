https://ria.ru/20230907/debosh-1894863852.html
В бизнес-центре на юге Москвы мужчина устроил дебош
В бизнес-центре на юге Москвы мужчина устроил дебош - РИА Новости, 07.09.2023
В бизнес-центре на юге Москвы мужчина устроил дебош
Мужчина с "внешними признаками опьянения" устроил дебош в бизнес-центре на юге Москвы, злоумышленник вел себя агрессивно и выкрикивал угрозы, "приключения"... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T23:32
2023-09-07T23:32
2023-09-07T23:32
происшествия
москва
коммерческая недвижимость
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866144_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_0f51ed5f797e2b47b628c7a11f181905.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Мужчина с "внешними признаками опьянения" устроил дебош в бизнес-центре на юге Москвы, злоумышленник вел себя агрессивно и выкрикивал угрозы, "приключения" гражданина закончились в отделении полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной полиции. По информации ведомства, в четверг в полицию по району Чертаново Северное поступило сообщение о "противоправных действиях гражданина в одном из административных зданий, расположенном на Варшавском шоссе". "Предварительно установлено, что мужчина, с внешними признаками опьянения, пришел в здание бизнес-центра и требовал пропустить его. Получив отказ, он начал вести себя агрессивно, высказывая угрозы. После вызова сотрудников полиции мужчина поспешил скрыться. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали правонарушителя. Им оказался 46-летний приезжий. Он доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - сказал представитель пресс-службы.
https://ria.ru/20230727/seul-1886646341.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866144_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_1114c6cbf8e6d13e1d4b9f9b194ce4b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, коммерческая недвижимость
Происшествия, Москва, Коммерческая недвижимость
В бизнес-центре на юге Москвы мужчина устроил дебош
В бизнес-центре на Варшавском шоссе в Москве мужчина устроил дебош