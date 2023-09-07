Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США передадут Киеву новую партию кассетных боеприпасов - РИА Новости, 07.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:52 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/boepripasy-1894670442.html
СМИ: США передадут Киеву новую партию кассетных боеприпасов
СМИ: США передадут Киеву новую партию кассетных боеприпасов - РИА Новости, 07.09.2023
СМИ: США передадут Киеву новую партию кассетных боеприпасов
США планируют отправить на Украину новую партию кассетных боеприпасов в ближайшее время, пишет газета New York Times со ссылкой на неназванных американских... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T08:52
2023-09-07T08:52
в мире
сша
украина
миннесота
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850334325_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_262b3042c0981a35a851c32a22d65738.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. США планируют отправить на Украину новую партию кассетных боеприпасов в ближайшее время, пишет газета New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников. "Через два месяца после того, как США передали Украине первую партию боеприпасов, чтобы гарантировать, что у ее войск не закончатся снаряды, трое американских чиновника заявили, что администрация (президента США Джо) Байдена планирует отправить еще больше, и в ближайшее время", - пишет издание. По данным New York Times, американская сторона не раскрывает данных о том, сколько именно кассетных боеприпасов вошло в первую партию поставок Киеву "из сотен тысяч, которые есть в распоряжении Пентагона". Издание отмечет, что, как ожидается, "ненасытные запросы" Киева на боеприпасы будет расти, поскольку ряд подразделений все больше полагаются на тяжелую артиллерию, чтобы заложить основу для наступления пехоты, вместо общевойсковых боев в стиле НАТО, "которые украинские подразделения с трудом освоили". Байден 7 июля заявил о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса. Ранее директор по адвокации отдела вооружений правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) Мэри Уорхэм заявил РИА Новости, что США до сих пор не предоставили никаких подробностей ни о типе поставленных Украине кассетных боеприпасов, ни об условиях их передачи. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20230907/politika-1894531135.html
https://ria.ru/20230905/ukraina-1894292203.html
сша
украина
миннесота
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850334325_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_0120d23270867085303d45c98bfe671d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, миннесота, мария захарова
В мире, США, Украина, Миннесота, Мария Захарова
СМИ: США передадут Киеву новую партию кассетных боеприпасов

NYT: США скоро передадут Киеву новую партию кассетных боеприпасов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственный флаг США
Государственный флаг США - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Государственный флаг США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. США планируют отправить на Украину новую партию кассетных боеприпасов в ближайшее время, пишет газета New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников.
"Через два месяца после того, как США передали Украине первую партию боеприпасов, чтобы гарантировать, что у ее войск не закончатся снаряды, трое американских чиновника заявили, что администрация (президента США Джо) Байдена планирует отправить еще больше, и в ближайшее время", - пишет издание.
По данным New York Times, американская сторона не раскрывает данных о том, сколько именно кассетных боеприпасов вошло в первую партию поставок Киеву "из сотен тысяч, которые есть в распоряжении Пентагона".
Издание отмечет, что, как ожидается, "ненасытные запросы" Киева на боеприпасы будет расти, поскольку ряд подразделений все больше полагаются на тяжелую артиллерию, чтобы заложить основу для наступления пехоты, вместо общевойсковых боев в стиле НАТО, "которые украинские подразделения с трудом освоили".
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
"Нас обманывают". В США готовят неприятное будущее для Зеленского
08:00
Байден 7 июля заявил о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.
Ранее директор по адвокации отдела вооружений правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) Мэри Уорхэм заявил РИА Новости, что США до сих пор не предоставили никаких подробностей ни о типе поставленных Украине кассетных боеприпасов, ни об условиях их передачи.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
HRW: США не раскрыли детали о поставляемых ВСУ кассетных боеприпасах
5 сентября, 14:05
 
В миреСШАУкраинаМиннесотаМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала