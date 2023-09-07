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Команды Росатома поучаствуют в Международном чемпионате "Битва роботов" - РИА Новости, 07.09.2023
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19:25 07.09.2023 (обновлено: 19:28 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/chempionat-1894806611.html
Команды Росатома поучаствуют в Международном чемпионате "Битва роботов"
Команды Росатома поучаствуют в Международном чемпионате "Битва роботов" - РИА Новости, 07.09.2023
Команды Росатома поучаствуют в Международном чемпионате "Битва роботов"
Команды Госкорпорации "Росатом" "Большой брат" и "Weber robotics" примут участие в Международном чемпионате "Битва Роботов" с ударным роботом "Weber" и роботом... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T19:25
2023-09-07T19:28
технологии
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
цниитмаш
роботы
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Команды Госкорпорации "Росатом" "Большой брат" и "Weber robotics" примут участие в Международном чемпионате "Битва Роботов" с ударным роботом "Weber" и роботом – пневмо-топором "Вульж", сообщает пресс-служба Росатома.Первый отборочный этап соревнований начнется 16 сентября в "Крокус Экспо".После анонсирующей пресс-конференции "Битвы роботов" состоялась показательная битва с участием роботов Росатома. Флагманскую команду Росатома "Большой брат" возглавляет эксперт НПО "ЦНИИТМАШ" (предприятие Росатома), начальник участка Лаборатории аддитивных технологий Андрей Такташов. С 2015 года команда участвует в движении по спортивным боям роботов в России, создает и совершенствует собственные роботизированные устройства.&quot;Битва роботов&quot; - это площадка, на которой не только можно выплеснуть адреналин и дать волю эмоциям. Битва - это, в первую очередь, поединок умов и технологий. Тут ценятся инженерные навыки, технические умения и стратегическое мышление. Именно это привлекает меня в &quot;Битве роботов&quot;. А еще – возможность проверить свои научные и инженерные гипотезы на практике&quot;, - приводятся в сообщении пресс-службы слова Такташова.Он подчеркнул, что поддержка команды Госкорпорацией "Росатом" придала новый импульс развитию команды. "Это значит, что у нас в арсенале – вся база знаний и высоких технологий нашего многопрофильного холдинга", - отметил Такташов.Участие Росатома в "Битве роботов" обусловлено задачей формирования нового поколения "цифровых" кадров, которые готовы применять уникальные компетенции в области робототехники для решения задач промышленной цифровизации как в Госкорпорации, так и на предприятиях других отраслей промышленности..&quot;Мы включились в поддержку соревнования, чтобы расширить взаимодействие Росатома с сообществом талантливых робототехников – инициативных и энергичных молодых людей, неравнодушных к развитию технологий. Участники чемпионата, в свою очередь, узнают о наших масштабных цифровых проектах, в которых могут быть востребованы их знания и умения. Робототехника – одна из сквозных цифровых технологий, которая развивается в Росатоме в рамках реализации Единой цифровой стратегии, и мы рассчитываем, что наша команда &quot;Большой брат&quot; привлечет внимание участников чемпионата к созданию роботов для решения промышленных задач&quot;, - отметила директор по цифровизации Госкорпорации &quot;Росатом&quot; Екатерина Солнцева.Она назвала поддержку команд "Битвы роботов" инвестицией в экспериментальную робототехнику, которая объединяет исследовательские компетенции с инженерными и помогает развивать умное цифровое производство."Битва роботов" - это чемпионат по спортивным боям роботов и международная площадка по обмену опытом в области робототехники. Изобретатели и лучшие технологии со всего мира встречаются для того, чтобы показать свое мастерство.
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7 495 645-6601
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технологии, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", цниитмаш, роботы
Технологии, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", ЦНИИТМАШ, Роботы

Команды Росатома поучаствуют в Международном чемпионате "Битва роботов"

© Фото предоставлено пресс-службой "Росатома"Команды "Росатома" поучаствуют в Международном чемпионате "Битва роботов"
Команды Росатома поучаствуют в Международном чемпионате Битва роботов
© Фото предоставлено пресс-службой "Росатома"
Команды "Росатома" поучаствуют в Международном чемпионате "Битва роботов"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Команды Госкорпорации "Росатом" "Большой брат" и "Weber robotics" примут участие в Международном чемпионате "Битва Роботов" с ударным роботом "Weber" и роботом – пневмо-топором "Вульж", сообщает пресс-служба Росатома.
Первый отборочный этап соревнований начнется 16 сентября в "Крокус Экспо".
© Фото предоставлено пресс-службой "Росатома"Команды "Росатома" поучаствуют в Международном чемпионате "Битва роботов"
Команды Росатома поучаствуют в Международном чемпионате Битва роботов
© Фото предоставлено пресс-службой "Росатома"
Команды "Росатома" поучаствуют в Международном чемпионате "Битва роботов"
После анонсирующей пресс-конференции "Битвы роботов" состоялась показательная битва с участием роботов Росатома. Флагманскую команду Росатома "Большой брат" возглавляет эксперт НПО "ЦНИИТМАШ" (предприятие Росатома), начальник участка Лаборатории аддитивных технологий Андрей Такташов. С 2015 года команда участвует в движении по спортивным боям роботов в России, создает и совершенствует собственные роботизированные устройства.
«

"Битва роботов" - это площадка, на которой не только можно выплеснуть адреналин и дать волю эмоциям. Битва - это, в первую очередь, поединок умов и технологий. Тут ценятся инженерные навыки, технические умения и стратегическое мышление. Именно это привлекает меня в "Битве роботов". А еще – возможность проверить свои научные и инженерные гипотезы на практике", - приводятся в сообщении пресс-службы слова Такташова.

Он подчеркнул, что поддержка команды Госкорпорацией "Росатом" придала новый импульс развитию команды. "Это значит, что у нас в арсенале – вся база знаний и высоких технологий нашего многопрофильного холдинга", - отметил Такташов.
Участие Росатома в "Битве роботов" обусловлено задачей формирования нового поколения "цифровых" кадров, которые готовы применять уникальные компетенции в области робототехники для решения задач промышленной цифровизации как в Госкорпорации, так и на предприятиях других отраслей промышленности..
«

"Мы включились в поддержку соревнования, чтобы расширить взаимодействие Росатома с сообществом талантливых робототехников – инициативных и энергичных молодых людей, неравнодушных к развитию технологий. Участники чемпионата, в свою очередь, узнают о наших масштабных цифровых проектах, в которых могут быть востребованы их знания и умения. Робототехника – одна из сквозных цифровых технологий, которая развивается в Росатоме в рамках реализации Единой цифровой стратегии, и мы рассчитываем, что наша команда "Большой брат" привлечет внимание участников чемпионата к созданию роботов для решения промышленных задач", - отметила директор по цифровизации Госкорпорации "Росатом" Екатерина Солнцева.

Она назвала поддержку команд "Битвы роботов" инвестицией в экспериментальную робототехнику, которая объединяет исследовательские компетенции с инженерными и помогает развивать умное цифровое производство.
"Битва роботов" - это чемпионат по спортивным боям роботов и международная площадка по обмену опытом в области робототехники. Изобретатели и лучшие технологии со всего мира встречаются для того, чтобы показать свое мастерство.
 
ТехнологииРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ЦНИИТМАШРоботы
 
 
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