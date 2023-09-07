https://ria.ru/20230907/briks-1894674281.html

В МИД прокомментировали заявление Минска о заявке на вступление в БРИКС

В МИД прокомментировали заявление Минска о заявке на вступление в БРИКС - РИА Новости, 07.09.2023

В МИД прокомментировали заявление Минска о заявке на вступление в БРИКС

В российском МИД прокомментировали заявление главы МИД Белоруссии Сергея Алейника по итогам саммита БРИКС о том, что заявка Белоруссии на вступление в БРИКС... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T09:25

2023-09-07T09:25

2023-09-07T09:26

в мире

белоруссия

россия

минск

сергей алейник

брикс

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. В российском МИД прокомментировали заявление главы МИД Белоруссии Сергея Алейника по итогам саммита БРИКС о том, что заявка Белоруссии на вступление в БРИКС находится в приоритете: готовы содействовать в этом, но решения в организации принимаются консенсусом. Комментируя РИА Новости заведение в МИД РФ указали, что поддерживают "стремление Белоруссии укреплять сотрудничество с БРИКС и готовы оказывать Минску всяческое содействие на этом направлении". "Однако важно понимать, что все решения в БРИКС принимаются консенсусом, поэтому для возможного подключения к бриксовским механизмам необходимо заручиться согласием всех стран-участниц объединения",- добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230903/briks-1893977945.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, белоруссия, россия, минск, сергей алейник, брикс