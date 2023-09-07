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ВСУ ежедневно выпускают сотни кассетных боеприпасов, пишут СМИ - РИА Новости, 07.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:32 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/boepripasy-1894675144.html
ВСУ ежедневно выпускают сотни кассетных боеприпасов, пишут СМИ
ВСУ ежедневно выпускают сотни кассетных боеприпасов, пишут СМИ - РИА Новости, 07.09.2023
ВСУ ежедневно выпускают сотни кассетных боеприпасов, пишут СМИ
Украинские войска выпускают ежедневно по несколько сотен кассетных боеприпасов, пишет газета New York Times со ссылкой на оценки американских чиновников. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T09:32
2023-09-07T09:32
специальная военная операция на украине
сша
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Украинские войска выпускают ежедневно по несколько сотен кассетных боеприпасов, пишет газета New York Times со ссылкой на оценки американских чиновников. "По оценкам американских чиновников, украинские войска в подледнее время производили до 8 тысяч артиллерийских выстрелов каждый день, включая сотни кассетных боеприпасов", - пишет издание. Президент США Джо Байден 7 июля заявил о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса. Ранее директор по адвокации отдела вооружений правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) Мэри Уорхэм заявила РИА Новости, что США до сих пор не предоставили никаких подробностей ни о типе поставленных Украине кассетных боеприпасов, ни об условиях их передачи. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20230906/obstrel-1894636435.html
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сша, в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, США, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ ежедневно выпускают сотни кассетных боеприпасов, пишут СМИ

NYT: украинские войска ежедневно выпускают сотни кассетных боеприпасов

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты готовят ракету к пуску неподалеку от Артемовска
Украинские солдаты готовят ракету к пуску неподалеку от Артемовска - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты готовят ракету к пуску неподалеку от Артемовска . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Украинские войска выпускают ежедневно по несколько сотен кассетных боеприпасов, пишет газета New York Times со ссылкой на оценки американских чиновников.
"По оценкам американских чиновников, украинские войска в подледнее время производили до 8 тысяч артиллерийских выстрелов каждый день, включая сотни кассетных боеприпасов", - пишет издание.
Президент США Джо Байден 7 июля заявил о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.
Ранее директор по адвокации отдела вооружений правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) Мэри Уорхэм заявила РИА Новости, что США до сих пор не предоставили никаких подробностей ни о типе поставленных Украине кассетных боеприпасов, ни об условиях их передачи.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
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