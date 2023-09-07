https://ria.ru/20230907/braziliya-1894654156.html

СМИ: число жертв циклона в Бразилии выросло до 36 человек

СМИ: число жертв циклона в Бразилии выросло до 36 человек - РИА Новости, 07.09.2023

СМИ: число жертв циклона в Бразилии выросло до 36 человек

Число погибших в результате циклона, обрушившегося на бразильский штат Риу-Гранди-ду-Сул, возросло до 36, сообщает местный портал G1. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T02:28

2023-09-07T02:28

2023-09-07T02:28

риу-гранди-ду-сул (штат)

в мире

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Число погибших в результате циклона, обрушившегося на бразильский штат Риу-Гранди-ду-Сул, возросло до 36, сообщает местный портал G1. Ранее сообщалось о 31 погибшем. "Общее число погибших в результате прохождения внетропического циклона, обрушившегося на штат,... достигло 36", - говорится в сообщении. Циклон сопровождался сильными порывами ветра и ливнями, которые привели к выходу рек из берегов и затоплениям. Ранее портал сообщал, что в результате циклона свои дома пришлось покинуть почти трем тысячам человек, свыше 1,6 тысячи остались без крова. В общей сложности стихия затронула 66 городов.

https://ria.ru/20230907/iran-1894650480.html

https://ria.ru/20230905/navodnenie-1894401921.html

риу-гранди-ду-сул (штат)

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риу-гранди-ду-сул (штат), в мире