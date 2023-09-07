https://ria.ru/20230907/bilayn-1894678689.html

Beeline cloud начинает сотрудничество с компанией "Флант"

Beeline cloud начинает сотрудничество с компанией "Флант" - РИА Новости, 07.09.2023

Beeline cloud начинает сотрудничество с компанией "Флант"

Поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) подписал соглашение о партнерстве с компанией "Флант", разработчиком платформы для... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T10:25

2023-09-07T10:25

2023-09-07T10:27

вымпелком

россия

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) подписал соглашение о партнерстве с компанией "Флант", разработчиком платформы для контейнеризации Deckhouse, основанной на Kubernetes (открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений) и других решениях на основе открытого программного обеспечения, сообщает пресс-служба beeline cloud.Сотрудничество позволит предложить клиентам готовый сервис для размещения и оркестрации контейнерных приложений.Компании осуществляют целенаправленное продвижение Deckhouse — Kubernetes-платформы, позволяющей быстро создавать и легко поддерживать унифицированные Kubernetes-кластеры, оснащенные необходимыми инструментами и компонентами для организации готовой к работе контейнерной среды. В продуктовом портфеле beeline cloud уже есть услуга Cloud Managed Kubernetes (сервис для контейнерных приложений), в рамках которой предоставляется готовая Kubernetes-инфраструктура, не требующая администрирования на стороне заказчика.Усилив свое предложение платформой компании "Флант", облачный провайдер предоставит своим пользователям расширенные инструменты мониторинга кластеров и запущенных в них приложений с удобными и информативными дашбордами, которые упрощают контроль за инфраструктурой и диагностику проблем; расширенные инструменты информационной безопасности enterprise-уровня (бизнес-задачи крупного бизнеса); графический интерфейс для управления кластерами; встроенные инструменты аутентификации пользователей; предсказуемую и с первого дня готовую к работе в продуктивной среде инфраструктуру.Kubernetes-платформа Deckhouse входит в реестр российского ПО и соответствует большинству рекомендаций PCI Security Standards Council (организации, которая помогает разрабатывать, применять и улучшать стандарты безопасности для защиты платежных систем) и всем рекомендациям CIS (Центр интернет-безопасности). Платформа надежно защищена от угроз, актуальных для платежных систем, в которых используются контейнерные технологии. Банки, e-commerce (электронная коммерция), финтех-компании и другие финансовые организации уже используют данную платформу для создания собственных сред контейнеризации, а теперь и у клиентов билайн облака появится возможность использовать проверенное и безопасное решение для оркестрации контейнеров. Компания "Флант" уже получила две лицензии ФСТЭК и сейчас проводит процесс сертификации Deckhouse."Сервисы по оркестрации контейнерных приложений сейчас очень востребованы российскими компаниями. Предоставляя нашим клиентам продуманные и максимально удобные, c пользовательской точки зрения, решения, мы не могли обойти вниманием разработки компании "Флант" - первым в России сертифицированным поставщиком услуг по Kubernetes - KCSP, а также компанией, создавшей первую в России Kubernetes-платформу", - приводятся в сообщении слова руководителя направления развития продуктов beeline cloud Максима Еремина.В свою очередь, гендиректор компании "Флант" Александр Баталов назвал beeline cloud надежным облачным провайдером. "Мы ожидаем, что наше партнерство поможет российским компаниям, ориентированным на развитие цифровых сервисов, сосредоточить свои усилия на разработке, не тратя лишнего времени и сил на организацию инфраструктуры — ее предоставят ответственный облачный провайдер в лице beeline cloud и ведущий вендор инфраструктурных решений на базе Kubernetes в России в лице „Фланта”".Реклама, ПАО "Вымпелком", erid: 4CQwVszH9pUkpdcqYFy

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вымпелком, россия