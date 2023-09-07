https://ria.ru/20230907/bloger-1894654712.html
Блогерша-миллионик из Харькова резко высказалась о ВСУ
Блогерша-миллионик из Харькова резко высказалась о ВСУ - РИА Новости, 07.09.2023
Блогерша-миллионик из Харькова резко высказалась о ВСУ
Украинская блогерша-миллионик из Харькова Татьяна Коряк назвала боевиков ВСУ "мясом", у которого "нет шансов", сообщает издание "Вести.ua". РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T02:49
2023-09-07T02:49
2023-09-07T03:08
в мире
харьков
россия
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0eafa6a5952d9cc3e2eb24cf8e8bf0cd.jpg
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Украинская блогерша-миллионик из Харькова Татьяна Коряк назвала боевиков ВСУ "мясом", у которого "нет шансов", сообщает издание "Вести.ua".Как пишет издание, в сторис Instagram* Коряк отвечала на вопросы подписчиков, одна из них пожаловалась, что ее ребенок "плачет о папе", который на фронте, "пока другие уезжают (из страны. – ред.)". В ответ блогерша заявила, что "другие не должны страдать, если проблемы у нее в жизни".В другом посте она написала, что Киев набирает в ВСУ "мужчин без опыта", "мясо", у которого "нет шансов". При этом она задалась вопросом, почему нельзя "переговорами все решить".Как отмечает "Вести.ua", на страницу Коряк подписаны более миллиона человек, после публикации указанных постов она закрыла к ней доступ. Блогерша, по данным издания, родилась в Артемовске, до начала спецоперации жила в Харькове, а после уехала с мужем на Бали.Как позднее сообщили украинские СМИ, вскоре после публикации этих постов Коряк выступила с "оправданием", объяснив свои высказывания "нервным срывом" и выступив за то, чтобы на Украине наступил мир.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230830/generaly-1893106885.html
харьков
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_11ee972afc7fc1f83042b20387537888.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, россия, вооруженные силы украины, украина
В мире, Харьков, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
Блогерша-миллионик из Харькова резко высказалась о ВСУ
Украинская блогерша Коряк назвала боевиков ВСУ "мясом"