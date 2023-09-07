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В районе падения беспилотника в Ростове-на-Дону ввели режим ЧС - РИА Новости, 07.09.2023
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08:23 07.09.2023 (обновлено: 09:08 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/chs-1894668208.html
В районе падения беспилотника в Ростове-на-Дону ввели режим ЧС
В районе падения беспилотника в Ростове-на-Дону ввели режим ЧС - РИА Новости, 07.09.2023
В районе падения беспилотника в Ростове-на-Дону ввели режим ЧС
В районе падения беспилотника в Ростове-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T08:23
2023-09-07T09:08
ростов-на-дону
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 7 сен — РИА Новости. В районе падения беспилотника в Ростове-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале."На месте падения БПЛА в границах домов по улице Пушкинская, 39, 41, 42, с 09:00 введен режим ЧС. В этих трех домах проживают 99 человек, для них будет организовано питание", — говорится в публикации.По данным мэра города Алексея Логвиненко, в результате инцидента 20 домов остались без света, работают аварийные бригады. Все экстренные и коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности.Минувшей ночью около 03:00 российские силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника в Ростовской области. Один из дронов упал за городом, а второй — в центре. Повреждены фасады трех зданий, машины, к врачам обратился один человек с порезами ног. От госпитализации он отказался.Кроме того, один дрон пытался атаковать Московский регион, его ликвидировали в Раменском районе. Еще два беспилотника уничтожили в Брянской области.
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ростов-на-дону, происшествия
Ростов-на-Дону, Происшествия
В районе падения беспилотника в Ростове-на-Дону ввели режим ЧС

Голубев: в районе падения беспилотника в Ростове-на-Дону ввели режим ЧС

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВид на реку Дон в Ростове-на-Дону
Вид на реку Дон в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Вид на реку Дон в Ростове-на-Дону. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 7 сен — РИА Новости. В районе падения беспилотника в Ростове-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.
"На месте падения БПЛА в границах домов по улице Пушкинская, 39, 41, 42, с 09:00 введен режим ЧС. В этих трех домах проживают 99 человек, для них будет организовано питание", — говорится в публикации.
По данным мэра города Алексея Логвиненко, в результате инцидента 20 домов остались без света, работают аварийные бригады. Все экстренные и коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности.
Минувшей ночью около 03:00 российские силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника в Ростовской области. Один из дронов упал за городом, а второй — в центре. Повреждены фасады трех зданий, машины, к врачам обратился один человек с порезами ног. От госпитализации он отказался.
Кроме того, один дрон пытался атаковать Московский регион, его ликвидировали в Раменском районе. Еще два беспилотника уничтожили в Брянской области.
Брянск - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
При падении обломков БПЛА в Брянске повреждено остекление вокзала
07:13
 
Ростов-на-ДонуПроисшествия
 
 
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