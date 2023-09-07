https://ria.ru/20230907/chs-1894668208.html

В районе падения беспилотника в Ростове-на-Дону ввели режим ЧС

В районе падения беспилотника в Ростове-на-Дону ввели режим ЧС - РИА Новости, 07.09.2023

В районе падения беспилотника в Ростове-на-Дону ввели режим ЧС

В районе падения беспилотника в Ростове-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T08:23

2023-09-07T08:23

2023-09-07T09:08

ростов-на-дону

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891231521_0:0:3480:1958_1920x0_80_0_0_496838dd73836337ec816fc63b4f7ee6.jpg

ВОЛГОГРАД, 7 сен — РИА Новости. В районе падения беспилотника в Ростове-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале."На месте падения БПЛА в границах домов по улице Пушкинская, 39, 41, 42, с 09:00 введен режим ЧС. В этих трех домах проживают 99 человек, для них будет организовано питание", — говорится в публикации.По данным мэра города Алексея Логвиненко, в результате инцидента 20 домов остались без света, работают аварийные бригады. Все экстренные и коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности.Минувшей ночью около 03:00 российские силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника в Ростовской области. Один из дронов упал за городом, а второй — в центре. Повреждены фасады трех зданий, машины, к врачам обратился один человек с порезами ног. От госпитализации он отказался.Кроме того, один дрон пытался атаковать Московский регион, его ликвидировали в Раменском районе. Еще два беспилотника уничтожили в Брянской области.

https://ria.ru/20230907/osteklenie-1894664568.html

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ростов-на-дону, происшествия