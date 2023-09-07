МИД Бразилии оценил инициативы по мирному решению конфликта на Украине
МИД Бразилии: инициативы Лулы по решению конфликта на Украине приносят результат
© AP Photo / Ebrahim NorooziГлава МИД Бразилии Мауру Виэйра
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Глава МИД Бразилии Мауру Виэйра. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Усилия властей Бразилии в отношении мирного разрешения конфликта на Украине приносят результат, заявил глава бразильского МИД Мауру Виейра.
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"Кампания президента (Бразилии Луиса Инасиу) Лулы (да Сильвы), направленная на привлечение внимания к необходимости диалога, мирных переговоров, приносит желаемый результат и продолжит иметь эффект, особенно сейчас, на этой важной встрече G20", - сказал глава МИД Бразилии в интервью государственному медиахолдингу EBC, оно опубликовано также на сайте правительства.
Виейра отметил, что саммит G20 в Индии станет "идеальным местом" для проведения дискуссий, потому что там будут собраны страны, которые придерживаются разных позиций.
Ранее Бразилия не раз призывала объединить усилия для поиска мира на Украине, это коллективный долг всех стран, считает Лула да Силва.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.