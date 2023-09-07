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В Германии осудили поставки боеприпасов с обедненным ураном Украине
В Германии осудили поставки боеприпасов с обедненным ураном Украине - РИА Новости, 07.09.2023
В Германии осудили поставки боеприпасов с обедненным ураном Украине
Популярный немецкий политик и член бундестага от партии "Левые" Сара Вагенкнехт осудила на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) в четверг поставки РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T14:27
2023-09-07T14:27
2023-09-07T14:29
специальная военная операция на украине
украина
германия
сша
сара вагенкнехт
министерство обороны сша
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Популярный немецкий политик и член бундестага от партии "Левые" Сара Вагенкнехт осудила на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) в четверг поставки боеприпасов с обедненным ураном на Украину. Ранее Пентагон сообщил, что США передают Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов. "Вместо того, чтобы поставлять Украине урановые боеприпасы, необходимо, наконец заключить компромиссный мир!" - написала Вагенкнехт. Она также прикрепила ссылку на мирную инициативу, предложенную ранее несколькими немецкими профессорами и отставным генералом ВВС Германии. Предложенная инициатива подразумевает заключение соглашения о прекращении огня, дальнейшее ведение мирных переговоров и обсуждение новой архитектуры европейской безопасности, в которой нашлось бы место и для России, и для Украины. Вагенкнехт, выступающая за ограничение поставок оружия Украине и немедленные мирные переговоры, заняла третье место в рейтинге самых популярных политиков ФРГ, согласно недавнему опросу. При этом в последнее время ходят слухи о ее планах создания новой партии.
https://ria.ru/20230831/frg-1893304349.html
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украина, германия, сша, сара вагенкнехт, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, Украина, Германия, США, Сара Вагенкнехт, Министерство обороны США
В Германии осудили поставки боеприпасов с обедненным ураном Украине
Член бундестага раскритиковала поставки снарядов с обедненным ураном Украине