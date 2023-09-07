https://ria.ru/20230907/bryansk-1894694938.html
Железнодорожный вокзал в Брянске вновь открыли для пассажиров
Железнодорожный вокзал в Брянске вновь открыли для пассажиров - РИА Новости, 07.09.2023
Железнодорожный вокзал в Брянске вновь открыли для пассажиров
Железнодорожный вокзал в Брянске, чья работа была ограничена после повреждения обломками беспилотника, полностью открыт для пассажиров, сообщила Московская... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T10:56
2023-09-07T10:56
2023-09-07T11:02
брянск
происшествия
александр богомаз
брянская область
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Железнодорожный вокзал в Брянске, чья работа была ограничена после повреждения обломками беспилотника, полностью открыт для пассажиров, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о повреждении остекления железнодорожного вокзала, привокзальной площади и нескольких автомобилей из-за падения обломков украинского беспилотника, сбитого российской ПВО. РЖД уточняли РИА Новости, что в результате повреждения витражного остекления в зале ожидания вокзала в Брянске, по предварительным данным, никто не пострадал, и ситуация на движение поездов не влияет. Привокзальная площадь и вокзал для пассажиров на период проведения следственных действий были закрыты, но попасть на платформы можно было. Затем ограничения были частично сняты."В 10.35 после завершения следственных мероприятий и уборки зала ожидания вокзал Брянск-Орловский полностью открыт для пассажиров. Напоминаем, движение поездов из-за инцидента с попаданием обломка от БПЛА не прерывалось", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894656992.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянск, происшествия, александр богомаз, брянская область
Брянск, Происшествия, Александр Богомаз, Брянская область
Железнодорожный вокзал в Брянске вновь открыли для пассажиров
Вокзал Брянск-Орловский открыли для пассажиров по окончании работы следствия