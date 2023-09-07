ВСУ ежедневно выпускают сотни кассетных боеприпасов, пишут СМИ
NYT: украинские войска ежедневно выпускают сотни кассетных боеприпасов
© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты готовят ракету к пуску неподалеку от Артемовска
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты готовят ракету к пуску неподалеку от Артемовска . Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Украинские войска выпускают ежедневно по несколько сотен кассетных боеприпасов, пишет газета New York Times со ссылкой на оценки американских чиновников.
"По оценкам американских чиновников, украинские войска в подледнее время производили до 8 тысяч артиллерийских выстрелов каждый день, включая сотни кассетных боеприпасов", - пишет издание.
Президент США Джо Байден 7 июля заявил о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.