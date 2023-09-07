Рейтинг@Mail.ru
Железнодорожный вокзал в Брянске вновь открыли для пассажиров - РИА Новости, 07.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:56 07.09.2023 (обновлено: 11:02 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/bryansk-1894694938.html
Железнодорожный вокзал в Брянске вновь открыли для пассажиров
Железнодорожный вокзал в Брянске вновь открыли для пассажиров - РИА Новости, 07.09.2023
Железнодорожный вокзал в Брянске вновь открыли для пассажиров
Железнодорожный вокзал в Брянске, чья работа была ограничена после повреждения обломками беспилотника, полностью открыт для пассажиров, сообщила Московская... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T10:56
2023-09-07T11:02
брянск
происшествия
александр богомаз
брянская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825292227_0:58:800:508_1920x0_80_0_0_843ab24b26b669ec1a1e4bb61e0ffb45.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Железнодорожный вокзал в Брянске, чья работа была ограничена после повреждения обломками беспилотника, полностью открыт для пассажиров, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о повреждении остекления железнодорожного вокзала, привокзальной площади и нескольких автомобилей из-за падения обломков украинского беспилотника, сбитого российской ПВО. РЖД уточняли РИА Новости, что в результате повреждения витражного остекления в зале ожидания вокзала в Брянске, по предварительным данным, никто не пострадал, и ситуация на движение поездов не влияет. Привокзальная площадь и вокзал для пассажиров на период проведения следственных действий были закрыты, но попасть на платформы можно было. Затем ограничения были частично сняты."В 10.35 после завершения следственных мероприятий и уборки зала ожидания вокзал Брянск-Орловский полностью открыт для пассажиров. Напоминаем, движение поездов из-за инцидента с попаданием обломка от БПЛА не прерывалось", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894656992.html
брянск
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825292227_0:0:712:534_1920x0_80_0_0_322e390354f407fd028eca0a44061a92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянск, происшествия, александр богомаз, брянская область
Брянск, Происшествия, Александр Богомаз, Брянская область
Железнодорожный вокзал в Брянске вновь открыли для пассажиров

Вокзал Брянск-Орловский открыли для пассажиров по окончании работы следствия

CC BY-SA 3.0 / Л.П. Джепко / Вокзал станции Брянск-Орловский
Вокзал станции Брянск-Орловский - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
CC BY-SA 3.0 / Л.П. Джепко /
Вокзал станции Брянск-Орловский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Железнодорожный вокзал в Брянске, чья работа была ограничена после повреждения обломками беспилотника, полностью открыт для пассажиров, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о повреждении остекления железнодорожного вокзала, привокзальной площади и нескольких автомобилей из-за падения обломков украинского беспилотника, сбитого российской ПВО. РЖД уточняли РИА Новости, что в результате повреждения витражного остекления в зале ожидания вокзала в Брянске, по предварительным данным, никто не пострадал, и ситуация на движение поездов не влияет. Привокзальная площадь и вокзал для пассажиров на период проведения следственных действий были закрыты, но попасть на платформы можно было. Затем ограничения были частично сняты.
"В 10.35 после завершения следственных мероприятий и уборки зала ожидания вокзал Брянск-Орловский полностью открыт для пассажиров. Напоминаем, движение поездов из-за инцидента с попаданием обломка от БПЛА не прерывалось", - говорится в сообщении.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Над Ростовом-на-Дону сбили беспилотник
Вчера, 03:58
 
БрянскПроисшествияАлександр БогомазБрянская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала