https://ria.ru/20230907/braziliya-1894660204.html

МИД Бразилии оценил инициативы по мирному решению конфликта на Украине

МИД Бразилии оценил инициативы по мирному решению конфликта на Украине - РИА Новости, 07.09.2023

МИД Бразилии оценил инициативы по мирному решению конфликта на Украине

Усилия властей Бразилии в отношении мирного разрешения конфликта на Украине приносят результат, заявил глава бразильского МИД Мауру Виейра. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T05:22

2023-09-07T05:22

2023-09-07T05:22

бразилия

украина

москва

мауру виейра

большая двадцатка

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866033348_0:192:3072:1919_1920x0_80_0_0_21f445ab4f569a01817740c966ebdf89.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Усилия властей Бразилии в отношении мирного разрешения конфликта на Украине приносят результат, заявил глава бразильского МИД Мауру Виейра. "Кампания президента (Бразилии Луиса Инасиу) Лулы (да Сильвы), направленная на привлечение внимания к необходимости диалога, мирных переговоров, приносит желаемый результат и продолжит иметь эффект, особенно сейчас, на этой важной встрече G20", - сказал глава МИД Бразилии в интервью государственному медиахолдингу EBC, оно опубликовано также на сайте правительства. Виейра отметил, что саммит G20 в Индии станет "идеальным местом" для проведения дискуссий, потому что там будут собраны страны, которые придерживаются разных позиций. Ранее Бразилия не раз призывала объединить усилия для поиска мира на Украине, это коллективный долг всех стран, считает Лула да Силва. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230903/politika-1893958258.html

бразилия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

бразилия, украина, москва, мауру виейра, большая двадцатка, в мире