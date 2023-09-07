https://ria.ru/20230907/debosh-1894863852.html

В бизнес-центре на юге Москвы мужчина устроил дебош

В бизнес-центре на юге Москвы мужчина устроил дебош - РИА Новости, 07.09.2023

В бизнес-центре на юге Москвы мужчина устроил дебош

Мужчина с "внешними признаками опьянения" устроил дебош в бизнес-центре на юге Москвы, злоумышленник вел себя агрессивно и выкрикивал угрозы, "приключения"... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T23:32

2023-09-07T23:32

2023-09-07T23:32

происшествия

москва

коммерческая недвижимость

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Мужчина с "внешними признаками опьянения" устроил дебош в бизнес-центре на юге Москвы, злоумышленник вел себя агрессивно и выкрикивал угрозы, "приключения" гражданина закончились в отделении полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной полиции. По информации ведомства, в четверг в полицию по району Чертаново Северное поступило сообщение о "противоправных действиях гражданина в одном из административных зданий, расположенном на Варшавском шоссе". "Предварительно установлено, что мужчина, с внешними признаками опьянения, пришел в здание бизнес-центра и требовал пропустить его. Получив отказ, он начал вести себя агрессивно, высказывая угрозы. После вызова сотрудников полиции мужчина поспешил скрыться. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали правонарушителя. Им оказался 46-летний приезжий. Он доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - сказал представитель пресс-службы.

https://ria.ru/20230727/seul-1886646341.html

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происшествия, москва, коммерческая недвижимость