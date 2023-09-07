https://ria.ru/20230907/borrel-1894847875.html

Боррель не смог выговорить приветствие на грузинском языке

Боррель не смог выговорить приветствие на грузинском языке - РИА Новости, 07.09.2023

Боррель не смог выговорить приветствие на грузинском языке

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, прибывший в Тбилиси с двухдневным визитом, несколько раз не смог поприветствовать журналистов на грузинском языке. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T20:25

2023-09-07T20:25

2023-09-07T21:20

грузия

тбилиси

украина

жозеп боррель

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 7 сен — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, прибывший в Тбилиси с двухдневным визитом, несколько раз не смог поприветствовать журналистов на грузинском языке."Я попробую произнести это на вашем языке: гамардойджба", — сказал он в начале выступления. Один из присутствовавших в зале громко поправил его: "Гамарджоба". Боррель исправился: "Гамардоба? Хорошо. Гамардоба!" — улыбнулся он, после чего выступление продолжил на английском. Ожидается, что глава дипломатии ЕС обсудит с высшими политиками и парламентом страны реформы, которые необходимо провести для получения статуса страны — кандидата в Евросоюз. В числе тем визита Борреля также значатся конфликт на Украине, европейские инвестиции в экономику Грузии, поддержка суверенитета и территориальной целостности республики.

https://ria.ru/20230802/zelenskiy-1887740046.html

грузия

тбилиси

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Боррель в Тбилиси не смог поприветствовать журналистов на грузинском языке Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, прибывший в Тбилиси с двухдневным визитом, несколько раз не смог поприветствовать журналистов на грузинском языке. 2023-09-07T20:25 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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грузия, тбилиси, украина, жозеп боррель, евросоюз