https://ria.ru/20230907/borrel-1894847875.html
Боррель не смог выговорить приветствие на грузинском языке
Боррель не смог выговорить приветствие на грузинском языке - РИА Новости, 07.09.2023
Боррель не смог выговорить приветствие на грузинском языке
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, прибывший в Тбилиси с двухдневным визитом, несколько раз не смог поприветствовать журналистов на грузинском языке. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T20:25
2023-09-07T20:25
2023-09-07T21:20
грузия
тбилиси
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жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 7 сен — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, прибывший в Тбилиси с двухдневным визитом, несколько раз не смог поприветствовать журналистов на грузинском языке."Я попробую произнести это на вашем языке: гамардойджба", — сказал он в начале выступления. Один из присутствовавших в зале громко поправил его: "Гамарджоба". Боррель исправился: "Гамардоба? Хорошо. Гамардоба!" — улыбнулся он, после чего выступление продолжил на английском. Ожидается, что глава дипломатии ЕС обсудит с высшими политиками и парламентом страны реформы, которые необходимо провести для получения статуса страны — кандидата в Евросоюз. В числе тем визита Борреля также значатся конфликт на Украине, европейские инвестиции в экономику Грузии, поддержка суверенитета и территориальной целостности республики.
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Боррель в Тбилиси не смог поприветствовать журналистов на грузинском языке
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, прибывший в Тбилиси с двухдневным визитом, несколько раз не смог поприветствовать журналистов на грузинском языке.
2023-09-07T20:25
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грузия, тбилиси, украина, жозеп боррель, евросоюз
Грузия, Тбилиси, Украина, Жозеп Боррель, Евросоюз
Боррель не смог выговорить приветствие на грузинском языке
Боррель в Тбилиси не смог поприветствовать журналистов на грузинском языке