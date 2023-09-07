https://ria.ru/20230907/bryansk-1894694938.html

Железнодорожный вокзал в Брянске вновь открыли для пассажиров

Железнодорожный вокзал в Брянске вновь открыли для пассажиров - РИА Новости, 07.09.2023

Железнодорожный вокзал в Брянске вновь открыли для пассажиров

Железнодорожный вокзал в Брянске, чья работа была ограничена после повреждения обломками беспилотника, полностью открыт для пассажиров, сообщила Московская... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T10:56

2023-09-07T10:56

2023-09-07T11:02

брянск

происшествия

александр богомаз

брянская область

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Железнодорожный вокзал в Брянске, чья работа была ограничена после повреждения обломками беспилотника, полностью открыт для пассажиров, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о повреждении остекления железнодорожного вокзала, привокзальной площади и нескольких автомобилей из-за падения обломков украинского беспилотника, сбитого российской ПВО. РЖД уточняли РИА Новости, что в результате повреждения витражного остекления в зале ожидания вокзала в Брянске, по предварительным данным, никто не пострадал, и ситуация на движение поездов не влияет. Привокзальная площадь и вокзал для пассажиров на период проведения следственных действий были закрыты, но попасть на платформы можно было. Затем ограничения были частично сняты."В 10.35 после завершения следственных мероприятий и уборки зала ожидания вокзал Брянск-Орловский полностью открыт для пассажиров. Напоминаем, движение поездов из-за инцидента с попаданием обломка от БПЛА не прерывалось", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894656992.html

брянск

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Кирилл Волков

брянск, происшествия, александр богомаз, брянская область