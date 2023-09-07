https://ria.ru/20230907/byk-1894699390.html
В Польше целый месяц не могут поймать быка в кукурузном поле
В Польше целый месяц не могут поймать быка в кукурузном поле - РИА Новости, 07.09.2023
В Польше целый месяц не могут поймать быка в кукурузном поле
Польский фермер целый месяц не может поймать сбежавшего от него быка, сообщает издание gazeta.pl. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T11:10
2023-09-07T11:10
2023-09-07T11:13
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ВАРШАВА, 7 сен – РИА Новости. Польский фермер целый месяц не может поймать сбежавшего от него быка, сообщает издание gazeta.pl. "Скоро пройдет месяц с тех пор, как 400-килограммовый бык из Мехницы Великопольского воеводства сбежал с фермы. Животное находится в кукурузном поле и его не удается поймать", - говорится в сообщении. По данным издания, животное, которое может быть опасным, если почувствует угрозу, сбежало от хозяина 11 августа в кукурузное поле. "Сложность состоит в том, что кукуруза еще не скошена и ему есть куда спрятаться. Это бык весом около 400 килограммов, поэтому животное трудно поймать", - рассказал представитель местной пожарной службы Томаш Яблоньский. По его словам, попытки поймать быка предпринимались уже трижды, и все они закончились провалом. По данным вуйта (главы местной администрации) гмины (района) Уршулы Ковалиньской, животное, которое прячется в кукурузе, не хочет возвращаться на свою ферму, так как ему хватает пищи на воле. "Ему есть что есть, поэтому он никуда не торопится. Фермеры, которые его видели, говорят, что он даже прибавил в весе", - рассказала вуйт. По ее информации, хозяин быка хочет поймать животное, подманив его коровой. "Хозяину пришла в голову идея устроить ловушку на быка. Насколько я знаю, хозяин попытается поймать его на корову. Это означает, что он выставит корову в поле на трейлере и попытается таким образом заманить быка", - рассказала Ковалиньская. "Однако, если и эта попытка не удастся, все рассчитывают, что задачу поимки животного облегчит скашивание поля, которое произойдет в конце сентября-начале октября", - заключила вуйт.
https://ria.ru/20230824/rim-1891940853.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша
В Польше целый месяц не могут поймать быка в кукурузном поле
Польский фермер целый месяц не может поймать в кукурузе сбежавшего от него быка
ВАРШАВА, 7 сен – РИА Новости.
Польский фермер целый месяц не может поймать сбежавшего от него быка, сообщает издание gazeta.pl
.
"Скоро пройдет месяц с тех пор, как 400-килограммовый бык из Мехницы Великопольского воеводства сбежал с фермы. Животное находится в кукурузном поле и его не удается поймать", - говорится в сообщении.
По данным издания, животное, которое может быть опасным, если почувствует угрозу, сбежало от хозяина 11 августа в кукурузное поле. "Сложность состоит в том, что кукуруза еще не скошена и ему есть куда спрятаться. Это бык весом около 400 килограммов, поэтому животное трудно поймать", - рассказал представитель местной пожарной службы Томаш Яблоньский. По его словам, попытки поймать быка предпринимались уже трижды, и все они закончились провалом.
По данным вуйта (главы местной администрации) гмины (района) Уршулы Ковалиньской, животное, которое прячется в кукурузе, не хочет возвращаться на свою ферму, так как ему хватает пищи на воле. "Ему есть что есть, поэтому он никуда не торопится. Фермеры, которые его видели, говорят, что он даже прибавил в весе", - рассказала вуйт.
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По ее информации, хозяин быка хочет поймать животное, подманив его коровой. "Хозяину пришла в голову идея устроить ловушку на быка. Насколько я знаю, хозяин попытается поймать его на корову. Это означает, что он выставит корову в поле на трейлере и попытается таким образом заманить быка", - рассказала Ковалиньская.
"Однако, если и эта попытка не удастся, все рассчитывают, что задачу поимки животного облегчит скашивание поля, которое произойдет в конце сентября-начале октября", - заключила вуйт.