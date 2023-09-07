https://ria.ru/20230907/braziliya-1894654156.html
СМИ: число жертв циклона в Бразилии выросло до 36 человек
СМИ: число жертв циклона в Бразилии выросло до 36 человек - РИА Новости, 07.09.2023
СМИ: число жертв циклона в Бразилии выросло до 36 человек
Число погибших в результате циклона, обрушившегося на бразильский штат Риу-Гранди-ду-Сул, возросло до 36, сообщает местный портал G1. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T02:28
2023-09-07T02:28
2023-09-07T02:28
риу-гранди-ду-сул (штат)
в мире
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Число погибших в результате циклона, обрушившегося на бразильский штат Риу-Гранди-ду-Сул, возросло до 36, сообщает местный портал G1. Ранее сообщалось о 31 погибшем. "Общее число погибших в результате прохождения внетропического циклона, обрушившегося на штат,... достигло 36", - говорится в сообщении. Циклон сопровождался сильными порывами ветра и ливнями, которые привели к выходу рек из берегов и затоплениям. Ранее портал сообщал, что в результате циклона свои дома пришлось покинуть почти трем тысячам человек, свыше 1,6 тысячи остались без крова. В общей сложности стихия затронула 66 городов.
https://ria.ru/20230907/iran-1894650480.html
https://ria.ru/20230905/navodnenie-1894401921.html
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риу-гранди-ду-сул (штат), в мире
Риу-Гранди-ду-Сул (штат), В мире
СМИ: число жертв циклона в Бразилии выросло до 36 человек
G1: число жертв циклона в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул выросло до 36
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.
Число погибших в результате циклона, обрушившегося на бразильский штат Риу-Гранди-ду-Сул, возросло до 36, сообщает местный портал G1
.
Ранее сообщалось о 31 погибшем.
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"Общее число погибших в результате прохождения внетропического циклона, обрушившегося на штат,... достигло 36", - говорится в сообщении.
Циклон сопровождался сильными порывами ветра и ливнями, которые привели к выходу рек из берегов и затоплениям.
Ранее портал сообщал, что в результате циклона свои дома пришлось покинуть почти трем тысячам человек, свыше 1,6 тысячи остались без крова. В общей сложности стихия затронула 66 городов.
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