https://ria.ru/20230907/boepripasy-1894753367.html

В Германии осудили поставки боеприпасов с обедненным ураном Украине

В Германии осудили поставки боеприпасов с обедненным ураном Украине - РИА Новости, 07.09.2023

В Германии осудили поставки боеприпасов с обедненным ураном Украине

Популярный немецкий политик и член бундестага от партии "Левые" Сара Вагенкнехт осудила на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) в четверг поставки РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T14:27

2023-09-07T14:27

2023-09-07T14:29

специальная военная операция на украине

украина

германия

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сара вагенкнехт

министерство обороны сша

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Популярный немецкий политик и член бундестага от партии "Левые" Сара Вагенкнехт осудила на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) в четверг поставки боеприпасов с обедненным ураном на Украину. Ранее Пентагон сообщил, что США передают Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов. "Вместо того, чтобы поставлять Украине урановые боеприпасы, необходимо, наконец заключить компромиссный мир!" - написала Вагенкнехт. Она также прикрепила ссылку на мирную инициативу, предложенную ранее несколькими немецкими профессорами и отставным генералом ВВС Германии. Предложенная инициатива подразумевает заключение соглашения о прекращении огня, дальнейшее ведение мирных переговоров и обсуждение новой архитектуры европейской безопасности, в которой нашлось бы место и для России, и для Украины. Вагенкнехт, выступающая за ограничение поставок оружия Украине и немедленные мирные переговоры, заняла третье место в рейтинге самых популярных политиков ФРГ, согласно недавнему опросу. При этом в последнее время ходят слухи о ее планах создания новой партии.

https://ria.ru/20230831/frg-1893304349.html

https://ria.ru/20230907/oruzhie-1894666975.html

украина

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украина, германия, сша, сара вагенкнехт, министерство обороны сша