https://ria.ru/20230907/byk-1894699390.html

В Польше целый месяц не могут поймать быка в кукурузном поле

В Польше целый месяц не могут поймать быка в кукурузном поле - РИА Новости, 07.09.2023

В Польше целый месяц не могут поймать быка в кукурузном поле

Польский фермер целый месяц не может поймать сбежавшего от него быка, сообщает издание gazeta.pl. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T11:10

2023-09-07T11:10

2023-09-07T11:13

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ВАРШАВА, 7 сен – РИА Новости. Польский фермер целый месяц не может поймать сбежавшего от него быка, сообщает издание gazeta.pl. "Скоро пройдет месяц с тех пор, как 400-килограммовый бык из Мехницы Великопольского воеводства сбежал с фермы. Животное находится в кукурузном поле и его не удается поймать", - говорится в сообщении. По данным издания, животное, которое может быть опасным, если почувствует угрозу, сбежало от хозяина 11 августа в кукурузное поле. "Сложность состоит в том, что кукуруза еще не скошена и ему есть куда спрятаться. Это бык весом около 400 килограммов, поэтому животное трудно поймать", - рассказал представитель местной пожарной службы Томаш Яблоньский. По его словам, попытки поймать быка предпринимались уже трижды, и все они закончились провалом. По данным вуйта (главы местной администрации) гмины (района) Уршулы Ковалиньской, животное, которое прячется в кукурузе, не хочет возвращаться на свою ферму, так как ему хватает пищи на воле. "Ему есть что есть, поэтому он никуда не торопится. Фермеры, которые его видели, говорят, что он даже прибавил в весе", - рассказала вуйт. По ее информации, хозяин быка хочет поймать животное, подманив его коровой. "Хозяину пришла в голову идея устроить ловушку на быка. Насколько я знаю, хозяин попытается поймать его на корову. Это означает, что он выставит корову в поле на трейлере и попытается таким образом заманить быка", - рассказала Ковалиньская. "Однако, если и эта попытка не удастся, все рассчитывают, что задачу поимки животного облегчит скашивание поля, которое произойдет в конце сентября-начале октября", - заключила вуйт.

https://ria.ru/20230824/rim-1891940853.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, польша