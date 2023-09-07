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Минобороны рассказало об уничтожении очередного БПЛА над Брянской областью
Минобороны рассказало об уничтожении очередного БПЛА над Брянской областью - РИА Новости, 07.09.2023
Минобороны рассказало об уничтожении очередного БПЛА над Брянской областью
Российские средства ПВО обнаружили и сбили очередной украинский беспилотник самолетного типа в небе над Брянской областью, сообщили в четверг в Минобороны... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T18:08
2023-09-07T18:08
2023-09-07T18:08
брянская область
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
происшествия
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Российские средства ПВО обнаружили и сбили очередной украинский беспилотник самолетного типа в небе над Брянской областью, сообщили в четверг в Минобороны России. "7 сентября текущего года около 17.30 мск. пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области", - сообщили в Минобороны.
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Брянская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Происшествия
Минобороны рассказало об уничтожении очередного БПЛА над Брянской областью
Минобороны: ПВО сбила очередной украинский БПЛА над Брянской областью