https://ria.ru/20230907/blinken-1894649640.html

Зеленский встретился с госсекретарем США Блинкеном

Зеленский встретился с госсекретарем США Блинкеном - РИА Новости, 07.09.2023

Зеленский встретился с госсекретарем США Блинкеном

Владимир Зеленский заявил, что встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T00:23

2023-09-07T00:23

2023-09-07T00:23

сша

украина

киев

энтони блинкен

владимир зеленский

джо байден

министерство обороны сша

государственный департамент сша

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. "Разговор с госсекретарем Блинкеном... Мы всегда высоко ценим визиты американских партнеров", - написал Зеленский в телеграм-канале. Зеленский также опубликовал видео с фрагментом встречи. Он поблагодарил Блинкена за визит и поддержку, помощь бюджетной сфере, а также упомянул зиму, которую Украине предстоит пережить. Блинкен в свою очередь заявил, что приехал в Киев по просьбе президента США Джо Байдена, и отметил, что Штаты оказывают Украине помощь с расчетом на ее будущее. Издание "Страна.ua" со ссылкой на источник ранее сообщало, что встреча Блинкена с Зеленским в Киеве состоится в среду вечером. В среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в ходе визита в Киев, что США предоставят Украине дополнительную помощь в 1 миллиард долларов, в том числе 665 миллионов - на военные нужды. Госдепартамент пояснил, что сумма включает очередную поставку вооружений и боеприпасов из имеющихся у Пентагона на 175 миллионов долларов и еще 100 миллионов долларов - на новые закупки в "поддержку долгосрочных военных потребностей" Украины. США также выделяют 90,5 миллиона долларов на содействие в "гуманитарном разминировании", 300 миллионов – на поддержку правоохранительных структур. На гражданскую гуманитарную помощь, включая обеспечение населения продовольствием, водой и кровом, пойдут 206 миллионов долларов, еще 203 миллиона будут направлены на содействие институциональным реформам. США также передают Украине 5,4 миллиона долларов, конфискованных у российских предпринимателей, для использования в целях реинтеграции и реабилитации ветеранов боевых действий.

https://ria.ru/20230906/pomosch-1894645749.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230906/blinken-1894623685.html

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сша, украина, киев, энтони блинкен, владимир зеленский, джо байден, министерство обороны сша, государственный департамент сша, в мире