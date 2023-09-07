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В бизнес-центре на юге Москвы мужчина устроил дебош - РИА Новости, 07.09.2023
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23:32 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/debosh-1894863852.html
В бизнес-центре на юге Москвы мужчина устроил дебош
В бизнес-центре на юге Москвы мужчина устроил дебош - РИА Новости, 07.09.2023
В бизнес-центре на юге Москвы мужчина устроил дебош
Мужчина с "внешними признаками опьянения" устроил дебош в бизнес-центре на юге Москвы, злоумышленник вел себя агрессивно и выкрикивал угрозы, "приключения"... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T23:32
2023-09-07T23:32
происшествия
москва
коммерческая недвижимость
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Мужчина с "внешними признаками опьянения" устроил дебош в бизнес-центре на юге Москвы, злоумышленник вел себя агрессивно и выкрикивал угрозы, "приключения" гражданина закончились в отделении полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной полиции. По информации ведомства, в четверг в полицию по району Чертаново Северное поступило сообщение о "противоправных действиях гражданина в одном из административных зданий, расположенном на Варшавском шоссе". &quot;Предварительно установлено, что мужчина, с внешними признаками опьянения, пришел в здание бизнес-центра и требовал пропустить его. Получив отказ, он начал вести себя агрессивно, высказывая угрозы. После вызова сотрудников полиции мужчина поспешил скрыться. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали правонарушителя. Им оказался 46-летний приезжий. Он доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства&quot;, - сказал представитель пресс-службы.
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происшествия, москва, коммерческая недвижимость
Происшествия, Москва, Коммерческая недвижимость
В бизнес-центре на юге Москвы мужчина устроил дебош

В бизнес-центре на Варшавском шоссе в Москве мужчина устроил дебош

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Мужчина с "внешними признаками опьянения" устроил дебош в бизнес-центре на юге Москвы, злоумышленник вел себя агрессивно и выкрикивал угрозы, "приключения" гражданина закончились в отделении полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной полиции.
По информации ведомства, в четверг в полицию по району Чертаново Северное поступило сообщение о "противоправных действиях гражданина в одном из административных зданий, расположенном на Варшавском шоссе".
«

"Предварительно установлено, что мужчина, с внешними признаками опьянения, пришел в здание бизнес-центра и требовал пропустить его. Получив отказ, он начал вести себя агрессивно, высказывая угрозы. После вызова сотрудников полиции мужчина поспешил скрыться. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали правонарушителя. Им оказался 46-летний приезжий. Он доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - сказал представитель пресс-службы.

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