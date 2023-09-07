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В МИД прокомментировали заявление Минска о заявке на вступление в БРИКС - РИА Новости, 07.09.2023
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09:25 07.09.2023 (обновлено: 09:26 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/briks-1894674281.html
В МИД прокомментировали заявление Минска о заявке на вступление в БРИКС
В МИД прокомментировали заявление Минска о заявке на вступление в БРИКС - РИА Новости, 07.09.2023
В МИД прокомментировали заявление Минска о заявке на вступление в БРИКС
В российском МИД прокомментировали заявление главы МИД Белоруссии Сергея Алейника по итогам саммита БРИКС о том, что заявка Белоруссии на вступление в БРИКС... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T09:25
2023-09-07T09:26
в мире
белоруссия
россия
минск
сергей алейник
брикс
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. В российском МИД прокомментировали заявление главы МИД Белоруссии Сергея Алейника по итогам саммита БРИКС о том, что заявка Белоруссии на вступление в БРИКС находится в приоритете: готовы содействовать в этом, но решения в организации принимаются консенсусом. Комментируя РИА Новости заведение в МИД РФ указали, что поддерживают "стремление Белоруссии укреплять сотрудничество с БРИКС и готовы оказывать Минску всяческое содействие на этом направлении". "Однако важно понимать, что все решения в БРИКС принимаются консенсусом, поэтому для возможного подключения к бриксовским механизмам необходимо заручиться согласием всех стран-участниц объединения",- добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230903/briks-1893977945.html
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в мире, белоруссия, россия, минск, сергей алейник, брикс
В мире, Белоруссия, Россия, Минск, Сергей Алейник, БРИКС
В МИД прокомментировали заявление Минска о заявке на вступление в БРИКС

МИД: Россия готова оказать Минску содействие при вступлении в БРИКС

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. В российском МИД прокомментировали заявление главы МИД Белоруссии Сергея Алейника по итогам саммита БРИКС о том, что заявка Белоруссии на вступление в БРИКС находится в приоритете: готовы содействовать в этом, но решения в организации принимаются консенсусом.
Комментируя РИА Новости заведение в МИД РФ указали, что поддерживают "стремление Белоруссии укреплять сотрудничество с БРИКС и готовы оказывать Минску всяческое содействие на этом направлении".
"Однако важно понимать, что все решения в БРИКС принимаются консенсусом, поэтому для возможного подключения к бриксовским механизмам необходимо заручиться согласием всех стран-участниц объединения",- добавили в ведомстве.
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
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