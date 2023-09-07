https://ria.ru/20230907/boepripasy-1894670442.html

СМИ: США передадут Киеву новую партию кассетных боеприпасов

СМИ: США передадут Киеву новую партию кассетных боеприпасов - РИА Новости, 07.09.2023

СМИ: США передадут Киеву новую партию кассетных боеприпасов

США планируют отправить на Украину новую партию кассетных боеприпасов в ближайшее время, пишет газета New York Times со ссылкой на неназванных американских... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T08:52

2023-09-07T08:52

2023-09-07T08:52

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. США планируют отправить на Украину новую партию кассетных боеприпасов в ближайшее время, пишет газета New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников. "Через два месяца после того, как США передали Украине первую партию боеприпасов, чтобы гарантировать, что у ее войск не закончатся снаряды, трое американских чиновника заявили, что администрация (президента США Джо) Байдена планирует отправить еще больше, и в ближайшее время", - пишет издание. По данным New York Times, американская сторона не раскрывает данных о том, сколько именно кассетных боеприпасов вошло в первую партию поставок Киеву "из сотен тысяч, которые есть в распоряжении Пентагона". Издание отмечет, что, как ожидается, "ненасытные запросы" Киева на боеприпасы будет расти, поскольку ряд подразделений все больше полагаются на тяжелую артиллерию, чтобы заложить основу для наступления пехоты, вместо общевойсковых боев в стиле НАТО, "которые украинские подразделения с трудом освоили". Байден 7 июля заявил о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса. Ранее директор по адвокации отдела вооружений правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) Мэри Уорхэм заявил РИА Новости, что США до сих пор не предоставили никаких подробностей ни о типе поставленных Украине кассетных боеприпасов, ни об условиях их передачи. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20230907/politika-1894531135.html

https://ria.ru/20230905/ukraina-1894292203.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, украина, миннесота, мария захарова