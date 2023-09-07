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Блогерша-миллионик из Харькова резко высказалась о ВСУ

Блогерша-миллионик из Харькова резко высказалась о ВСУ - РИА Новости, 07.09.2023

Блогерша-миллионик из Харькова резко высказалась о ВСУ

Украинская блогерша-миллионик из Харькова Татьяна Коряк назвала боевиков ВСУ "мясом", у которого "нет шансов", сообщает издание "Вести.ua". РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T02:49

2023-09-07T02:49

2023-09-07T03:08

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Украинская блогерша-миллионик из Харькова Татьяна Коряк назвала боевиков ВСУ "мясом", у которого "нет шансов", сообщает издание "Вести.ua".Как пишет издание, в сторис Instagram* Коряк отвечала на вопросы подписчиков, одна из них пожаловалась, что ее ребенок "плачет о папе", который на фронте, "пока другие уезжают (из страны. – ред.)". В ответ блогерша заявила, что "другие не должны страдать, если проблемы у нее в жизни".В другом посте она написала, что Киев набирает в ВСУ "мужчин без опыта", "мясо", у которого "нет шансов". При этом она задалась вопросом, почему нельзя "переговорами все решить".Как отмечает "Вести.ua", на страницу Коряк подписаны более миллиона человек, после публикации указанных постов она закрыла к ней доступ. Блогерша, по данным издания, родилась в Артемовске, до начала спецоперации жила в Харькове, а после уехала с мужем на Бали.Как позднее сообщили украинские СМИ, вскоре после публикации этих постов Коряк выступила с "оправданием", объяснив свои высказывания "нервным срывом" и выступив за то, чтобы на Украине наступил мир.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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в мире, харьков, россия, вооруженные силы украины, украина